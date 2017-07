Game of Thrones: Τι θέλουμε να δούμε στον 7ο κύκλο

Μπορείς να μετράς και επισήμως πλέον τις ώρες ανάποδα μέχρι την πρεμιέρα του 'Game of Thrones'. Είναι στις 16 Ιουλίου ταυτόχρονα με την Αμερική, αποκλειστικά στη Nova, οπότε τέρμα η αναμονή.

Το PopCode συγκέντρωσε τους ευσεβείς του πόθους για τον 7ο κύκλο παρακάτω και περιμένει τους δικούς σου στα σχόλια.

Μαζικό Stark reunion για την Ιωσηφίνα Γριβέα

Απλή, λιτή, απέριττη επιθυμία για μια πολλά υποσχόμενη σκηνή που έχει φτάσει να μοιάζει με αστικό μύθο. Πάρα, πάρα πολλά θέλω να δω στον 7ο κύκλο. Συνάντηση Jon-Daenerys και μαζί ντου στη Cersei, έναν από τους δράκους να σπάει απ' το κοπάδι και να πηγαίνει με τον αντίπαλο, τον λαιμό του Littlefinger σε δοκάρι, τον Sam να αναδεικνύεται στον MVP της σειράς, τον Bran να βλέπει παρελθόν, παρόν και μέλλον, τον Gendry να κωπηλατεί προς Βορρά μεριά, την Nymeria να επιστρέφει στην Arya. Πολλά θέλω σας λέω, αχόρταγη είμαι. Μπορούμε πρώτα όμως να δούμε επιτέλους τους εναπομείναντες Σταρκαίους σε ένα ρημάδι καρέ μαζεμένους;

Το μυαλο του στην Arya έχει ο Μανος Μιχαλος

Για να πεις τι θες να δεις στην 7η σεζόν του GOT πρέπει να ξέρεις τι έχει γίνει στις προηγούμενες. Για να ξέρεις τι έχει γίνει στις προηγούμενες πρέπει να έχεις σημειώσει όλα τα ονόματα, τις διακλαδώσεις, τους 150.966 θανάτους που έχουν συμβεί στη σειρά, να διαβάσεις ξανά όλα τα εξαιρετικά recaps του Δημητρόπουλου από τότε που δεν υπήρχε PopCode, παρά μόνο ONEMAN και ο Δημητρόπουλος ήταν ένας τύπος που δεν μπορούσε να προβλέψει τη μανία γύρω από το Westeros και να έχεις πολύ δυνατή μνήμη.

Οπότε έχοντας μόνο το τελευταίο και χωρίς να ξαναδιαβάσω Δημητρόπουλο (αν και θα το ήθελα) θα πω ότι πέρα από το δίπολο του Snow, τους δράκους, την Cersei και τον Tyrion, όσο προχωράει η σειρά και φτάνει στο τέλος της, το μυαλό μου στριφογυρίζει στην Arya, την εξορία της και το πως θα επιστρέψει, την εκπαίδευση της και πως αυτή θα χρησιμεύσει και τη σύνδεση με το παρελθόν της και την όλη διαδρομή που έχει ακολουθήσει από την ημέρα που αποκεφαλίστηκε ο Ned Stark. Νιώθω ότι πέρα από τον Jon Snow, στα (νεκρά;) μάτια της Arya κρύβονται πολλά περισσότερα από ένα ανήσυχο κορίτσι.

