Η νέα Sabrina θα φοράει πεντάλφα

Πριν καν κάνει την πρεμιέρα του το 'Riverdale', η μεταφορά του 'Archie' σε μια σκοτεινή live action σειρά μυστηρίου, υπήρχαν fan theories ότι η Sabrina θα κάνει επίσης την εμφάνισή της και μάλιστα κάποιοι έλεγαν από το πρώτο επεισόδιο.

Και όντως οι φανς δεν είχαν εντελώς άδικο. Όπως έχουν παραδεχτεί συντελεστές της σειράς η εμφάνιση της Sabrina έπεσε πολλές φορές στο τραπέζι των συζητήσεων. Οι δημιουργοί όμως ένιωσαν ότι αν εντάξουν τόσο νωρίς τη Sabrina, και μαζί της το υπερφυσικό, στο σύμπαν του Riverdale, θα επισκιαστούν όλες οι άλλες ιστορίες των χαρακτήρων της σειράς.

Τα νέα όμως είναι καλά για την αγαπημένη μάγισσα, αφού όλα δείχνουν ότι θα αποκτήσει τη δική της σειρά βασισμένη στο κόμικ 'Chilling Adventures of Sabrina'. Ο δημιουργός του 'Riverdale' και του κόμικ της Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, επιστρατεύτηκε για να γράψει το σενάριο του πιλότου και ο Lee Toland Krieger, ο οποίος έχει επίσης θητεία στο 'Riverdale', στη σκηνοθεσία.

Το κόμικ 'Chilling Adventures of Sabrina', από το οποίο θα αντλήσει περιεχόμενο η σειρά, είναι τοποθετημένο στα 60s και περιλαμβάνει ιστορίες από τις πρώτες εμπειρίες της ως έφηβη μάγισσα. Άρχισε να εκδίδεται το 2014 μετά από την επιτυχία του 'Afterlife with Archie'.

Το 'Afterlife with Archie' εκδόθηκε το 2013 από την 'Archie Comics' και εκτυλίσσεται στο Riverdale σε μια εναλλακτική πραγματικότητα που ξεκίνησε επιδημία ζόμπι εξ αιτίας ενός λάθους της Sabrina. Μετά από την επιτυχία της εμφάνισής της σε αυτό, η Sabrina απέκτησε τη δική της σειρά κόμικ που αναφέραμε παραπάνω. Παρ' όλο που το 'Chilling Adventures of Sabrina' έχει κοινούς χαρακτήρες με το 'Afterlife with Archie', τα δύο κόμικ έχουν ξεχωριστές πραγματικότητες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μεγάλη απήχηση και των δύο οδήγησαν την 'Archie Comics' να ιδρύσει την θυγατρική 'Archie Horror', απ' όπου πλέον εκδίδονται όλες οι horror ιστορίες της.

Η live action σειρά προβλέπεται για τη σεζόν 2018/2019 και στους επόμενους μήνες αναμένεται να ανακοινωθούν παραπάνω λεπτομέρειες και για το καστ. Οι φήμες προς το παρόν λένε ότι η σειρά θα εμπνευστεί από κλασικές ταινίες τρόμου όπως το 'Rosemary’s Baby' και τον 'Εξορκιστή'.

Το σίγουρο είναι ότι δεν θα έχει καμία σχέση με την πρώτη live action σειρά του 1996 για τη Sabrina με τη Melissa Joan Hart και τον Salem, το πιο καλτ live action κατοικίδιο έβερ (σε αυτή τη φράση τα αγγλικά νικάνε τα ελληνικά στην έδρα τους 4-3), αν και οι φας θα θελαν την Hart να παίξει μία από τις δύο θείες της.