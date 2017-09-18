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(Photo by Phil McCarten/Invision for the Television Academy/AP Images)

Βραβεία Emmy 2017: Οι μεγάλοι νικητές

EMMY AWARDS

Ήρθαν, είδαν και βραβεύτηκαν.

Από το καυστικό 'Veep' μέχρι το δυστοπικό 'Handmaid's Tale', τα φετινά Emmy είχαν όπως ήταν αναμενόμενο τον πιο πολιτικό χαρακτήρα που είχε ποτέ η τελετή μέχρι στιγμής (χαρακτηριστική στιγμή η ατάκα του Bruce Miller "Πηγαίντε σπίτι, πιάστε δουλειά, έχουμε να αγωνιστούμε για πολλά" όταν κέρδισε Καλύτερο Δράμα για το 'Handmaid's Tale'), ενώ φάνηκε να είναι σε καλύτερο δρόμο η βράβευση γυναικών και μειονοτήτων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

'Big Little Lies' και 'Handmaid's Tale' σάρωσαν με έξι και οκτώ νίκες αντίστοιχα, η Reed Morano είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Σκηνοθεσία σε δράμα εδώ και 22 χρόνια, ο Sterling K. Brown είναι ο πρώτος μαύρος ηθοποιός από το 1998 που κέρδισε στην κατηγορία Α΄Ανδρικού, o Riz Ahmed είναι ο πρώτος ηθοποιός ασιατικής καταγωγής που κερδίζει Emmy, o Donald Glover είναι ο πρώτος μαύρος δημιουργός που το σηκώνει για Σκηνοθεσία, και η Lena Waithe είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που βραβεύεται για σενάριο κωμικής σειράς.

Πριν περάσουμε στον σχολιασμό μέσα στη μέρα, δες τη λίστα με τους νικητές παρακάτω:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: The Handmaid’s Tale

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The Handmaid's Tale, ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γυναίκας

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Veep

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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Big Little Lies

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Το σπουδαίο φινάλε του 'Big Little Lies' δίνει απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Black Mirror: San Junipero (Netflix)

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Το 'San Junipero' στα καλύτερα επεισόδια της περασμένης χρονιάς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ANIMATED ΣΕΙΡΑ: BOB'S BURGERS

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΕΙΡΑ: The Voice

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Sterling K. Brown (This Is Us)

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'This Is Us', η σειρά που κάνει όλα τα ζευγάρια να κλαίνε

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

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Συνέντευξη: Η Elisabeth Moss μας μίλησε για το ‘Handmaid’s Tale’ και δεν κρύβει πόσο περήφανη είναι

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Donald Glover (Atlanta)

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Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: John Lithgow (The Crown)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: ANN DOWD (The handmaid's tale)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Riz Ahmed (The Night Of)

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Nicole Kidman (Big Little Lies)

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Laura Dern (Big Little Lies)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΡΙΑΛΙΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY TALK: Last Week Tonight with John Oliver

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY SKETCH: Saturday Night Live

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Offred (Pilot) (Bruce Miller, The Handmaid's Tale)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Thanksgiving (Aziz Ansari, Lena Waithe, Master of None)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ: San Junipero (Charlie Brooker, Black Mirror)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ VARIETY TALK: Last Week Tonight with John Oliver

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Offred (Pilot) (Reed Morano, The Handmaid's Tale)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ: B.A.N. (Donald Glover, Atlanta)

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Το 'B.A.N.' ανάμεσα στα καλύτερα επεισόδια της χρονιάς που πέρασε

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ: Big Little Lies (Jean-Marc Vallée)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ VARIETY: SATURDAY NIGHT LIVE (DON ROY KING, HOST: JIMMY FALLON)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Gerald McRaney (This Is Us)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Alexis Bledel (The Handmaid's Tale)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Dave Chappelle (Saturday Night Live)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Melissa McCarthy (Saturday Night Live)

***

Οι κατηγορίες ήταν 113 συνολικά και μπορείτε να τις δείτε εδώ. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά στην Ελλάδα ταυτόχρονα με την Αμερική από το FOX Life.

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Από Westworld μέχρι Veep: Διαλέγουμε τα δικά μας βραβεία Emmy

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