Περιμενει κάτι απο τον Tyrion, ο Ηλιας Αναστασιαδης

Η παρούσα θέση του Tyrion είναι μια χαρά θέση, hand της Daenerys, δεν μιλάμε για καμιά φτήνια ή κάνα αξίωμα του πεταματού. Αλλά στο μυαλό μου έχει καρφωθεί ότι ο Tyrion, ο πιο γιγαντιαίος νάνος που γνώρισε ποτέ η Ύπαρξη, έχει να δώσει κι άλλες ακραίες συγκινήσεις. Είναι ο άνθρωπος που σκότωσε τον πατέρα του την ώρα που έκανε την ανάγκη του. Ωραίο το χαντιλίκι της Daenerys, τιμητικό, δε λέω, αλλά ο εντιμότερος των Lannister είναι για πολλά παραπάνω. Και νιώθω ότι θα έρθουν. Μπορεί να γίνει επίσημος, iso οδηγός των δράκων της Daenerys. Μπορεί να σκοτώσει έναν δράκο! Μπορεί να παντρευτεί την Daenerys, τη Missandei και τον Grey Worm τ-α-υ-τ-ό-χ-ρ-ο-ν-α. Είναι σαν το γκολ που νιώθεις ότι ψήνεται. Κάτι θα γίνει, κάτι...

Για τα δεδομένα του Tyrion, η τελευταία σεζόν 'GoT' ήταν σαν τα μακαρόνια. Δεν απογοήτευσαν ποτέ, αλλά δεν άλλαξαν και τον κόσμο. Αδημονώ λοιπόν για τη μυθική, λύσσα, υπερβολικότερη των υπερβολικότερων εξτραβαγκάντσα που συνέβη ποτέ στον μαγικό κόσμο του 'Game of Thrones'. Και ο μοναδικός που μπορεί να την πετύχει είναι κοντύτερος του φυσιολογικού και έχει αδυναμία στο αλκοόλ.

Θελει Tyrion και Daenerys να θριαμβευσουν, ο Χρηστος Χατζηιωαννου

Έχω φτάσει σε σημείο να κουραστώ με τα τέκνα των Stark απ' όπου κι αν προέρχονται, να μην μπορώ άλλο να περιμένω τον Jon Snow να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να έχω μηδενική ανοχή στα αδερφάκια Lannister που βασιλέυουν πια στο King's Landing. Θέλω η κομπανία της Khaleesi, με Tyrion, Greyworm και Missandei να ξεμπερδέψει γρήγορα γρήγορα με τη Yara και τα δικά της σχέδια και να ξεπαστρέψει έναν έναν τους παραδοσιακούς οίκους. Είναι σαν οι πιο σωστοί άνθρωποι από διαφορετικές μεριές να έφτιαξαν τους Fantastic Four και τώρα να πρέπει να τα βάλουμε με όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Κι ακόμα κι αν δεν το ζητήσατε, δίνω και μια σειρά θανάτων βάσει του πόσο έχω βαρεθεί κάθε χαρακτήρα, αν και δεν υπάρχει περίπτωση να εκπληρωθεί η επιθυμία μου. Bran Stark --> Sansa Stark --> Cercei Lannister --> Yara Greyjoy --> Theon Greyjoy --> Arya Stark --> Jamie Lannister. Οι υπόλοιποι να ζήσουν, να ευτυχήσουν και να τους κυβερνά αιώνια η Queen of Meereen, Queen of the Andals, the Rhoynar and the First Men, Lady Regnant of the Seven Kingdoms, Khaleesi of the Great Grass Sea, Mhysa, Breaker of Chains, the Unburnt, Mother of Dragons.

Στηρίζει το love story Daenerys-Yara, ο Γιαννης Μπαϊρακταρης

Είναι πραγματικά τόσα πολλά αυτά που περιμένουμε από τη νέα σεζόν που θα χρειάζονταν δέκα τέτοια κείμενα για να τα αναλύσουμε. Σίγουρα από τις κορυφαίες συναντήσεις που νομίζω όλοι οι φανς του 'GoT' θέλουμε να δούμε (επιτέλους) είναι αυτή του Jon και της Daenerys. Ήδη μάθαμε πως όντως κυλάει και αίμα Τargaryen στις φλέβες του Snow, επομένως όλα δείχνουν πως θα βρεθεί στο δρόμο της Dany αργά ή γρήγορα.

