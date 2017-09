Ρωτήσαμε τους Noise Figures τι πίνουν πριν το live

Το 2013 είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά με τους 'Noise Figures' λίγο μετά το ξεκίνημα της μπάντας.

Τέσσερα χρόνια και πολλή επιτυχία μετά, μιλάμε μαζί τους με αφορμή το επερχόμενο live τους την Πέμπτη στο Gagarin205. Τι έχει αλλάξει από τότε; Ποιος χορεύει καλύτερα; Η πίτσα τρώγεται με ανανά; Αυτά είναι μόνο μερικά από αυτά που τους ρωτήσαμε.

Τι έχει αλλάξει από το 2013 που είχατε δώσει την πρώτη σας συνέντευξη στο Oneman;

3 albums μαζί με αυτό που έρχεται, 2 7'' (επτάιντσα) singles, πάνω απο 30 χιλιάδες χιλιόμετρα σε Ελλάδα και Ευρώπη μαζί με κάμποσα live, αρκετές αλλαγές στον ήχο μας, κάποια παραπάνω κιλά και καμιά δεκαριά άσπρες τρίχες.

Θα σας κάνω και μια ερώτηση που σας κάναμε στην πρώτη συνέντευξη, για να δω αν θα μου δώσετε τις ίδιες απαντήσεις. Θέλω να μου πείτε τι είναι σήμερα η μπάντα με μία ταινία, μία σειρά, ένα μυθιστόρημα κι ένα δίσκο.

Αυτές τις μέρες είναι το 'Airheads', το 'Mighty Boosh', το 'Life' του Keith Richards (θα μπορούσε να είναι μυθιστόρημα) και το επόμενό μας άλμπουμ 'Telepath'.

(για τα πρακτικά: δεν έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις)

Και μια και αναφέραμε τις σειρές θα θελα να μου πείτε τι σειρές βλέπετε (αν βλέπετε); Γιατί εμείς εδώ είμαστε junkies με τις σειρές. Game of Thrones, Ναι ή όχι;

Είχαμε ξεκινήσει το 'Vinyl' αλλά μας τα χάλασαν και δεν θα συνεχιστεί. Το 'Mighty Boosh' είναι κλασσική αξία και πάντα το βλέπεις με τρελό γέλιο. Όπως και το 'Black Books'. Τώρα για 'Game of Thrones' ναι το βλέπουμε και είναι καλή ευκαιρία για σπιτική μάζωξη. Go Night King!

Ετοιμάζεστε για το live στο Gagarin και κάνατε ένα πολύ ωραίο πρόμο βιντεάκι για τη συναυλία. Ποιανού ιδέα ήταν; Γενικά χορεύετε;

Ήταν ιδέα του Γιώργου, που βγήκε και χορευταράς.

Πόσο σημαντικό είναι το στυλ για εσάς;

Σίγουρα λιγότερο σημαντικό από την μουσική μας.

Τι είναι αυτό που θέλετε από το κοινό όταν παίζετε;

Τo σημαντικότερο είναι τι θέλει το κοινό από εμάς. Από τη στιγμή που έρχεται να μας δει, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε το 110% της ενέργειας μας για να δημιουργηθεί το καλύτερο κλίμα, να περάσουμε όλοι καλά και να το γιορτάσουμε μαζί. Η στιγμή που τραγουδάνε όλοι μαζί σου είναι η καλύτερη.

Τι τρώτε συνήθως την ώρα που παίζετε ή ηχογραφείτε για πολλές ώρες; Τι πίνετε πριν ανεβείτε στη σκηνή;

Πατροπαράδοτο τίμιο σουβλάκι. Backstage και on stage συνήθως υπάρχει Gin και Vodka.

Pizza με ανανά. Ναι ή όχι;

Σε αυτό είναι αρμόδιοι για να απαντήσουν μόνο οι Big Nose Attack αν και ακούγεται λίγο ιεροσυλία ο ανανάς στην pizza..

Αν αλλάζατε σώμα μία Freaky Friday με τους Big Nose Attack, τι θα κάνατε για να τους ντροπιάσετε;

Θα κάναμε ότι κάνουμε στην καθημερινότητά μας.

Τι περιμένετε πιο πολύ από το υπόλοιπο του '17;

Περιμένουμε με ανυπομονησία την κυκλοφορία του τρίτου μας δίσκου 'Telepath'.

Τι άλλο θα θέλατε να πείτε για τον Χολαργό;

Ο διάβολος κατέβηκε κάτω στον Χολαργό…

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

The Big Nose Attack vs The Noise Figures live at Gagarin

Προπώληση μόνο 8 ευρώ στο Viva.gr

On spot: 10 ευρώ

Διεύθυνση: Λιοσίων 205, 104 45

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00