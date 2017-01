Τα pop culture διαμάντια του 2016

Ξεχωρίσαμε τις ταινίες, τις σειρές, τα επεισόδια, τους δίσκους, τα βιβλία και τα βιντεοπαιχνίδια, μέχρι και ξεχωριστό άρθρο για τη σκηνή με την αρκούδα κάναμε, αλλά τι θα γίνει με τις μικρές στιγμές;

Με τις μικρές στιγμές, συγκεκριμένα, που έμειναν καρφωμένος στους συντάκτες του PopCode για τον οποιονδήποτε λόγο, δίχως απαραίτητα να διεκδικεί κάποιο κομμάτι στην ιστορία.

Για αυτές τις στιγμές είμαστε εδώ σήμερα. Για να μας πει, ο κάθε ένας άνθρωπος του PopCode κάτι, οτιδήποτε, επιλέγει να κρατήσει για πάντα μαζί του από τη χρονιά που φεύγει. Είτε είναι μια ατάκα, ένα εξώφυλλο, μια διαφήμιση, μια απρόσμενη στιγμή. Ή, ξερωγώ, το 'Stranger Things'. Ό,τι αγαπά ο καθένας.

Αυτά είναι τα pop culture διαμαντάκια που κρατά από το '16 κάθε ένας από εμάς.

Θοδωρής Δημητρόπουλος

- Το πέτρινο φίδι Pokemon που έπιασα στην Πανεπιστημίου

- Tα στοιχειωτικά βιβλία του Yuri Herrera

- Οι γρίφοι του 'Witness'

- Τα Don Rosa εξώφυλλα του ΚΟΜΙΞ

- Το τελευταίο άλμπουμ των Radiohead που είναι προκλητικά καλό σουβέρ

- Οι ωραιότερες coming of age ιστορίες που είδα φέτος: Η πολωνική ταινία 'All These Sleepless Nights' και η 2η σεζόν του νορβηγικού 'Skam'

- Όταν η Kelly Clarkson μας έκανε ερείπια με τη live ερμηνεία του 'Piece by Piece' της

- Το ότι μπήκε επιτέλους το Netflix στις ζωές μας και στις ΙΡ μας <3

- Το 'American Honey', η αγαπημένη μου φετινή ταινία

- To ότι η Rihanna έβγαλε μια αλμπουμάρα (το 'ANTI'), έβγαλε το club banger της με τον Clive Harris εκτός άλμπουμ για να μη τα μπλέκουμε, και έβαλε και τον Harmony Korine να της γυρίσει και την βιντεοκλιπάρα 'Needed Me'. Μήπως να κατέβαινε αυτή για Πρόεδρος, τέχνη και αποτελεσματικότητα μαζί.

- Η εμπειρία του να βλέπεις το 'Harry Potter and the Cursed Child' στο φυσικό του χώρο, στη θεατρική σκηνή

A photo posted by tyler (@dark_tyler) on Oct 30, 2016 at 9:56am PDT

- Το 'Deadpool' σε αίθουσα 4DX στο Χονγκ Κονγκ

- Το καραόκε στην αίθουσα του Bill Murray από το 'Lost in Translation'

ΜΑΚΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

- Ατάκα μνημείο από τον τρίτο κύκλο του 'Peaky Blinders' δια στόματος του επικού Cillian Murphy

"What was your father's profession?"

"Well, he, erm... He told fortunes and stole horses. Often he would tell a man that his horse would be stolen and they would marvel at his powers when it was".

- Editors στην Αθήνα. Ναι, ξανά και ξανά. Papillon.

- Η ανακοίνωση του 'Red Dead Redemption 2'. To trailer ήταν λιτό και σύντομο, ενώ η αλήθεια είναι πως υποψιαζόμασταν την ύπαρξή του. Δεν έχει σημασία, η επίσημη ανακοίνωση έχει άλλη χάρη. Ρίγος.

- To πρόγραμμα History Through Gaming σε δημοτικό σχολείο των Ιωαννίνων, πρωτοβουλίας και έμπνευσης του εκπαιδευτικού Μιχάλη Μερτζιανίδη, αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες και αξιέπαινες προσπάθειες ΔΑΣΚΑΛΟΥ που τουλάχιστον έχει περιέλθει εις γνώση μου.

- Η απάντηση του Σαν Μαρίνο στον Μίλερ. Τα ήθελε και τα έπαθε ο αλαζόνας, αντιπαθής, χαλιαμούρης Μίλερ. Κάλτσα και σανδάλι για πάντα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ

- Το 'Stranger Things' και το 'The People v. O.J. Simpson'.