Πάντως, προσωπικά περιμένω να δω και πώς θα εξελιχθεί η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 'Mother of Dragons' και της Γιάρα. Η χημεία μεταξύ τους ήταν τρομερή όταν συναντήθηκαν στην 6η σεζόν και οι φανς της σειράς τρελάθηκαν στα social media με το love story (;) που είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Μιας και στο 'Game of Thrones' όλα είναι πιθανά, πιστεύω ότι η παραγωγή όλο και κάτι θα έχει σκαρώσει για τις δυο τους. Βρίσκονται στο ίδιο πλοίο με κατεύθυνση το Westeros, η Yara μας έχει δείξει τις σεξουαλικές της προτιμήσεις, ενώ και σαν χαρακτήρες ταιριάζουν απόλυτα. Γιατί όχι; Στην τελική αν "όλοι οι άντρες πρέπει να πεθάνουν", αυτές είναι γυναίκες.

Υ.Γ. Φτιάξε μας παραγωγάρα με μια επική ναυμαχία σε αυτή τη σεζόν. *fingers crossed*.

Θελει ο Jaime να δικαιωσει αλλη μια φορα το προσωνυμιο του, ο Μανος Χωριανοπουλος

Εφόσον η εκδίκηση του Βορρά, έχει μπει στις ράγες με τη λύση του μυστηρίου για το ποιος είναι ο Jon Snow, την ανακατάληψη του Winterfell και την αναβάπτιση της Arya στο ναό των νεκρών προσώπων, μπορώ ήσυχος να ασχοληθώ με πιο σοβαρά θέματα. Και φυσικά δεν εννοώ τον τουρισμό της Daenerys, που μετά από δεκάδες επεισόδια ολοκληρώθηκε.

Μιλάω για το αληθινό δράμα. Τη σχέση Jaime-Cersei, που περιμένω να τελειώσει με αίμα.

Τα σημάδια ήδη υπάρχουν. Ο Jaime εξήγησε στην Brienne, τους λόγους που τον οδήγησαν στη δολοφονία του Aerys. Ο τρελός βασιλιάς ήθελε να κάψει ολο το King's Landing. Η Cersei, το έκανε ήδη, έχει αποτρελαθεί και κάθεται στο θρόνο. Με τα παιδιά της νεκρά, μένει μόνο ένα μέρος της προφητείας ανεκπλήρωτο. Η νεαρή πριγκίπισσα που θα της πάρει την εξουσία. Όταν λοιπόν η δρακοτουρίστρια έρθει με δράκους, Άσπιλους και στρατούς, ίσως η Cersei, θελήσει να ολοκληρώσει το έργο της και να παραδώσει καμένη γη (συγγνώμη) στην επόμενη κυβέρνηση.

Όλα δείχνουν ότι ο βασιλοκτόνος έχει άλλη μια αποστολή. Να σκοτώσει τον έρωτα της ζωής του και πιθανότατα να αυτοκτονήσει, και με δραματικό τρόπο να μείνει ζωντανός ο μόνος Lannister, που αγαπάμε. Ο Tyrion.

Να καταργηθει η βασιλεια θέλει ο Θοδωρης Δημητροπουλος

Εντελώς αντικειμενικά, αν υπήρχε ένας σοβαρός υποψήφιος βασιλιάς μέσα σε όλο αυτό το καστ παραφρόνων, ήταν ο Stannis και όλοι είδαμε τι μοίρα του έμελλε. Οι βασικοί υποψήφιοι τώρα είναι η Dany που μπορεί να το θέλει και να έχει τα μέσα να καταλάβει το θρόνο αλλά όπως βλέπουμε εδώ και μερικές σεζόν η κοπέλα απλά δε μπορεί να κυβερνήσει (οριακά skills Donald Trump ως προς την ταχύτητα με την οποία οδηγεί μια πόλη-κράτος σε συνθήκες διάλυσης), ο Jon Snow που δεεεεν θέλει, μην κοροϊδευόμαστε, ο Tyrion που την έχει καταβρεί αράζοντας με τα κρασάκια του οπότε γιατί να θέλει κάτι παραπάνω, ο Litllefinger που ακολουθεί τακτικές Frank Underwood για να φτάσει στο θρόνο αλλά εδώ δεν έχουν κανόνες και θεσμούς κι άλλα τέτοια, η Sansa που τη στηρίζω ολόψυχα αλλά είναι ξεκάθαρα ηγέτιδα συγκυβέρνησης, και η Cersei που όπως είδαμε είναι πλέον επισήμως τρελή και θα τα κάψει όλα άμα λάχει ε. Πιστεύω ότι το Westeros είναι έτοιμο για τη μετάβαση στον σοσιαλισμό υπό την σταθερή ηγεσία των Jon Snow-Sansa Stark. Κάφτε τον θρόνο.

