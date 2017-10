Είδαμε το 'Stranger Things' και ακόμα να συνέλθουμε

'Ηρθε, είδε και απήλθε, αντλώντας και από τις δικές του αναμνήσεις αυτή τη φορά εκτός από τις δικές μας, ενσωματώνοντας την '80s εικονογραφία καλύτερα στο δικό του DNA, και κυρίως, κάνοντας αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από κάθε άλλη σειρά. Να είναι ταυτόχρονα τόσο ζεστά παρηγορητικό όσο είναι και τρομακτικό.

Το 'Stranger Things' έσκασε με μηδενικό ανταγωνισμό πέρσι το καλοκαίρι, αλλά ακόμα και με τη δυνατότερη σεζόν στοιχηματίζουμε ότι πάλι θα είχε γίνει το φαινόμενο που έγινε.

Το 'Stranger Things 2' όπως το ονόμασαν οι δημιουργοί του, αδερφοί Duffer, μας έριξε στάχτη στα μάτια ξεκινώντας με αργούς ρυθμούς, αλλά μέχρι να τελειώσει νιώθαμε ότι η σεζόν ήταν μικρότερη από την περσινή (κι όμως είχε ένα έξτρα επεισόδιο). Το ρουφήξαμε όσο γρήγορα μας επέτρεπε η ζωή του μέσου ανθρώπου (εντάξει, όχι, απλά δεν είχαμε άλλη ζωή το ΣΚ), και γράψαμε σε φρενήρες τέμπο όλα όσα σκεφτόμασταν κατά τη διάρκει'α του.

Έχουμε και λέμε:

CHAPTER ONE: MADMAX

1. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδωωωωωώ σξδφησεφγ

2. Πάνω που κούνησα τον κέρσορα για να τσεκάρω ξανά τι βλέπω, η τύπισσα έγινε Professor X, σωστά είμαι.

Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε παιδιά σαν την Eleven vs. το νέο Demogorgon;

3. "I'm not prostituting my sister!". Ο Mike απ' ότι καταλαβαίνω έχει γίνει ένα τσικ κωλοπαίδι, αλλά παραμένει πρίγκιπας.

4. Η γραμματέας του Hopper είναι θρύλος.

5. Scorpions και χαίτη, να ένας άμεσος τρόπος να καταλάβεις ποιος θα είναι ο μ@λ@κ@ς της σεζόν.

6. Samwise Gamgee!!1!!!

7.

Καλά σας λέει, ρε stalkers.

8. Πάνε τον Will στο εργαστήριο που σκηνοθέτησε τον θάνατό του, πολύ καλή ιδέα.

9. Η σειρά θα ασχοληθεί με τον θάνατο της Barb, ελπίζω να ηρεμήσει συλλογικά το Ίντερνετ, ΝΙΣΑΦΙ, παραλίγο να της δώσουν Emmy.

10. Τα αδέρφια Wheeler είναι emo κι αυτό βγαίνει προς τα έξω. Θέλω περισσότερες σκηνές με τους δυο τους μαζί, η τελευταία περσινή τους ("No more secrets") ήταν από τις αγαπημένες μου.

11. Ο Jonathan είναι ο καλύτερος αδερφός που θα μπορούσες να έχεις και ταυτόχρονα ο κουραστικός ελιτιστής που θα σε πρήζει μέχρι θανάτου γιατί ΑΛΗΘΙΝΗΜΟΥΣΙΚΗΔΙΚΕΜΟΥ. Αν χόρευες το 'We've Got Tonight' με τη Nancy σε κάνα prom θα σου 'λεγα αν θα σ' άρεσε ο Kenny Rogers.

12. ΝΑΙΙΙΙ.

CHAPTER TWO: TRICK OR TREAT, FREAK

13. H Eleven με το σεντόνι είναι ό,τι πιο αξιολάτρευτο έχουμε δει στην τηλεόραση από την Eleven να τρώει κλεμμένα Eggos μόνη της στο δάσος.

14. Μπορούμε να έχουμε ένα spin-off με την αδερφή του Lucas να σχολιάζει τις αποτυχίες του;

15. Δυστυχώς ο Winston είναι ο λιγότερο κουλ Ghostbuster, μπράβο στον Lucas που δε δέχεται τον ρόλο επειδή είναι ο μοναδικός μαύρος στην παρέα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν είχε σχολιαστεί με κανέναν τρόπο από τη σειρά, καλή αρχή.

