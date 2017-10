Το τελικό τρέιλερ του 'Stranger Things' είναι εδώ και είναι τα πάντα

Παρασκευή και 13 σήμερα, προφανώς και το Netflix θα μας έδινε το τελικό τρέιλερ για τη 2η σεζόν του 'Stranger Things'. Ή καλύτερα 'Stranger Things 2', μιας που οι αδερφοί Duffer την ονόμασαν έτσι γιατί την αντιμετωπίζουν σαν σίκουελ ταινίας παρά οτιδήποτε άλλο.

Ο 2ος κύκλος καθυστέρησε ώστε να ταιριάξει ημερολογιακά με το Halloween και όπως θα δεις υπήρχε τελικά και αφηγηματικός λόγος γι' αυτό, πέραν από το μάρκετινγκ του πράγματος.

Την ημέρα του Halloween το πέπλο προστασίας του κόσμου μας δεν αρκεί για να είμαστε ασφαλείς.

Όταν τα τείχη θα πέσουν, τι θα μείνει από τη μικρή πόλη του Hawkins;

Έχουμε και λέμε:

- Η Eleven επέστρεψε και δεν περνάει καλά.

- Ο Will είναι ο μόνος που μπορεί να σκοτώσει το τέρας.

- The Stephen King is strong in this one.

- Η Winona Ryder εξαλουθεί να χτυπιέται σα να ραπάρει, ας μη χαλαρώσει ποτέ.

* Το 'Stranger Things 2' επιστρέφει στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix.