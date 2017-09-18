Βραβεία Emmy 2017: Οι μεγάλοι νικητές

Ήρθαν, είδαν και βραβεύτηκαν.
Από το καυστικό 'Veep' μέχρι το δυστοπικό 'Handmaid's Tale', τα φετινά Emmy είχαν όπως ήταν αναμενόμενο τον πιο πολιτικό χαρακτήρα που είχε ποτέ η τελετή μέχρι στιγμής (χαρακτηριστική στιγμή η ατάκα του Bruce Miller "Πηγαίντε σπίτι, πιάστε δουλειά, έχουμε να αγωνιστούμε για πολλά" όταν κέρδισε Καλύτερο Δράμα για το 'Handmaid's Tale'), ενώ φάνηκε να είναι σε καλύτερο δρόμο η βράβευση γυναικών και μειονοτήτων μπροστά και πίσω από τις κάμερες.
'Big Little Lies' και 'Handmaid's Tale' σάρωσαν με έξι και οκτώ νίκες αντίστοιχα, η Reed Morano είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει Σκηνοθεσία σε δράμα εδώ και 22 χρόνια, ο Sterling K. Brown είναι ο πρώτος μαύρος ηθοποιός από το 1998 που κέρδισε στην κατηγορία Α΄Ανδρικού, o Riz Ahmed είναι ο πρώτος ηθοποιός ασιατικής καταγωγής που κερδίζει Emmy, o Donald Glover είναι ο πρώτος μαύρος δημιουργός που το σηκώνει για Σκηνοθεσία, και η Lena Waithe είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που βραβεύεται για σενάριο κωμικής σειράς.
Πριν περάσουμε στον σχολιασμό μέσα στη μέρα, δες τη λίστα με τους νικητές παρακάτω:
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: The Handmaid’s Tale
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The Handmaid's Tale, ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γυναίκας
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: Veep
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Το 'Veep' ανάμεσα στις καλύτερες σειρές του PopCode
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Big Little Lies
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Το σπουδαίο φινάλε του 'Big Little Lies' δίνει απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Black Mirror: San Junipero (Netflix)
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Το 'San Junipero' στα καλύτερα επεισόδια της περασμένης χρονιάς
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ANIMATED ΣΕΙΡΑ: BOB'S BURGERS
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΑΛΙΤΙ ΣΕΙΡΑ: The Voice
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Sterling K. Brown (This Is Us)
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'This Is Us', η σειρά που κάνει όλα τα ζευγάρια να κλαίνε
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)
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Συνέντευξη: Η Elisabeth Moss μας μίλησε για το ‘Handmaid’s Tale’ και δεν κρύβει πόσο περήφανη είναι
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Donald Glover (Atlanta)
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Το 'Atlanta' ανάμεσα στις καλύτερες σειρές του PopCode
Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Julia Louis-Dreyfus (Veep)
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: John Lithgow (The Crown)
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: ANN DOWD (The handmaid's tale)
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Alec Baldwin (Saturday Night Live)
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Kate McKinnon (Saturday Night Live)
Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Riz Ahmed (The Night Of)
Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Nicole Kidman (Big Little Lies)
Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Alexander Skarsgard (Big Little Lies)
Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: Laura Dern (Big Little Lies)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΡΙΑΛΙΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: RuPaul Charles (RuPaul’s Drag Race)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY TALK: Last Week Tonight with John Oliver
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ VARIETY SKETCH: Saturday Night Live
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Offred (Pilot) (Bruce Miller, The Handmaid's Tale)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Thanksgiving (Aziz Ansari, Lena Waithe, Master of None)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ: San Junipero (Charlie Brooker, Black Mirror)
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ VARIETY TALK: Last Week Tonight with John Oliver
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Offred (Pilot) (Reed Morano, The Handmaid's Tale)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ: B.A.N. (Donald Glover, Atlanta)
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Το 'B.A.N.' ανάμεσα στα καλύτερα επεισόδια της χρονιάς που πέρασε
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ Ή ΤΑΙΝΙΑ: Big Little Lies (Jean-Marc Vallée)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ VARIETY: SATURDAY NIGHT LIVE (DON ROY KING, HOST: JIMMY FALLON)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Gerald McRaney (This Is Us)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑ: Alexis Bledel (The Handmaid's Tale)
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Dave Chappelle (Saturday Night Live)
ΚΑΛΥΤΕΡΗ GUEST ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΩΔΙΑ: Melissa McCarthy (Saturday Night Live)
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Οι κατηγορίες ήταν 113 συνολικά και μπορείτε να τις δείτε εδώ. Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά στην Ελλάδα ταυτόχρονα με την Αμερική από το FOX Life.