16. "Nothing gonna go back to the way that it was". Καλησπέρα και καλή βραδιά στην '80s νοσταλγία μας.

17. Η Nancy έχει φλάσμπακ για τη στιγμή που είπε στη Barb να γυρίσει μόνη της κι εγώ έχω φλάσμπακ ηλιθιοτήτων τύπου "In a world of Nancy, be a Barb". Αν Nancy σημαίνει 16χρονο που θέλει να δοκιμάσει σχέση με τον ωραίο του σχολείου, κάνει που κάνει παρέα με τον outsider, που ανέχεται τους ενοχλητικούς φίλους του αδερφού της και δε μασάει από Demogorgon, τότε γίνε Nancy.

18. Η Eleven προσπερνά το τρέιλερ του "απάνθρωπου, ανελέητου Terminator" για μια ρομαντική σκηνή σαπουνόπερας. Σε είδαμε να κλείνεις το μάτι σειρά, ο καιρός που τη χρησιμοποιούσαν σαν υπερόπλο έχει περάσει.

19. Σταματάω να πάρω screencap τον τύπο αριστερά που βαράει το κεφάλι του με ρόπαλο.

20. Οι αλήτες έβαλαν τον Goonie για γκόμενο της Joyce για να υποφέρουμε όταν τον παρατήσει.

21. Η μεθυσμένη Nancy μπορεί να είναι η αγαπημένη μου Nancy.

22. Mike + Will = B.F.F., pass it on.

23. Ο Hopper απειλεί την El ότι θα πάει από κρύο ή/και καρδιά εξαιτίας της, καιρός να διδάξει σε νέους γονείς.

24. ΜΙΚΕ ΠΟΥ ΠΑΣ, ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ

CHAPTER THREE: THE POLLYWOG

25.

Εγώ σε αμήχανες στιγμές.

26. "Είσαι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται". To A+ parenting από Hopper συνεχίζεται βλέπω.

27. Έχω μόνο δύο συναισθήμαυτα για τον D'Artagnan, "τι adorable γλίτσα" και "ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΕΙ ΟΛΟΥΣ!1!!".

28. Ο Hopper χορεύει, θέλω αυτή την εικόνα αποτυπωμένη για πάντα στο μυαλό μου.

29. Βλέπω ο Steve ασπάζεται τον μεγαλύτερο αστικό μύθο όλων των εποχών, το βλακώδες "ο μεθυσμένος λέει πάντα την αλήθεια". Nancy, αυτά παθαίνεις όταν τα ξαναβρίσκεις με τον δικό σου από ασφάλεια, μέχρι τα 30 θα έχεις γιάνει.

30.

Πολύ, πολύ κακό σημάδι.

31. Προφανώς η συμφωνία που έκανε ο Hopper με το εργαστήριο ήταν να τους καλύψει με αντάλλαγμα τον περιορισμό του Upside Down έξω από το Hawkins, αλλά κρίνοντας από την καταστροφή της σοδειάς μιλάμε για φιάσκο. Καλά να πάθεις που εμπιστεύτηκες τον Paul Weiser.

32. Κάτι έχω χάσει με τη Nancy και το Walkman #τιμαςκρυβουν.

33.

Ας υποκριθούμε ότι υπάρχει άνθρωπος που θα το παρατηρούσε ποτέ αυτό.

34. Ο Dart θα σας φάει σίγουρα όλους, τελικά μόνο μ' αυτό το συναίσθημα έχω μείνει.

35. Ο Lucas νομίζει ότι είναι ματατζής.

36. Όχι, όχι Will, κακή ιδέα, μην του φωνάζεις, τρέχα! Από την άλλη, ποιος δε θα ακολουθούσε συμβουλή του Samwise Gamgee, γνωστό επίσης και ως το καλύτερο sidekick που έχει γραφτεί ποτέ. Φιάσκο.

CHAPTER FOUR: WILL THE WISE

37. Είχαν δίκιο οι Duffer, ο Noah Schnapp ως Will είναι Ferrari που είχαν παρατημένη στο γκαράζ. Τι ηθοποιάκι είναι αυτό.

38. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη γι' αυτή τη σκηνή. Η δυνατότερη ερμηνευτικά στιγμή της σειράς μέχρι στιγμής.

Δεν είμαι καλά.

39. Κλαίω με την περιγραφή της Nancy για το sleepover. Πώς δεν είπε και μαξιλαροπόλεμο.