Η Ερρικα Ρουσσου περπαταει και φωναζει: 'Cersei κάντους να νιωσουν την ντροπη'

Η περσινή σαρωτική νίκη μου στο Fantasy μου έμαθε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Cersei δεν είναι κανένα κοριτσάκι να στηρίζεται σε δράκους και παραμύθια τούμπανα και δεύτερον ότι το 'μηδένα προ του τέλος μακάριζε' θα μπορούσε να το έχει πει πρώτος ο Varys σε έναν από τους μοναδικούς περιπάτους του με τον Tyrion. Αν περιμένω κάτι από αυτήν την σεζόν λοιπόν, τότε αυτό είναι να δω πώς η Cersei θα διαχειριστεί τη νίκη της. Πώς σας γλέντησε όλους στο τέλος. Πώς.

Να τραγουδησει στο τελος ο χοντρος επιθυμει ο Πανος Κοκκινης

Γιατί ο μαθητευόμενος μάγος Samwell, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ως τώρα, είναι που θα δώσει τη λύση. Εκείνος σκότωσε τον πρώτο White Walker. Εκείνος είναι που θα δώσει, τελικά, στον Jon Snow το όπλο να αποτελειώσει και τους υπόλοιπους. Και ναι, είμαι team Samwell, πέρα για πέρα. Όχι (μόνο) λόγω αλληλεγγύης ως συνάδελφος χοντρός, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός, ίσως, χαρακτήρας σε όλο το 'GoT' που δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Από το να κλέψει ένα φασόλι μέχρι να εφαρμόσει το Κάμα Σούτρα πάνω στην αδελφή του. Κατά τα αλλά βαριέμαι αφόρητα την Arya, ανυπομονώ να δω το Hound να τα βάζει με το zombie Mountain (μια σύγκρουση που είμαι σίγουρος ότι οι παραγωγοί θα μας κάνουν δώρο) και έχω περιέργεια αν όλα τα ταχυδακτυλουργικά του Littlefinger θα έχουν κανένα σοβαρά αποτέλεσμα ή αν αποτελεί ο τύπος φάση 'όπου ακούς πολλές πόρνες, κράτα και μικρό καλάθι'.

Να ξεμπερδευουμε με τη φυρα ζητά ο Αντωνης Τζαβαρας

Το 'GoT' τελειώνει. Οι άνεμοι του Χειμώνα έχουν ήδη παγώσει τη σκακιέρα, τα βασικά πιόνια έχουν διαλέξει τα τετραγωνάκια τους και όπου να 'ναι θα συναντηθούν στη μέση του ταμπλό για το οριστικό ματ. Αυτό, λογικά, θα συμβεί του χρόνου. Προσωπικά, θα ήθελα μέχρι τότε να έχουν φύγει από τη μέση κάποιοι χαρακτήρες που ήδη έχουν καθυστερήσει φοβερά την πλοκή ή μοιάζουν να έχουν ολοκληρώσει το ρόλο τους.

