Τα 50 καλύτερα επεισόδια του 2016

Είναι τόση πολλή η καλή τηλεόραση πια που σκεφτήκαμε, γιατί να κάνουμε μία λίστα; Γιατί να μην κάνουμε δυο-τρεις; Εξάλλου είναι διαφορετική ιστορία οι σειρές και διαφορετική ιστορία τα μεμονωμένα επεισόδια. Αν και συχνά υπάρχει συνάφεια, είναι πολλές κι οι περιπτώσεις όπου μια μέτρια σεζόν μπορεί να έχει ένα εξαιρετικό επεισόδιο (το revival των 'X-Files', για παράδειγμα). Συνυπολόγισε και την εκτίναξη των σειρών ανθολογίας που έχουν ως αποτέλεσμα ένα σωρό φανταστικά αυτοτελή επεισόδια, βάλτα όλα αυτά μαζί, και θα δεις ότι και η 50άδα επεισοδίων και πάλι δεν είναι αρκετή για να εκπροσωπήσει κάθε τι τηλεοπτικά αξιοσημείωτο.

Είναι όμως μια καλή ένδειξη, οπότε πήγαμε με αυτή την ιδέα. Ξεδιαλέξαμε τα 50 αγαπημένα μας φετινά επεισόδια, σε μια λίστα που χαρτογραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τηλεοπτικές τάσεις και τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς.

Την παρουσιάζουμε σε δύο μέρη, το πρώτο για τις θέσεις 50 ως 11, και το δεύτερο που θα έρθει αύριο, με το πιο αναλυτικό τοπ-10 της χρονιάς. Enjoy, και φυσικά περιμένουμε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα επεισόδια.

(Disclaimer: Κάθε σειρά εκπροσωπήθηκε στην 50άδα από μόνο ένα επεισόδιο, ώστε να αναφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερες σειρές.)

***

50, Timeless, 'Pilot'. O Neil Marshall σκηνοθετεί τον πιλότο της fun νέας σειράς του φθινοπώρου, για μια ομάδα ταξιωτών στο χρόνο που παίρνουν στο κατόπι έναν άλλον ταξιδιώτη στο χρόνο. Πρωταγωνιστεί η Abigail Spencer. \m/ -ΘΔ

49, The Crown, 'Assassins'. Κερδίζει για τη συγκλονιστική περφόρμανς του John Lithgow ως χολωμένος, πικρόχολος, νοσταλγός και ταυτόχρονα ευγενής Churchill, μαζί με την πιο υπόγεια ηλεκτρισμένη στιγμή μεταξύ Elizabeth και Philip σε ολόκληρη τη σεζόν. -ΙΓ

48, Grey’s Anatomy, 'Mama Tried'. Ό,τι αρχίζει όμορφο τελειώνει πάντα με πίκρα και κλάματα, κι έτσι η Callie κι η Arizona φτάνουν όντως στο δικαστήριο για την κηδεμονία της Sofia. Στο τέλος πανηγύρισα με γροθιά υψωμένη στον αέρα, εκεί μας έφτασαν οι αλήτες. -ΘΔ

47, Brooklyn Nine-Nine, 'Coral Palms'. Τα επεισόδια της σειράς δεν έχουν τρομερές διακυμάνσεις μεταξύ τους, αλλά εναρκτήρια τριλογία της φετινής σεζόν με Peralta και Holt απομονωμένους, με ψεύτικες ταυτότητες, ήταν μια διαφορετική χροιά απολαυστικού. -ΘΔ

46, The Last Man on Earth, '30 Years of Science Down the Tubes'. Η σειρά αυτή με εξοργίζει γιατί άλλοτε βαριέμαι, άλλοτε θυμώνω κι άλλοτε εντυπωσιάζομαι, ωστόσο ετούτο το season finale, με το αντίο του Jason Sudeikis, με έκανε να νιώσω κάτι νέο: ειλικρινή στεναχώρια. Μπράβο σε όλους. -ΘΔ

45, Limitless, 'Sands, Agent of Morra'. To πιο εφευρετικό procedural της χρονιάς ανατρέχει στην κόμικ αισθητική για να αφηγηθεί το origin story του μεγάλου κακού. -ΘΔ