40. Αν οι οργανισμοί αντιδρούν με φόβο στην απειλή και ο Will δε μπορεί το ζεστό "γιατί του αρέσει το κρύο", τότε είναι ο ίδιος το νέο Demogorgon; Είναι απλά ξενιστής του; Έχει κάποιο κομμάτι του αλά Χάρι Πότερ;

41. Ο τύπος είναι τελείως ψυχάκι.

42. Δεν είναι μόνο ψυχάκι, είναι και ρατσιστής.

43. Ας αγκαλιάσει κάποιος την El, τι άλλο θα το βρει αυτό το παιδί, φτάνει πια.

44. NANCY. TO WALKMAN. LET'S BURN THAT LAB TO THE GROUND.

45. ΟΧΙ ΤΗ ΓΑΤΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ! ΓΑΜΩΤΟ ΡΕ DUSTIN! Μπορούμε να γίνει η Mews η νέα Barb; #JusticeForMews

46. (Ακόμα δεν είμαι καλά).

CHAPTER FIVE: DIG DUG

47. Απ' ότι καταλαβαίνω, αυτό το σπίτι μέχρι το τέλος κάθε σεζόν δε γίνεται να είναι κατοικίσιμο.

48. O Hopper σκάβει πολύ κυριολεκτικά τον λάκκο του. Γιατί όχι άλλωστε, δεν έχει παιδί να τον περιμένει στο σπίτι.

49. Όπα δεν ξέραμε ότι η Nancy περίμενε τον Jonathan έναν μήνα μετά τα περσινά. Το ίδιο άμπαλος μου φαίνεται φέτος, αλλά λιγότερο creepy, οπότε μπράβο.

50.

Έτσι.

51. "I'm sorry, you ate my cat". Συγνώμη κι από μένα Dustin, δεν ήθελα να σου φωνάξω πριν, είσαι τέλειος με τη στολή σου.

52. Η Max αποχαιρετάει τον αδερφό της με υψωμένο δάχτυλο, δεν πιστεύει τίποτα αν δεν το δει και δεν έχει καμία υπομονή για ανοησίες. Είναι πολύ λογικό να αρέσει στον Lucas που είναι η πιο chill εκδοχή της και ταυτόχρονα στον Dustin που τσακώνεται με τον Lucas αλλά του έχει αδυναμία (άρα γιατί να μη γουστάρει την πιο τσίτα εκδοχή του).

53. Όχι αλήθεια, μπορούμε να έχουμε spin-off με την Erica;

54. To arc της Eleven για φέτος θα είναι να βρει το πραγματικό της σπίτι και όσα αυτό σημαίνει για κείνη (και για όλους μας). Η διαδικασία την κρατά μακριά από το υπόλοιπο καστ, αλλά εκείνη χρειάζεται να εξερευνήσει τον εαυτό της και οι άλλοι χρειάζεται να βασιστούν στις δυνάμεις τους και όχι στις δικές της.

55. Επιτέλους κάποιος το είπε.

56. O Hopper πάει ν' ανάψει τσιγάρο ημιλιπόθυμος, δε μπορώ.

ΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΑ ΣΕ ΦΑΝΕ, ΠΑΛΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ.

57. Λατρεύω το trope του συνωμοσιολόγου δημοσιογράφου. Αυτός εδώ πίνει και βότκα, τον λατρεύω περισσότερο.

58. Τρεις δεκαετίες και κάμποσα σκάνδαλα στον βωμό της ασφάλειας του πολίτη μετά, η δύναμη της "κουρτίνας" που αναφέρει ο Bauman παραμένει ακατανίκητη. Θέλουμε την ησυχία μας.

59. Το γεγονός ότι δεν είδαμε ποιο από τα 2 κοριτσάκια στο rainbow room πάει να αγκαλιάσει η μητέρα (;) της Eleven στο φλάσμπακ της, με κάνει να νιώθω ότι μας περιμένει twist.

60. Πείτε μου ότι περιμένουν καλύτερες μέρες αυτό το παιδί.

CHAPTER SIX: THE SPY

61. Η Joyce είναι όνειρο μάνας και παντελώς διαφορετική από το στερεότυπο γονέα στην '80s ποπ κουλτούρα. Είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος των παιδιών της.

62. Δεν ήξερα ότι οι ερευνητικοί ρεπόρτερ κάνουν και συνοικέσια. Γενικά με τα χρόνια έχω γίνει αλλεργική στους χαρακτήρες που λένε σε άλλους χαρακτήρες πώς νιώθουν, αλλά όπως συμβαίνει με τα περισσότερα tropes στο 'Stranger Things', εδώ λειτουργεί τόσο γοητευτικά όσο χρειάζεται για να μην ενοχληθώ. Α, και:

(Αυτό με το κοινό τραύμα πάντως μεγάλη παγίδα).

