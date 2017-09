20 νέες σειρές για το τηλεοπτικό σου φθινόπωρο

Με δεκάδες σειρές να επιστρέφουν και άλλες τόσες να κάνουν την αρχή τους, για τον αφοσιωμένο τηλεορασόπληκτο το φθινόπωρο σημαίνει Χριστούγεννα.

Το PopCode μάζεψε τις σειρές που ξεχωρίζουν τη νέα σεζόν και στις τοποθετεί παρακάτω με σειρά προβολής:

The Deuce

Ο David Simon των ασύγκριτων 'The Wire' και 'Treme' συνεχίζει την τρομερή δουλειά του με ένα πρεστίζ δράμα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πορνό στη Νέα Υόρκη των '70s, με James Franco σε διπλό ρόλο και Maggie Gyllenhaal αφοσιωμένη όπως πάντα.

Πρεμιέρα: 10 Σεπτεμβρίου

The Orville

Πολλοί Trekkies το περιμένουν περισσότερο κι από το 'Discovery'. Sci-fi dramedy στο διαστημόπλοιο Orville, με Seth McFarlane και Adrianne Palicki.

Πρεμιέρα: 10 Σεπτεμβρίου

Star Trek: Discovery

Άργησε, αλλά ήρθε. Το "πιο σειριακό Star Trek που έχουμε δει ποτέ" έρχεται με γυναίκα πρωταγωνίστρια, gay χαρακτήρες, πολυπολιτισμικό καστ και μία αποκάλυψη που θα αλλάξει έναν από τα αγαπημένα σου μέλη του Enterprise πληρώματος για πάντα.

Πρεμιέρα: 24 Σεπτεμβρίου στο Netflix

Young Sheldon

Must για τους φαν του εμβληματικού χαρακτήρα που έφτιαξε ο Jim Parsons στο 'Big Bang Theory', προσβάσιμο και για όσους δεν έγιναν ποτέ φαν της ορίτζιναλ σειράς. Η μονοκάμερη prequel κωμωδία θα μπει σε πιο γλυκά νερά από αυτά του 'TBBT' και ο μικρός φαίνεται αξιοτσίμπητος.

Πρεμιέρα: 25 Σεπτεμβρίου

Law & Order True Crime: The Menendez Murders

Το 'Law & Order' μπαίνει στο παιχνίδι της ανθολογίας και κάνει ποδαρικό με μία από τις πιο πολύκροτες δίκες στην ιστορία του αμερικανικού δικαστικού συστήματος. Οι διαβόητοι φόνοι των αδερφών Menendez έχουν γεννήσει αμέτρητα επεισόδια σε σειρές αστυνομικής έρευνας που έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν τους λόγους πίσω από το έγκλημα.

Πρεμιέρα: 26 Σεπτεμβρίου

Liar

Laura's Date Night

David's Date Night

Όταν ο Andrew (Ioan Gruffudd) βγήκε με τη Laura (Joanne Froggatt), πίστευε ότι είχε γνωρίσει μια όμορφη, καλοσυνάτη δασκάλα. Η εντύπωσή του, ωστόσο, απείχε από την πραγματικότητα. Ή μήπως είναι εκείνος ο ψεύτης του τίτλου;

Η ομάδα του 'The Missing' συνεχίζει με θρίλερ/μυστήριο που παίζει με τις οπτικές γωνίες για να σε αφήσει να αποφασίσεις εσύ την αλήθεια.

Πρεμιέρα: 27 Σεπτεμβρίου

Big Mouth

Άλλη μία animated σειρά του Netflix που απευθύνεται σε ενήλικες. Από τον δημιουργό του 'The League', Nick Kroll, και του 'Family Guy', Andrew Goldberg. Bonus οι φωνές των Jason Mantzoukas, Jordan Peele και Jenny Slate.