44, War & Peace, 'Episode 3'. Ήδη στη λίστα με τα καλύτερα costume dramas που έχουμε δει ποτέ, αξίζει όλους τους επαίνους που έχει πάρει, και με ξεκάθαρο highlight το επεισόδιο με τον αξέχαστο χορό και την αξέχαστη τελευταία σκηνή από τον Paul Dano. -ΙΓ

43, Class, 'The Metaphysical Engine, or What Quill Did'. Το spin-off του 'Doctor Who' από τον Patrick Ness ξεχώρισε κατευθείαν τόσο για τους χαρακτήρες όσο και για το look του, από την ορίτζιναλ σειρά, κι αυτό το επεισόδιο, που εστιάζει στην οδύσσεια της Quill (της πιο uber-cool χαρακτήρα του ensemble) ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. -ΘΔ

42, Grace and Frankie, 'The Party'. Ένα επεισόδιο που γιόρτασε τη ζωή αποχαιρετώντας την. Η Grace, η Frankie (υπέροχες οι Jane Fonda και Lily Tomlin) και οι εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες τους έπρεπε να βρουν κοινό τόπο, όταν μια φίλη τους ζητά να τη βοηθήσουν κάνοντάς της ευθανασία. -ΙΓ

41, Westworld, 'The Bicameral Mind'. Η θριαμβευτική κορύφωση του μεγάλου πλάνου του Ford και το, φαινομενικά τουλάχιστον, φινάλε της λούπας που ζουν οι hosts του πάρκου, μέσα από 90’ αποκαλύψεων που δικαίωσαν την υπόσχεση του πιλότου: These violent delights have violent ends. -ΙΓ

41, The OA, 'Homecoming'. Η χρήση και η χρονική τοποθέτηση των τίτλων αρχής του επεισοδίου, 10 λεπτά πριν το τέλος, όταν η ΟΑ ξεκινά την αφήγησή της, είναι από τις ωραιότερες τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς. -ΘΔ

40, Man Seeking Woman, 'Balloon'. Εκείνο που οι δύο κολλητοί ανοίγουν επιτέλους τις καρδιές τους ο ένας στον άλλον, παίζοντας ξύλο ως γιγάντια ρομπότ, επειδή φυσικά. -ΘΔ

39, Transparent, 'Elizah'. Η πρεμιέρα του 3ου κύκλου της σειράς βρήκε τη Maura να αναζητά εναγωνίως μια άγνωστη transgender κοπέλα που την είχε καλέσει σε γραμμή βοήθειας. Ποια από τις δύο είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη; -ΘΔ

38, Veep, 'Kissing Your Sister'. Το 'Veep' κατάφερε φέτος να επιβιώσει της αποχώρησης του δημιουργού, χάρη και σε δημιουργικές ακροβασίες όπως ετούτο εδώ το faux-ντοκιμαντέρ μες στο επεισόδιο. Έξοχη σεζόν, φανταστικό επεισόδιο. -ΘΔ

37, Arrow, 'Invasion!'. Το καλύτερο από τα επεισόδια του μεγάλου υπερηρωικού crossover που ετοίμασε για φέτος το CW. Πλοκή με συναισθηματική βαρύτητα, καλή δράση και αποφάσεις που έβγαζαν νόημα για όλους τους εμπλεκόμενους. Παραλίγο να μας πείσει να δοκιμάσουμε ξανά με το ‘Arrow’. -ΙΓ

36, Preacher, 'Sundowner'. Ξεκινά με μια σεκάνς από pulp visuals που συνηθίσαμε πολύ ευχάριστα να περιμένουμε από το ‘Preacher’, το διασκεδάζει με μία φανταστική slapstick αναμέτρηση και παίρνει τον Jesse από τον ρόλο του anti-hero για να τον πάει οριακά στον ρόλο του villain. Αν η 2η σεζόν είναι τόσο έξυπνη και συνεκτική όσο το ‘Sundown’, θα περάσουμε τέλεια. -ΙΓ

35, iZombie, 'Salivation Army'. Κανείς δεν ξέρεις να κάνει τόσο εκρηκτικά και συναισθματικά season finale όσο ο Rob Thomas στις σειρές του. Δεν έχει απογοητεύσει ποτέ. -ΘΔ

34, Survivor, 'Million Dollar Gamble'. Ένα Thanksgiving classic και το καλύτερο επεισόδιο της σειράς εδώ και χρόνια, από το κρυφά καλύτερο coming out storyline της φετινής τηλεοπτικής σεζόν ως το αγωνιώδες φινάλε με την τυχαία επιλογή της καταραμένης πέτρας. Σοκ, χαρά, ε, και λίγο δέος, ναι. -ΘΔ

33, Billions, 'The Deal'. Η σκηνή με τον Giamatti και τον Lewis, τον έναν απέναντι από τον άλλον, με την πρόταση εκεχειρίας ανάμεσά τους να καταλήγει σκισμένη επειδή είναι κι οι δύο πολύ απλά τόσο μα τόσο καταστροφικοί εγωιστές, είναι όλη η σειρά σε μια σεκάνς. -ΘΔ

32, Gravity Falls, 'Weirdmageddon 3: Take Back the Falls'. Το επικό φινάλε του ειλικρινά τέλειο animation 'Gravity Falls' είναι από εκείνα τα τελευταία επεισόδια που σε κάνουν να θες να ξαναδείς όλη τη σειρά από την αρχή. -ΘΔ

32, The People v. O.J. Simpson, 'Marcia, Marcia, Marcia'. Σε ένα πραγματικά αξέχαστο επεισόδιο, η σειρά βγάζει για λίγο από το εδώλιο τον πραγματικό κατηγορούμενο για να βάλει στη θέση του τη Marcia Clark, και να κάνει όλους εμάς αρπακτικά και μάρτυρες σε μια άδικη, σεξιστική επίθεση που μας κοιτάει από τον καθρέφτη. -ΙΓ

31, black-ish, 'Hope'. Στο κορυφαίο bottle episode της σεζόν, αυτή η αληθινή modern family συγκεντρώνεται στο σαλόνι μπροστά από μια τηλεοπτική οθόνη του παραλόγου, προσπαθώντας να επεξεργαστεί την είδηση μιας ακόμα αθώωσης αστυνομικού για πυροβολισμό νεαρού, άοπλου μαύρου. -ΘΔ

30, Orange is the New Black, ‘Toast Can’t Never Be Bread Again’. Ήρθε μετά το τραυματικό ‘Animals’ για να μας αφήσει άδειους με τον χειρότερο και τον καλύτερο τρόπο ταυτόχρονα. Από τις πιο συναισθηματικά έντονες τηλεοπτικές εμπειρίες που είχαμε φέτος. -ΙΓ

29, Galavant, 'Giants vs. Dwarves'. Η καλύτερη κωμωδία της χρονιάς, με αποκορύφωμα το επεισόδιο όπου νάνοι τα έβαλαν με γίγαντες (ενώ είναι όλοι το ίδιο ύψος) σε μια ανασύσταση του 'West Side Story'. -ΘΔ

28, American Horror Story: Roanoke, 'Chapter 6'. Η εξαντλημένη horror αφήγηση της σεζόν αντιστρέφεται απολαυστικά σε ένα επεισόδιο που χρησιμοποιεί την ως αυτό το σημείο σειρά-μές-στη-σειρά ως σειρά-μες-στη-σειρά-μες-στη-σειρά μιας νέας σειράς-μες-στη-σειρά. Το πιάσαμε όλοι; Ωραία. -ΘΔ

27, Easy, 'Art and Life'. Η καλύτερη ιστορία από τη σειρά ανθολογίας του Joe Swanberg στο Netflix, όπου ο κομίστας του Marc Maron βρίσκει το δάσκαλό του στο πρόσωπο μιας τύπου Kim K 'selfie artist' η οποία προκαλεί όλες τις αντιλήψεις του περί τέχνης και ιδιωτικότητας. -ΘΔ

26, Supergirl, 'World’s Finest'. Το team-up μεταξύ Supergirl και Flash δεν ήταν μόνο το highlight μιας σεζόν που ταλαντευόταν μεταξύ μετρίου και πολύ ok, ήταν ακριβώς το crossover που θα έπρεπε να συμβαίνει με χαρακτήρες σαν τους δυο τους, με δυνάμεις σαν των δυο τους, με χημεία όπως των δυο τους, με background όπως των δυο τους. Υπερηρωική τηλεόραση στα καλύτερά της. -ΙΓ