63. Όλη η σεκάνς με τον Jonathan και τη Nancy είναι το πιο ρομαντική κομεντί κομμάτι που έχει κάνει ποτέ η σειρά.

(Ο ήχος που έβγαλα δεν ήταν ανθρώπινος).

64. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ αρκετά σοβαρά μέχρι να μπει ο Lucas σε Rambo mode.

65. Καταλαβαίνω ότι η σειρά ένιωσε την ανάγκη για έναν ανθρώπινο Big Bad, αλλά προς το παρόν ο Bill είναι απλώς εκεί.

66. "Ο ιός θεραπεύεται", αλλά πώς θα σκοτώσουν την απειλή χωρίς να σκοτώσουν τον Will;

67. Κάποιος να πει στον Steve ότι το κολπάκι με το γραμματόσημο που όσο φτύνεις τόσο κολλάει πιάνει σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, θα πάρει τον Dustin στον λαιμό του.

68. Δείξτους πώς το κάνουν, αγόρι μου #smooth

69. WTF ΠΟΣΑ DEMOGORGON ΥΠΑΡΧΟΥΝ;!!;1 WILL, ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ;;;;

70.

CHAPTER SEVEN: THE LOST SISTER

71. H Eleven πάει Pittsburgh, νιώθω ότι δε θα δούμε Hawkins στο 7ο επεισόδιο.

72. Τρίτο κατά σειρά "home" για την Eleven. Θα κάνω πρόβλεψη ότι δε θα στεριώσει (ξέρω, είναι σιγουράκι). Η άλλη πρόβλεψη είναι ότι αυτό το επεισόδιο θα έχει τόσους φαν όσους θα έχει και haters. Ειδικά με την απότομη μετάβαση από το 6ο.

73. Δεύτερο makeover για τη μικρή. Κι αυτό δε θα στεριώσει. Ούτε και τίποτε άλλο μέχρι να αποφασίσει η ίδια τι την αντιπροσωπεύει 100%.

74. Η δύναμη της Kali είναι ουσιαστικά τηλεπάθεια, κάτι που έχουμε ξαναδεί δηλαδή, αλλά εδώ παρουσιάζεται και χορογραφείται με πολύ επιβλητικό τρόπο, μοιάζει σχεδόν καινούριο.

75. Μπορεί η σειρά να διαχωρίζει την εξέλιξη της El σε σχέση με την Kali, αλλά μου αρέσει που δε δαιμονοποιεί τη δεύτερη για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα.

76. Η Eleven έχει αναφέρει δύο φορές τον Brenner στη σεζόν μέχρι στιγμής. Εδώ αναφέρεται ξανά - και παρουσιάζεται - τη στιγμή που της έχουν μείνει δύο επιλογές. Ή μένει και ψάχνει τον άνδρα που αποκαλούσε τον εαυτό του πατέρα της ή γυρίζει στον άνδρα που δεν ξέρει πώς να είναι πατέρας της.

77. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο είναι πολύ καλή ιδέα, λίγο μόνο χάσκει στην εκτέλεση γιατί μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από το DNA της σειράς κατά κάποιον τρόπο. Νιώθω ότι φύγαμε από το 'Stranger Things' και σκάσαμε στο Gotham. Ή στο 'Skins' με χαρακτήρες που απορρίφθηκαν.

78. Η Eleven ξέρει ότι οι φίλοι της δε μπορούν να τη σώσουν, αλλά εκείνη μπορεί να σώσει εκείνους. Στρίψε κι άλλο το μαχαίρι, τι να τις κάνω τόσες βαλβίδες.

79. Pittsburgh-Indiana είναι 1 ώρα και 40 λεπτά με το λεωφορείο, προλαβαίνει, δε μιλάμε για καταστάσεις 'Game of Thrones'. (Ναι, το γκούγκλαρα).

80. "I'm going home" <333

CHAPTER EIGHT: THE MIND FLAYER

81. O Will μπαίνει πολύ δικαιωματικά στο Hall of Fame με τα πιο σατανιασμένα παιδάκια.

82. Ο Bill είναι ξεδιάντροπα ο Henry Bowers των Duffer, o bully που μαζεύεται μπροστά στον κακοποιητικό πατέρα. Τα beats είναι τόσο ίδια που κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος για να καθυστερήσει τους ήρωες πριν την τελική μάχη.