- Αυτή η διαφήμιση

- Αυτή εδώ η φάση:

- O Remi Gaillard κλειδωμένος σε κελί για να στείλει μήνυμα υπέρ των ζώων

- Ο δίσκος της Anohni

- Αυτό το έπος

- To 'Identikit'

- Η βράβευση της Ellen (και η συγκινητική της αντίδραση)

- O Γιάννης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ

- '10 Cloverfield Lane'. Το less is more έπος του sci-fi είδους.

- Nels Cline – 'Lovers'. 25 χρόνια in the making. Ένα moody jazz έργο τέχνης.

- Pye Corner Audio – Stasis. Όταν τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τη δίψα σου για Stranger Things αισθητική

- 'Stranger Things'

-Στέφανος Χίος Vs Μαρκάτος. Ένα 14' ντελίριο που κάνει το Γιάννη Οικονομίδη να ερυθριά.

- Η Teyana Taylor στο πιο σέξι βίντεο των ‘10s μέχρι σήμερα

- Το 'Arrival' του Denis Villeneuve

- Ο Δήμος Βερύκιος και ο σβώλος του

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

- 'The Handmaiden'

- 'Rams'

- Η 'Δευτέρα' του Ηλία Αναστασιάδη

- Η είδηση για το release του 'Ένας Άλλος Κόσμος' στις Η.Π.Α.

ΕΡΡΙΚΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

- Οι Όρνιθες του Καραθάνου

- Ο Φάουστ

- Το 'Elle'

- Ο καινούριος δίσκος του Leonard Cohen

- Ο 3ος κύκλος 'Peaky Blinders' (γενικά το 'Peaky Blinders')

ΘΩΜΑΣ ΖΑΜΠΡΑΣ

- 'Νice Guys'

- 'Horace and Pete'

- Squirrel Girl

- 'Sherif of Babylon'

- 'Deadpool'

- 'American Crime Story: The People v. O.J. Simpson'

- O λόγος του Jim Carrey στις Χρυσές Σφαίρες

- Η Amy Schumer είναι η 1η γυναίκα που μπαίνει στην λίστα Forbes με τις πιο ακριβοπληρωμένους κωμικούς

- Η Χίλαρι Κλίντον είναι η 1η γυναίκα υποψήφια παράταξης για πρόεδρος των Η.Π.Α.

- Το Pokemon Go

- Το Όσκαρ του Ντι Κάπριο

- "Ηold the door"

- Bolton vs. Stark

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

- Το Pop Code (σσ. σταμάτα βρε κόλακα)

- 'STRANGER THINGSSSSSSSSSSSSS'

- 'Trapped'

- 'Ο Αστακός'

- Ancient Memes

- 'Sing Street'

- Αυτό το βίντεο

- 'Narcos'

- "Ηold the door"

ΠΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

- 'Black Mirror': Nosedive, επεισόδιο 1

- Όλες οι μιμήσεις του Trump από τον Alec Baldwin στο SNL

- Tο τέλος του '10 Cloverfield Lane'

- Η ραπ μάχη στο 'The Get Down'

- Το κενό στα δόντια του Dustin στο 'Stranger Things'

- Η διαφήμιση της Άλφα με τον μπαμπά που μαθαίνει να χορεύει για χάρη της κόρης του

- Οι τίτλοι έναρξης του 'Westworld'

- Η στιγμή που η Maeve παίρνει την τύχη της στα χέρια της στο 'Westworld'

- Η πυρηνική έκρηξη στο 'The Strain'

- Τα ψωριασμένα πόδια του Torturo στο 'The Night Of'

- Η απλότητα (μια μάνα, μια κόρη, ένα τέρας) του 'The Monster'

- Το γεμάτο zombie τρένο στο 'Train to Busan'

- Η έκθεση του Ai Wei Wei στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

- Το πανούργο 'Handmaiden'

- Το "Hold the Door" του Hodor

- Το ξύπνημα από τους νεκρούς του Jon Snow

- Tο Facetime του Ερντογάν (αν αυτό δεν είναι pop, τότε τι είναι;)

ΝΑΣΤΑΖΙΑ ΚΑΠΕΛΛΑ

- Ότι o Baskets λέγεται Baskets και ότι το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Renoir

- O πίνακας πάνω από το κρεβάτι της Sarah Lynn με εκείνη ως Οφηλία στο 'Bojack Horseman'

- Η τσίχλα Στίβεν Χόκινγκ από το 'Sausage Party'

- Το 'Patience' του Daniel Clowes

- To 'Year in the Life' των 'Gilmore Girls'

- Η ιδέα πίσω από το 'San Junipero'

- H σκηνή με το τραγούδι πατέρα-κόρης και το naked party στο 'Toni Erdmann'