Αραδιάζω μερικούς με τυχαία σειρά: Ο Pod. Γλύκας είναι, αλλά παραμένει ένα comic relief σε ένα δράμα που πλέον κορυφώνεται. Η Melisandre. Σκότωσε τον Stannis, ανέστησε τον Jon Snow, γδύθηκε στα καλά της, γδύθηκε στα γεράματα, έχει έρθει η ώρα να επιστρέψει στον κόκκινο θεό της. Θα τολμήσω να βάλω στη λίστα και την αγαπημένη Brienne. Της εύχομαι να βρει έναν ηρωικό θάνατο στη μεγάλη μάχη της S07. Ας τελειώνει και η κοροϊδία με τον Littlefinger. Αν είναι να επιβιώσει κάποιος πολιτικός στον κόσμο των warlords, προτιμώ τον Varys. Γεια σου και σένα Jorah Mormont. Ήσουν ένας φτωχός και τίμιος ιππότης. Ήρθε η ώρα να χαθείς στο ηλιοβασίλεμα φορτωμένος αναμνήσεις, λέπρα και ανεκπλήρωτους έρωτες. Κλείνοντας, παραθέτω τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει σοβαρό παραμύθι που σέβεται τον εαυτό του και διαθέτει περισσότερους από έναν δράκους. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα τρεις. Πολυκοσμία.

Lyanna μονο ο Στεφανος Τριανταφυλλος. Α και Jamie. Σίγουρα και Jamie.

Τι θα ήθελα; Στ' αλήθεια; Να τελειώνουμε μια και καλή με τους White Walkers. Η φάση τους δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί ξέρεις εκεί που όλο το υπόλοιπο στόρι είναι βγαλμένο από τη ζωή, ήρθαν αυτοί και μας ανάγκασαν να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή. Στους Δράκους λέμε ναι. Στα ζόμπιζ λέμε όχι. Από εκεί και πέρα με έχει κουράσει πολύ ο Jon Snow, ο Ντάνος του 'Game Of Thrones', που μιλάει με τέτοιο στόμφο, λες και προσπαθεί να χωνέψει καυτερό σουτζούκι, αλλά και η Ντενέρις, που γενικά δεν την συμπαθούμε επειδή φέρθηκε άσχημα στον Τζόρα του οίκου Friendzone. Τι θα ήθελα να δω;

Τους Starks να παίρνουν τη θέση που τους αξίζει στην ιστορία, διότι αν εξαιρέσουμε τον (προβοκατόρικο) θάνατο του Ned, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι είναι ψιλο-μαλάκες, και το Westeros να γίνεται Western. Θέλω να δω μονομαχίες με μοναχικούς καβαλάρηδες. Να χύνουν αίμα με το σπαθί τους, μετά να το βάζουν ξανά στη ζώνη και να χάνονται στο ηλιοβασίλεμα, αδιαφορώντας για θρόνους και αηδίες. Δεν θα ήταν εξαιρετικό τέλος για τον Jamie, δηλαδή; Ο άνθρωπος που στιγματίστηκε ως Kingslayer να τους αφανίσει όλους, να φτύσει την κορώνα του βασιλιά και να γυρίσει σπίτι; Γενικά είμαι φανατικά με Jamie. Όχι μόνο έβγαλε την καλύτερη γκόμενα στη σειρά (technicality το ότι είναι αδερφή του), αλλά ήταν και το πρώτο σπαθί (ναούμε) του Βασιλείου. Θα ήθελα πολύ να ανακτήσει με κάποιον τρόπο αυτή την ικανότητα. Δεν σκέφτηκε κανείς να του κολλήσει μια λάμα στο χέρι; Όλα εγώ; Επειδή οι Lannisters παίζουν το ρόλο της love-to-hate οικογένειας, δεν βλέπω φως. Οπότε θα πάω με Hound. Που επίσης θα ήθελα να τους αφανίσει όλους, γιατί είναι ένας σκληρός καργιόλης με καρδιά μικρού παιδιού, αν εξαιρέσουμε το "με καρδιά μικρού παιδιού".

Γενικά είμαι με μοναχικούς ιππότες, που έχουν ποτίσει την πανοπλία τους κρασί, αίμα και δάκρυα, κρυφά μες στο σκοτάδι, το βράδυ πριν κοιμηθούν. Εναλλακτικό σενάριο που θα με άφηνε να κοιμηθώ ήσυχα θα ήταν η Lyanna Mormont να τους πιάσει από το αυτί, να τους βάλει τιμωρία και να καθίσει στον σιδερένιο θρόνο, εκεί όπου ανήκει. Γι' αυτήν εξάλλου τα έχουμε πει.

