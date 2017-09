Ο Jaime του ‘Game of Thrones’ κάνει μια τολμηρή πρόβλεψη για τον 8ο κύκλο

Μία και κάτι εβδομάδα μετά το φινάλε του ‘Game of Thrones’ και όσα έφερε για τον Jaime Lannister που τα βρόντηξε κι άφησε τη Cersei να βγάλει το φίδι που έχωσε μόνη της στην τρύπα (κάπου εδώ υπάρχει ένα αστείο για την Ellaria στην υπόγα, αλλά too soon), ο Nikolaj Coster-Waldau μίλησε για τη μοίρα του χαρακτήρα του στην 8η και τελευταία σεζόν στο Esquire και το Indiewire.

Ο ηθοποιός έκανε υποθέσεις στις συνεντεύξεις του, αλλά αν δε θες να έχεις την παραμικρή αίσθηση για την ερχόμενη σεζόν ούτε σε αυτό το επίπεδο, ώρα προφανώς να αποχωρήσεις.

Ακολουθούν πιθανά spoilers.

Εμείς συγκεντρώσαμε τα βασικά και θα στα παραθέσουμε ένα-ένα πιο κάτω, αλλά θέλουμε να εστιάσεις στην εξής ατάκα:

“Ξέρετε κάποιοι από τους χαρακτήρες θα αλλάξουν. Θα υπάρχουν κάποιοι βασικοί χαρακτήρες που θα έχουν τριγυρνάνε με μπλε μάτια πια”.

Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα σενάρια έχουν μεν ολοκληρωθεί, αλλά είναι σε φάση αξιολόγησης από το HBO και δεν έχουν φτάσει στα χέρια των ηθοποιών. Οπότε μιλάμε απλά για υποθέσεις. Πόσο μεγάλη ευκαιρία θα είναι για peak δράμα όμως, εάν κάποιοι βασικοί χαρακτήρες γίνουν wights; Θα αντισταθούν οι παραγωγοί μπροστά σε μια σκηνή όπου πολεμά σύμμαχος τον (πρώην) σύμμαχο;

“Θεέ μου, ελπίζω να μην είμαι εγώ. Μιλάμε για 3 ώρες make-up τα πρωινά. Ξέρω ότι αν οι (showrunners) David Benioff και Dan Weiss το διαβάσουν αυτό, θα πουν ‘Ω ναι, θα στο κάνουμε’.”

Όποια κι αν είναι η μοίρα για τον Jaime στο τέλος της σειράς πάντως, πρώτα πρέπει να κατευθυνθεί στον Βορρά. Και σίγουρα δε θα αρκέσει απλά να καταφέρει να φτάσει.

“Πιστεύω κατευθύνεται βόρεια, εκτός αν μας κοροϊδεύει όλους [...] Όχι, πιστεύω πραγματικά ότι θα βρει τους υπόλοιπους στον Βορρά. Υπάρχουν όλα αυτά τα σπαθιά από βαλυριανό ατσάλι και θα πίστευε κανείς ότι αυτά τα πέντε θα πρέπει κάπου να μπουν στο παιχνίδι μέσα σ’ όλο αυτό”.

“Τον βλέπουμε να καλύπτει το χρυσό του χέρι και ξέρει ότι θα πρέπει να φτάσει σε κάποιον επικεφαλής - είτε τον Jon Snow, είτε κάποιον άλλον υπεύθυνο. Διαφορετικά μπαίνει σε εχθρικό έδαφος και είναι αρκετά αναγνωρίσιμος με το χρυσό χέρι. Αν θέλει να μπει στη μάχη πριν δολοφονηθεί από στρατιώτες των Stark, θα πρέπει να έχει και λίγη τύχη με το μέρος του”.

Και η σχέση του με τη Cersei; Είδαμε πραγματικά το τέλος;

“Νομίζω πως δεν τελειώνεις ποτέ με την οικογένειά σου ακόμα κι αν το θέλεις. Είναι σαν αυτό που είπε ο Tyrion, δεν περνάει μέρα χωρίς να σκέφτεται ότι σκότωσε τον πατέρα του ακόμα κι αν τον μισούσε. Είμαι σίγουρος πως και για τον Jaime θα είναι το ίδιο. Δε θα καταφέρει ποτέ να μην είναι η Cersei κομμάτι όσων τον κάνουν αυτό που είναι”.

“Πιστεύω πραγματικά ότι πάντα είχε μια αρκετά καλή ηθική πυξίδα, αλλά έχει κάνει κάποια φρικτά πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια τον αφορούσε ό,τι ήταν σωστό για τη Cersei. Τώρα τον αφορά τι είναι το σωστό. Τον πιστεύω όταν λέει πως αυτό είναι μεγαλύτερο από όλους εμάς. Όταν η μάχη τελειώσει, ή οι ζωντανοί θα κερδίσουν ή οι νεκροί. Αυτή είναι η σωστή κίνηση για κείνον. Προφανώς δεν είναι ο άντρας που ήθελε ο Tywin να γίνει, αλλά είναι ο άντρας που θέλω εγώ να είναι. Κάνει το σωστό - μπαίνει στη μάχη για την ανθρωπότητα”.

Θα κλείσουμε με δύο επιθυμίες του για την 8η σεζόν. Η πρώτη φαίνεται εφικτή και σίγουρα κάτι που θα θέλαμε να δούμε:

“Η ελπίδα μου είναι ότι θα ‘θελα να συναντήσει τον Bran και να του ζητήσει συγνώμη γιατί αυτό που του έκανε στο πρώτο επεισόδιο δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Και προφανώς ελπίζω σε μια σκηνή μεταξύ Jaime και Cersei γιατί αυτή είναι η βασική του σχέση. Ελπίζω να έχουν μία one-on-one συνάντηση πριν τελειώσουμε τη σειρά, αλλά ποιος ξέρει”.

Όσο για τη δεύτερη επιθυμία του, μάλλον θα πληγώσει τους φαν που ελπίζουν με τη σειρά τους σε μια ρομαντική σχέση του χαρακτήρα του με τη Brienne:

“Είδα το 6ο επεισόδιο με τον Tormund Giantsbane, όταν μιλούσε για τη Brienne. Ένιωσα πραγματικά ότι είναι ο ένας για τον άλλον. [...] Είμαι 100% σ’ αυτό το τρένο. Πώς τους λένε, Torienne; Τους στηρίζω”.

“Δε θες να σπαταλήσει η Brienne τον χρόνο της με τον Jaime Lannister γιατί είναι μπελάς, έχει γαμηθεί, ήταν με την αδερφή του τόσον καιρό. Είναι σιχαμένο. Δε θα είναι ποτέ του κανονικός άνθρωπος. Πήγαινε με τον straight τύπο, τον Tormund Giantsbane. Είναι δυνατός, είναι ισχυρός, είναι αστείος και θα τη φροντίσει. Είναι τέλειο. Θα το έβλεπα να γίνεται”.