- Η ατάκα στο 'Deadpool': “It’s almost like the studio couldn't afford another X-Men”

- Το Cinelθετε

- Το ότι το πρωινάδικο της Καινούργιου θα ονομαζόταν 'Καινούργιου Μέρα και τελικά τελευταία στιγμή άλλαξαν ονομασία :*(

ΝΑΝΣΥ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

- 'Gilmore Girls' revival και συγκεκριμένα αυτό

- 'San Junipero' <3

- Το Anti, κυρίως το 'Love on the Brain'

- Το 'Lemonade' και βασικά η εμφάνιση της Bey στα MTV 2016, το live του 'Freedom' με τον Kendrick, άντε και το Formation στον τελικό του NFL, ΑΝΤΕ.

- Το instagram Drake on Cake (αν και έκανε το 1ο του ποστ τον Νοέμβριο του 2015, έκανε αισθητή την παρουσία του όμως το 2016)

- Το 'Fantastic Beasts' και το 'Cursed Child'. Ακούσαμε ξανά το Hedwig's theme στο σινεμά <3

- Το 'Million Reasons' της Lady Gaga

- Το 'Gorilla' του Ίαν

- To 'Fleabag' (ΩΦΟΥ)

- 'JT and the Tennessee Kids' '- He's bringing sexy back, αφού.

- Το φινάλε του 'Queen for a day' των GIRLS υπό τους ήχους του Life on Mars.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ

- Το 'Harmonquest', η animated/live action σειρά του Dan Harmon όπου ο ίδιος και μερικοί φίλοι παίζουν Dungeons & Dragons μπροστά σε κοινό. 10 επεισόδια, προβλήθηκε το καλοκαίρι στο Seeso και σχεδόν κανείς δεν είδε. Το βρήκα πολύ fun.

- Η τελική μάχη του 'The Get Down'. Αγάπησα ολόκληρη τη σειρά, η καλύτερη για το '16 μου, που μιλά για τη γέννηση του hip hop και το Bronx των 70s. H τελική DJ μάχη των Get Down Brothers με τους Notorious 3 είναι το κλείσιμο που έπρεπε στη γεμάτο χρώμα και ρυθμό σειρά του Netflix. Οι ήρωες ξανά μαζί, ο Zeke του δίνει και καταλαβαίνει, τα μπιτς σκάνε τριγύρω και το μουσικό πραξικόπημα του 'The Get Down' έχει ήδη ξεκινήσει.

- Ας πάρουμε μια στιγμούλα για να εκτιμήσουμε πως φέτος συνέβη και αυτό

Αυτή η Ανάσταση, η δική μας Ανάσταση pic.twitter.com/77507JgrOd — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) 27 Απριλίου 2016

- "Τα πράγματα σπάνε, και μερικές φορές επισκευάζονται, και στις περισσότερες περιπτώσεις συνειδητοποιείς πως ό,τι κι αν χαλάει, η ζωή αναδιατάσσεται για να αντισταθμίσει την απώλεια σου, μερικές φορές θαυμάσια." Το 'Λίγη ζωή' της Hanya Yanagihara είναι ένα επικό μυθιστόρημα κι αυτή η πρόταση συγκεντρώνει σε 29 λέξεις το ζουμί του. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που το διάβασα αυτό φέτος.

- Ο Flash του 'Zootopia' και συγκεκριμένα αυτή η αντίδραση

- Γέλασα πάρα πολύ με τον David S. Pumpkins του 'Saturday Night Live', ακόμα γελάω δηλαδή. Είναι τόσο κουφό και ηλίθιο που το αγάπησα.

- Ο Werner Herzog μιλά για τα Pokemon, σε ένα από τα καλύτερα αποσπάσματα συνεντεύξεων της χρονιάς.

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΓΡΙΒΕΑ

- Το 'Greatest Love of All' της Ines στο 'Toni Erdmann'

- "Hold the door"

- Η Emily Gilmore με τζιν. H Emily Gilmore γενικώς.

- Οι εφιάλτες του Oscar στο 'Closet Monster'

- To '13th'

- To video για το 'Borders' της M.I.A.

- Τα πάντα όλα του 'Get Down'

- Το 'Rebirth' της DC

- To 'Reply 1988'

- Ο Darth Vader στο 'Rogue One'

- #KimExposedTaylorParty

- Sad Ben Affleck meme </3

- Ο λόγος της Madonna για το Billboard Women

- Ο μαύρος Justin Bieber στο 'Atlanta'

- Το φινάλε του 'Stranger Things'

- Ότι ο Right Here Waiting For You Richard Marx υπάρχει ακόμα και κάνει και διασώσεις άμα λάχει.