Να πεσει το Τειχος θέλει ο Γιαννης Σαχανιδης

Όχι δηλαδή πως είμαι με τους White Walkers, να νικήσουν οι καλοί θέλω στο τέλος. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συμβεί ηρωικά, επικά. Αφού η τελευταία ασπίδα του Westeros απέναντι στους Ασπρουλιάρηδες έχει πέσει και τα μιλιούνια του Night's King έχουν ξεχυθεί κάτω από τη σημείο που στεκόταν για 8,000 χρόνια το Τείχος. Τούτη θα είναι η τελευταία ​ηρωική ​μάχη του Night's Watch​ ώστε να αποτρέψει το αναπόφευκτο​​, πιθανότατα με πολλά από τα μέλη της να μετατρέπονται σε White Walkers και, υποθέτω, η μάχη-πριν-την-τελική-μάχη. Σκέφτείτε το τώρα: Το Τείχος έχει ύψος 200+ μέτρα και μήκος κάτι λιγότερο από 500 χιλιόμετρα. Αν πέσει όντως και δε βρουν, εντελώς ξενέρωτα, καμιά τρύπα να χωθούν οι White Walkers, θα δούμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες στη σειρά μέχρι τώρα, καθώς αυτό το τεράστιο οικοδόμημα θα καταρρέει. Είμαι πανέτοιμος το game να αλλάξει εντελώς στη σειρά και η επιβίωση ενός ολόκληρου κόσμου να κάνει τις κόντρες των ανθρώπων να μοιάζουν ηλίθιες και μικρές.

Κι αλλα flashback θελει η Νασταζια Καπελλα

Θέλω να γίνει πολύ γρήγορα -από το πρώτο επεισόδιο βασικά- όλο αυτό: Η Daenerys κατακτά King's Landing και συναντά Jon Snow. Μετά ας προχωρήσει η ιστορία τελείως απρόβλεπτα.

Γενικά βαριέμαι τους White Walkers, αλλά ένα ωραίο απρόβλεπτο είναι να τους σκοτώσουν όλους και να γίνουν αυτοί κυρίαρχο είδος στη γη και στην επόμενη σεζόν να έχουμε τη ζωή των White Walkers. Κανονικά δηλαδή. Να τους αγαπήσουμε κιόλας. Να βγει, λέει, ότι είναι πολύ πολιτισμένοι και καλοί μεταξύ τους. Αν δεν γίνει αυτό, θέλω αφού εκθρονιστεί η Cersei να πάει να ζήσει ευτυχισμένα με τον Jamie σε μια φάρμα και να κάνουν πολλά παιδιά. Από την άλλη δεν θέλω καθόλου να βλέπω Lyanna. Δεν μ' αρέσουν τα έξυπνα παιδάκια που τη λένε στους μεγάλους, ας αποσυρθεί. Πιο πολύ από όλα όμως θέλω κι άλλα flashback, δεν ξέρω τι ακριβώς. Flashback από όλους, flashback παντού. Όλα τα flashback μου αρέσουν. Θέλω να τα δει όλα ο Bran. Δεν θέλω όμως spin-off prequel σειρά. Αυτά δε μου αρέσουν καθόλου.

Πάντως προσπαθώντας να σκεφτώ τι θέλω, κατάλαβα ότι δεν ξέρω τελικά τι όντως θέλω, γιατί οι σεναριογράφοι μας ικανοποίησαν όλα τα βαθιά αιτήματα την προηγούμενη σεζόν και τα πράγματα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους. Μπορεί βέβαια να έκανε χαμό στα γραφεία ο George R. R. Martin τύπου "Δεν θα μου καταστρέψετε εσείς την ιστορία μου" και σε αυτή τη σεζόν να τους έχει συμμορφώσει και να γίνει σπαραγμός.