25, Jane the Virgin, 'Chapter Fifty - One'. Το ‘Jane the Virgin’ είναι από τις πιο αθόρυβα συνεπείς σειρές αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, δε νομίζουμε ότι έχουμε δει κανένα κακό επεισόδιο και μιλάμε για longform σειρά 23 επεισοδίων. Πιστό στο είδος του και πάντα έτοιμο να εκμεταλλευτεί όλες τις καμπές που προσφέρει μια τελενοβελική κωμωδία, δεν αδειάζει ποτέ τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους πρωταγωνιστές του και δεν άδειασε την Jane όταν ήρθε η ώρα να ξεφορτωθεί το Virgin μέρος του τίτλου και την υπαρξιακή κρίση που ακολούθησε μετά απ’ αυτό της το βήμα. -ΙΓ

24, The Night οf, 'The Beach'. Ο πιλότος του ‘Night Of’ ήταν μια ήσυχη, επιδέξια, πολύ κατάλληλη αρχή για τη σειρά. Ξεχώρισε γιατί, διαχωρίζοντας τον εαυτό του από τον τρόπο που θα χειριζόταν την υπόθεση ένα μέσο procedural, μας πήγε βήμα-βήμα σε μια νύχτα που θα έπρεπε να έχει τελειώσει με ένα αναπάντεχο one-night stand, αλλά τελείωσε σε μια σύλληψη που θα λειτουργούσε εξαρχής στίγμα μιας σειράς λιγότερο συγκεντρωμένης σε ένα μυστήριο δολοφονίας και περισσότερο στο διαβρωμένο σύστημα δικαιοσύνης. -ΙΓ

23, Red Oaks, 'Paris'. Η πρεμιέρα της 2ης σεζόν σε σκηνοθεσία Hal Hartley είναι η ωραιότερη της σειράς. Το στόρι γνώριμο (πατέρας δεν εγκρίνει το ζευγάρι ταξικά απομακρυσμένων εφήβων), το Παρίσι πανέμορφα γυρισμένο, τα συναισθήματα, εχμ, υπάρχουν. -ΘΔ

22, Crazy Ex-Girlfriend, 'I'm Going to the Beach with Josh and His Friends!'. Ποτέ ξανά μια εκδρομή σε ένα λεωφορείο γεμάτο φίλους δεν έχει υπάρξει τόσο άβολη και επίπονη. -ΘΔ

21, Bates Motel, 'Forever'. Μακράν το πιο τραυματικό επεισόδιο της σειράς και μαζί το πιο αναπόφευκτο. Γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή ο Norman θα έπρεπε να αποχωριστεί τη μητέρα του, αλλά όποιος νόμιζε ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για το επεισόδιο που θα έφερνε το τέλος, έφαγε τα μούτρα του με το ‘Forever’. -ΙΓ

20, Rectify, 'All I'm Sayin''. Το φινάλε του ‘Rectify’ έκλεισε μια φανταστική σεζόν χωρίς ακριβώς να δέσει την ιστορία του Daniel με έναν υπέροχο φιόγκο, μας άφησε όμως με μια γαλήνια σιγουριά ότι βρίσκεται στον δρόμο που θα του δείξει πώς να είναι ξανά ευτυχισμένος. Κι αυτός και όλοι όσοι αγαπήσαμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. -ΙΓ

19, The Americans, 'The Rat'. Η ιστορία της Martha δε θα μπορούσε να αποφεύγει για πάντα την επικίνδυνη κορύφωση, αλλά ήταν τα στάδια που πέρασε μέσα στα 45’ του επεισοδίου που έκαναν το ‘Rat’ να ξεχωρίσει. Από την ψύχραιμη συνειδητοποίηση ότι δε θα μπορέσει ποτέ ξανά να μπει σπίτι της μέχρι το ξέσπασμά της στο τέλος του επεισοδίου και την απειλή της στον Gabriel, η Martha περνάει απ’ ό,τι αντίδραση και συναίσθημα θα μπορούσε να έχει μέσα του ένας άνθρωπος και καταφέρνει να είναι ακόμα όρθια. Εμείς πάλι κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό. -ΙΓ

