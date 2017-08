Το καινούριο κλιπ της Katy Perry έχει και συμμετοχή από 'Stranger Things'

Μόλις βγήκε το τρίτο κλιπ του τελευταίου άλμπουμ της Katy Perry. Το κομμάτι λέγεται 'Swish Swish' και συμμετέχει και η Nicki Minaj. Ήδη είχαμε δει το lyric video, το οποίο θα μπορούσε άνετα να είναι και το επίσημο κλιπ, όπως και το 'Chained To The Rhythm' θα μπορούσε άνετα να έχει για επίσημο το κλιπ με το χάμστερ.

Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα μπάσκετ. Ο ένας προπονητής είναι ο Terry Crews, αγνώριστος στο κλιπ, γνωστός μας όμως από παντού, αλλά ας πούμε από 'Expendables', που το'χει κάνει τρεις φορές και που έχουμε και ωραίο άρθρο. Η άλλη προπονήτρια είναι και εκείνη γνωστή μας από παντού, η Molly Shannon, η οποία έχει μεγάλη παράδοση πίσω της στο SNL και που πρόσφατα την είδαμε στο 'Divorce', ως φίλη της Sarah Jessica Parker. Η συμμετοχή όμως που κλέβει την παράσταση χωρίς να κάνει τίποτα, μόνο επειδή είναι αυτός που είναι, είναι αυτή του Gaten Matarazzo, του Dustin δηλαδή του 'Stranger Things'.

Η άμπαλη ομάδα της Katy Perry δεν τα πάει καθόλου καλά μέχρι που πετάγεται ως άλλη Daenerys, η Nicki Minaj και τους σώζει δίνοντας τους δύναμη να πάρουν το πρωτάθλημα. Οι ποπ αναφορές είναι χωρίς τέλος στο κλιπ με την Katy Perry- σε μια φάση ας πούμε κάνει πέρασμα το shootings stars meme, και ένα χέρι Ποπάυ προσφέρει σπανάκι στο αγόρι με το backpack προς το τέλος του βίντεο.

Τα φαινόμενα δείχνουν ότι η Katy Perry συνεχίζει το μπαράζ περίεργων εμφανίσεων. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχει ξανακάνει παρόμοια κλιπ και στο παρελθόν, όπως στο 'Last Friday Night', στο οποίο μόλις προσέξαμε ότι ακούγεται η φράση 'pink flamingos in the pool' το 2011. Πόσο μπροστά; Αλλά και στο κλιπ του 'This Is How We Do' ή στο 'Walking Up In Vegas', ακόμη και στο 'Hot N Cold' που ήταν από τα πρώτα της, με αποκορύφωμα το 'Birthday' του 2014 στο οποίο εμφανίζεται βαμμένη γηραιά κυρία που χορεύει με εσώρουχα, Εβραίος ράπερ, κλόουν, εκπαιδευτής ζώων και πριγκίπισσα. Η διαφορά με το σήμερα είναι ουσιαστικά μόνο το ότι έκοψε το μαλλί και ότι κάνει πολύ πολύ καλύτερη μουσική αναγκάζοντάς μας να την προσέχουμε λεπτομερώς.