Η Marvel ξαναχτυπά με το καστ του ‘Runaways’

Έχουμε και λέμε. ‘Daredevil’, ‘Jessica Jones’, ‘Luke Cage’, ‘Iron Fist’ και ‘Defenders’ να μαγειρεύονται στο Netflix. ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ στο ABC. Νέα σειρά X-Men με νέα και γνώριμα πρόσωπα. Το ‘Legion’ ξεκινάει σε λίγες μέρες στο FOX. Οι Inhumans ετοιμάζονται για τις οθόνες μας τον Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Το Freeform βρήκε τους πρωταγωνιστές του για το ‘Cloak & Dagger’ και τη Gina Prince-Bythewood του εξαιρετικού ‘Beyond the Lights’, του άδικα ξεχασμένου ‘Love & Basketball’ και του πολυαναμενόμενου ‘Shots Fired’ για τη σκηνοθεσία.

Τώρα που βρέθηκε και το καστ για το ‘Runaways’ που ετοιμάζουν οι Josh Schwartz (‘The O.C.’, ‘Gossip Girl’) και Stephanie Savage (‘Gossip Girl’, ‘Astronaut Wives’) για το Hulu, η εικόνα κατάληψης από τη Marvel σε όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά μέτωπα έχει αρχίσει να ολοκληρώνεται.

Το ‘Runaways’ είναι μια σειρά κόμικ της Marvel για μία ομάδα εφήβων που ανακαλύπτουν ότι οι γονείς τους ανήκουν στην ‘Pride’, μία supervillain εγκληματική οργάνωση από γκάνγκστερ, σκοτεινούς μάγους, τρελούς επιστήμονες, εξωγήινους με επεκτατικές διαθέσεις και μεταλλαγμένους που δε χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους για καλό. Η παρέα, παρότι καθόλου δεμένη αρχικά, αποφασίζει να κλέψει τα όπλα των γονιών τους και να νικήσουν την Pride με τις δυνάμεις που ανακάλυψαν ότι έχουν κληρονομήσει.

Η δυσλειτουργική παύλα αγαπημένη οικογένεια των Runaways που έγραφε αρχικά ο φοβερός Brian K. Vaughan και αργότερα ο Joss Whedon και ο Terry Moore, απέκτησε φανατικούς θαυμαστές, και στο αναγνωστικό κοινό και εντός της βιομηχανίας, και από ένα βραβείο Eisner και Harvey. Είναι λογικό λοιπόν η αναμονή να είναι μεγάλη για την επερχόμενη σειρά, αν και θα λέγαμε ότι ακόμα μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις. Γι’ αυτό και κοιτάμε λίγο μπερδεμένοι κάποιες από τις επίσημες περιγραφές των χαρακτήρων, έχοντας πάντα υπόψιν ότι αυτές είναι πάντοτε πολύ σύντομες και υπάρχουν καθαρά για λόγους εισαγωγής.

Της Gert για παράδειγμα αναφέρει ότι “χρησιμοποιεί την περσόνα της αναιδούς υπέρμαχου της κοινωνικής δικαιοσύνης για να κρύψει τα πραγματικά της συναισθήματα”. Μόνο που η Gert των κόμικ είναι υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης και προσπαθεί να κρύψει τα πραγματικά της συναισθήματα, αλλά τα δύο της αυτά χαρακτηριστικά δεν έρχονται σε αντίθεση, συνυπάρχουν στην προσωπικότητά της. Ο συγκεκριμένος χαρακτήρας ήταν και μια καλή ευκαιρία να έχουμε μια ηθοποιό που δεν είναι όμορφη με τη συμβατική έννοια μιας που η Gert έχει λίγα παραπανίσια κιλά, αλλά και η Ariela Barer και οι υπόλοιποι του καστ φαίνονται σε γενικές γραμμές να ταιριάζουν στο προφίλ των Runaways.

Δες τους ηθοποιούς και τις περιγραφές των χαρακτήρων παρακάτω:

RHENZY FELIZ

“Ο Rhenzy Feliz (‘Teen Wolf’, ‘Casual’) θα υποδυθεί τον Alex Wilder, ένα loud-and-proud nerd. Ομολογουμένως μοναχικός, ο Alex περνάει πολύ από τον ελεύθερό του χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, αλλά στο βάθος αυτό που θέλει περισσότερο είναι να επανενωθεί με τους παιδικούς του φίλους”.

LYRICA OKANO

"Η Lyrica Okano (‘The Affair’, ‘Unforgettable’) θα υποδυθεί τη Nico Minoru. Σκληρή, οξυδερκής και ανεξάρτητη, ενσωματώνει την εφηβική ανησυχία. Εκκολαπτόμενη Wiccan (νεο-παγανίστρια), η προσεγμένη goth εμφάνιση της Nico την απομονώνει από τους συνομηλίκους και την οικογένειά της, αλλά ίσως αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι να μιλήσει σε κάποιον".

VIRGINIA GARDNER

"H Virginia Gardner (‘Goat’, ‘Little Bitches’) θα υποδυθεί την Karolina Dean. Τέλεια εμφάνιση μοντέλου που κρύβει πολλά πίσω από το χαμόγελό της, η Karolina έχει τα βάρη μεγαλόπνοων προσδοκιών και ευθυνών από τους γονείς της. Κάτω από την επίφαση των προνομίων και της τελειότητας, η Karolina βιώνει μια νέα αδημονία να εξερευνήσει την ταυτότητά της και να κυνηγήσει τις δικές της επιθυμίες".

ARIELA BARER

"Η Ariel Barer (‘New Girl’, ‘One Day at a Time’) θα υποδυθεί την Gert Yorkes. Ένα μοντέρνο riot grrl με γυαλιά και μωβ μαλλιά. Χωρίς να αφήνει ευκαιρία να περάσει για να πει τη γνώμη της, η Gert κάποιες φορές χρησιμοποιεί την περσόνα της αυθάδους υπέρμαχου της κοινωνικής δικαιοσύνης για να κρύψει τα πραγματικά της συναισθήματα".

GREGG SULKIN

"O Gregg Sulkin (‘Faking It’, ‘Don’t Hang Up’, ‘Anti Social’) θα υποδυθεί τον Chase Stein. Έναν παίκτη του lacrosse που καίει καρδιές στο σχολείο. Ενώ πολλοί τον ξεγράφουν ως χαζό αθλητή, ο Chase επιδεικνύει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στον τομέα της μηχανικής, παρόμοιες με αυτές του υπερεπιτυχημένου πατέρα του".

ALLEGRA ACOSTA

"Η Allegra Acosta (‘100 Things to do Before High School’, ‘Just Add Magic’) θα υποδυθεί τη Molly Hernandez. H νεαρότερη και πιο αθώα της παρέας, είναι γνωστή για την ζωηρή της θετικότητα και τη βαθιά της επιθυμία να ανήκει κάπου".

* Φωτογραφίες: Nerdist