83. The Jurassic Park is strong in this one.

84. Ο Bob είναι ο MVP της σεζόν, μόλις έσωσε το μισό καστ.

85. ΕΔΩ. Εδώ γαμώτο, εδώ.

Που σε έχουν εξαντλήσει με 10 παρατρίχα σκηνικά, που δεν περίμενες ότι η πόρτα θα έκλεινε πίσω του αλλά πρόλαβε να κλείσει. Που γυρνάει πλάτη αντί να τρέξει. Που η μουσική παύει με τα χαμόγελά τους. Που αυτό το έξτρα beat μοιάζει ξένο. Εδώ είναι που ΞΕΡΕΙΣ ότι στον επόμενο τόνο κάποιος θα του κριτσανίζει την αορτή. ΣΚΑΤΑ.

86. Μου έχει λείψει το focus στον Mike. Χαλάλι γιατί έχουμε τον Will φέτος, αλλά ο Mike είναι τα πάντα. Δεν ξέρω πώς τα αδέρφια Wheeler βγήκαν τόσο ευρηματικά με το φιάσκο που έχουν για γονείς.

87. Δε μπορούσε το 1 σε καλύβα, τώρα έχει 8 στο ίδιο δωμάτιο.

88. Κι εκεί που νομίζεις ότι βλέπεις τον 'Εξορκιστή', το 'Stranger Things' σου πετάει γλυκές αναμνήσεις και σήματα Morse. Αλήθεια, δε θα είμαι έτοιμη να πω αντίο σ' αυτή τη σειρά όταν έρθει η ώρα.

89.

Ain't nobody fuckin' with my clique.

90. ΕΡΜ. Αυτό το reunion έχει καλύτερο παίξιμο από ταινίες που έχουν Όσκαρ.

91. Αγόρια. Κορίτσια. Βρείτε κάποιον να σας κοιτάει έτσι.

Κανένας Ρωμαίος, καμία Ιουλιέτα, έχουμε νέο σερίφη στα εφηβικά λαβ στόριζ.

CHAPTER NINE: THE GATE

92. Ο Mike έπαιρνε την Eleven 353 μέρες κι εσύ κοιτάς αν σου έκανε like στο Insta.

93. Πεθαίνω που ο Hopper πήρε τον Mike μόνο του για να του εξηγήσει, σαν την ασφάλεια που παίρνει στο πλάι τον σύζυγο για να του πει τα κακά νέα. Σκηνάρα πάντως.

94. Η Max τρώει diss diss ατέρμονο από το 2ο επεισόδιο. Μη σκας, του χρόνου θα είστε όλοι φίλοι. Επιτέλους και μια συνομήλικη γυναικεία παρουσία για την Eleven.

95. Δεν ήξερα ότι περπατάνε τα άρλεκιν.

Και τρώνε.

96. Ο Billy είναι τόσο απόλυτα σιχαμένος, συγχαρητήρια στον Dacre Montgomery, ήταν παντελώς διαφορετικός ως Red Ranger.

97. Η καλύτερη ιδέα που είχε το 'Stranger Things' φέτος, ήταν να βάλει τον Steve με τα παιδιά.

98. JOYCE, ΜΑΝΑ RAVER ΜΑΝΑ ΛΕΑΙΝΑ ΜΑΝΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ.

99. Ο Hopper εκβιάζει ετοιμοθάνατο άνθρωπο, γι' αυτό τον αγαπάω.

100. ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

Ναι μωρή Nancy, δώσε λίγο με τη μασιά.

101. Δεν το πιστεύω ότι θα με βάλουν να βρω το Demodog χαριτωμένο τώρα. (Συνέβη).

102. Darth Vader , Phoenix, rise.

101. Like a boss.

102. ΝΑΙΙΙ, Snow Ball. Μας το είχαν υποσχεθεί. Τι θα ήταν αυτή η σειρά χωρίς κάτι σε prom.

103.

Δεν είναι τίποτα, ένα κλαδί στο μάτι μου.

104. ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΜΙΚΕ <3 (Θα παραβλέψω ότι χορεύουν το πιο creepy τραγούδι όλων των εποχών μετά το "Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω" και λοιπά στοκερίστικα).

105. Something wicked this way comes again.

***

Και τώρα, τι. *ξεκινάει το rewatch*