18, Person of Interest, 'The Day the World Went Away'. Στην τρανή παράδοση των σπουδαίων, εκρητικών 100ών επεισοδίων, με μεγάλες εξελίξεις, σοκαριστικούς θανάτους, και το πόδι πατημένο στο γκάζι λίγα επεισόδια πριν το εξαιρετικό φινάλε μιας αληθινά εξαιρετικής σειράς. -ΘΔ

17, High Maintenance, 'Grandpa'. Επειδή όταν κάνεις σειρά ανθολογίας με αυτοτελείς ιστορίες ανθρώπων που συνδέονται μόνο μέσω του ντίλερ τους, ε, προφανώς και θα κάνεις ένα επεισόδιο από την οπτική ενός σκύλου. #ναρκωτικά -ΘΔ

16, Queen Sugar, 'So Far'. Νομίζαμε ότι ήταν το φινάλε του κύκλου μέχρι που είδαμε ότι έχουμε άλλα 3 επεισόδια. Τέτοια ήταν η αφηγηματική βόμβα που έσκασε για τα αδέρφια Bordelon, τέτοιο ήταν το καθαρά σινεματικό τελευταίο πλάνο με την οικογένεια να ατενίζει την περιουσία και το μέλλον της όπως ο Simba το Pride Rock, τέτοια ήταν η υπόσχεση της Ava DuVernay για την πρώτη της τηλεοπτική σειρά που ωρίμαζε συνεχώς από την αρχή μέχρι το τέλος της. -ΙΓ

15, The Good Place, '...Someone Like Me as a Member'. Ο Adam Scott ως chief του Κακού Μέρους είναι σκέτη απόλαυση αλλά πραγματικά, το επεισόδιο βρίσκεται εδώ επειδη η ιδέα του καραόκε με τα Nixon tapes είναι ό,τι καλύτερο σκέφτηκε άνθρωπος φέτος. -ΘΔ

14, The Good Wife, 'End'. Το πιο θρασύ φινάλε σειράς από τότε που ο David Chase έριξε μαύρο στην οθόνη των 'Sopranos'. Καμία εξιλέωση, αποφάσεις στον αέρα, ηθικό γκρίζο μέχρι τέλους, και ένα χαστούκι να αντηχεί στην αιωνιότητα της σειράς. Haters gonna hate, το φινάλε ήταν φανταστικό. -ΘΔ

13, Better Things, 'Only Women Bleed'. Το επεισόδιο πήρε το όνομά του από το τραγούδι του Alice Cooper που τραγουδούν τα κορίτσια Fox στο αυτοκίνητο, αλλά από το στόμα τους ακούγεται περισσότερο σαν ιαχή πολέμου. Το καλύτερο φινάλε που θα μπορούσε να έχει η εξαιρετική πρώτη του ‘Better Things. -ΙΓ

12, Stranger Things, 'The Upside Down'. Απόκοσμο Upside Down, Eleven, η Nancy που πήρε το όπλο της, τα τρία αγόρια σε ασκήσεις θάρρους, Eleven, η διάσωση του Will που δεν ήξερες πόσο την περίμενες μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε να αναπνέει, Eleven, το Demogorgon να κόβει βόλτες και να κόβει κεφάλια, ο Hopper και η προδοσία (;), Eleven. Και του χρόνου. -ΙΓ

11, You’re the Worst, 'Twenty-Two'. Συνεπής ως προς την εξερεύνηση ακραία σκοτεινών, καλά θαμμένων συναισθημάτων κατάθλιψης, πόνου και ραγισμένων ψυχοσυνθέσεων, η σειρά επιχειρεί να κάνει ένα ολόκληρο επεισόδιο από την οπτική του βετεράνου Edgar, ο οποίος χάρη στο PTSD του βλέπει τον κόσμο σα να ήταν ένα διαρκές θρίλερ- κι εμείς, για 20 λεπτά, μοιραζόμαστε το βλέμμα του. -ΘΔ

Αύριο: Τα 10 καλύτερα επεισόδια της χρονιάς.