Πρεμιέρα: 29 Σεπτεμβρίου στο Netflix

The Gifted

Οι X-Men πηγαίνουν επιτέλους τηλεόραση. Μία οικογένεια ανακαλύπτει ότι τα παιδιά τους είναι μεταλλαγμένοι και έτσι πρέπει να διαφύγουν από την κυβέρνηση (μέλος της οποίας είναι ο ίδιος ο πατέρας). Μπορείς να περιμένεις αναφορές για χαρακτήρες που έχεις δει στη μεγάλη οθόνη, αλλά και πολλές εμφανίσεις από χαρακτήρες των κόμικ που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη μικρή.

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

The Mayor

Ένας άσημος ράπερ βάζει υποψηφιότητα για δήμαρχος για να κερδίσει δημοσιότητα, και για κακή του τύχη κερδίζει. Μουσικωμωδία παραγωγής του Daveed Diggs του βραβευμένου μιούζικαλ 'Hamilton', με τους Brandon Micheal Hall, Yvette Brown και Lea Michele.

Πρεμιέρα: 3 Οκτωβρίου

Suburra

Εάν σου αρέσει το 'Narcos', τσέκαρέ το. Εάν σου αρέσει το 'Gomorrah', τσέκαρέ το. Εάν θες να δεις τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση να αυτομαστιγώνεται, τσέκαρέ το. Το 'Suburra' βασίζεται στην ταινία του '15 που εύστοχα ο Guardian είχε πει ότι θα λειτουργούσε ακόμα καλύτερα ως σειρά και δε θα διαφωνήσουμε. 20 μέρες, 10 επεισόδια, 6 χαρακτήρες.

"Φαντάσου τη δύναμη της Ουάσινγκτον, την οικονομία της Νέας Υόρκης και τη μεγαλύτερη υπερ-εκκλησία στον κόσμο, όλοι μαζί να δουλεύουν και να συνωμοτούν σε μια πολύ μικρή πόλη", δήλωσε η παραγωγός Gina Gardini κι εμείς ακολουθούμε ήδη τις οδηγίες της.

Πρεμιέρα: 6 Οκτωβρίου

Lore

To podcast-φαινόμενο γίνεται ανθολογική σειρά από την παραγωγό του 'Walking Dead'. Έξι ιστορίες τρόμου με δόσεις αλήθειας που ενέπνευσαν κλασικά αριστουργήματα του horror genre. Από αυτές τις πινελιές τηλεόρασης που μας αρέσει πολύ να υπάρχουν.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου στο Amazon

Mindhunter

Μετά το 'House of Cards', ο David Fincher ξαναχτυπά στο Netflix κι αυτή τη φορά φέρνει την αγαπημένη μας Anna Torv ('Fringe') μαζί του.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1979 και ακολουθεί τη δουλειά του FBI με κατά συρροή δολοφόνους. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Jonathan Groff βασίζεται στον πραγματικό πράκτορα John Douglas, που έχει εμπνεύσει τον χαρακτήρα του Jack Crawford στα βιβλία 'Hannibal' και τον Jason Gideon του 'Criminal Minds'.

Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου στο Netflix

White Famous

Ένας μαύρος κωμικός είναι έτοιμος για την επιτυχία που φαίνεται να τον πλησιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Σειρά/χαρακτήρας βασισμένα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Jamie Foxx που θα εμφανίζεται σε αρκετά επεισόδια από τον παραγωγό του 'Californication', Tom Kapinos.

Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου

S.W.A.T.

Αν αγαπάς τα procedural, το 'S.W.A.T.' είναι καλά νέα γιατί το φτιάχνει ο δημιουργός του 'Shield'. Αν δεν αγαπάς τα procedural, το 'S.W.A.T.' είναι καλά νέα γιατί το φτιάχνει ο δημιουργός του 'Shield'.

Τα άλλα καλά νέα είναι ότι ο πιλότος έχει γυριστεί από τον Justin Lin του 'Furious 7' και ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο Shemar Moore.

Η σειρά θα ασχοληθεί με τις φυλετικές εντάσεις στην Αμερική και τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ένας μαύρος αξιωματικός όταν καλείται να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ κοινοτήτων με δύσκολη ιστορία.

Από όλα τα νέα procedural φέτος, το 'S.W.A.T.' είναι εύκολα η Νο.1 σου επιλογή.

Πρεμιέρα: 2 Νοεμβρίου

Alias Grace

Μίνι σειρά έξι επεισοδίων βασισμένη σε βιβλίο της Margaret Atwood ('The Handmaid's Tale). Η σειρά και το βιβλίο έχουν με τη σειρά τους βασιστεί στην αληθινή υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια απομακρυσμένη πόλη του Καναδά το 1843. Με Sarah Gadon, Anna Paquin, Zachary Levi και David Cronenberg (ναι, αυτός που κατάλαβες).

Πρεμιέρα: 3 Νοεμβρίου στο Netflix

SMILF

Η Frankie Shaw κέρδισε βραβείο για τη μίνι ταινία της 'SMILF' και τελικά είπε να την αναπτύξει σε σειρά. Ημι-αυτοβιογραφική dramedy για μια νεαρή μητέρα που προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες μεταξύ μητρότητας, καριέρας και προσωπικής ζωής. Με Rosie O'Donnell και Connie Britton.

Πρεμιέρα: 5 Νοεμβρίου

Future Man

Ένας επιστάτης προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα μέσω ταξιδιών στον χρόνο χωρίς να καταστρέψει το μέλλον. Κωμωδία δυστοπίας με τον πάντα χαρισματικό Josh Hutcherson, σε παραγωγή Seth Rogen και Evan Goldberg που με το 'Preacher' έχουν ήδη ένα πετυχημένο στοίχημα στην τηλεόραση.

Πρεμιέρα: 14 Νοεμβρίου στο Hulu

Marvel’s Runaways

Our first look at the main characters in Hulu's THE RUNAWAYS series! pic.twitter.com/mHH1ORvD0b — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 3 Μαΐου 2017

Σειρά βασισμένη στα λατρεμένα μας 'Runaways' κόμικ της Marvel. Μία όχι-ακριβώς-παρέα εφήβων πρέπει να σώσει τον κόσμο από το τέλος του, εμποδίζοντας μια τρομοκρατική οργάνωση από το να πάρει τον έλεγχο του πλανήτη με τη βία. Μόνο που μέλη της οργάνωσης είναι οι γονείς τους.

Πρεμιέρα: 21 Νοεμβρίου στο Hulu

Godless

Ο Steven Soderbergh συνεργάζεται ξανά με τον σεναριογράφο του 'Out of Sight', Scott Frank, και μαζί ετοιμάζουν ένα western έξι επεισοδίων για μια πόλη του Νέο Μεξικό όπου κυβερνούν οι γυναίκες. Εκεί θα αναζητήσει καταφύγιο από τη Michelle Dockery ('Downton Abbey') ο Jack O'Connell ('Skins', 'Starred Up', 'Unbroken'), όταν θα τον καταδιώξει μία συμμορία.

Ο Soderbergh τα πήγε τόσο καλά με την τηλεόραση ('The Knick', 'The Girlfriend Experience', 'Behind the Candelabra') όσο τα πήγαινε καλά μια ζωή με το σινεμά ('Ocean's 11/12/13', 'Sex, Lies, & Videotape', 'Erin Brokovich', 'Out of Sight', 'Magic Mike'), οπότε το 'Godless' είναι από τα κορυφαία στη λίστα μας για φέτος. Επίσης η Dockery θα είναι λόγος για να δούμε το οτιδήποτε.

Πρεμιέρα: 22 Νοεμβρίου στο Netflix

She’s Gotta Have It

To ‘She’s Gotta Have It’ ήταν το κινηματογραφικό ντεμπούτο που ανέδειξε τον Spike Lee σε πολλά υποσχόμενο σκηνοθέτη στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Τώρα θα αποπειραθεί να εκμοντερνίσει και να μεταφέρει την ιστορία στην τηλεόραση, σκηνοθετώντας μάλιστα και τα 10 επεισόδια της σειράς.

Πρεμιέρα: 23 Νοεμβρίου στο Netflix