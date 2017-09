Ποια είναι τα νέα πρόσωπα στις καινούριες φωτογραφίες του 'Stranger Things'

Η δεύτερη σεζόν του ‘Stranger Things’ είναι κοντά, πολύ κοντά και τα νέα που μαθαίνουμε είναι λίγα, πολύ λίγα. Αλλά ό,τι βρίσκεται καλό είναι γι' αυτό και δεν θα πούμε όχι στις καινούριες φωτογραφίες που δημοσίευσε εχθές το Entertainment Weekly.

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζουμε τους δύο από τους νέους χαρακτήρες, που από καιρό γνωρίζουμε ότι έχουν προστεθεί στη σειρά.

O ένας είναι ο Bob Newby, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Sean Astin, γνωστός μας από το ‘Goonies’, αλλά και ως ο αγαπημένος Samwise Gamgee, sidekick του Frodo. Ο Bob Newby είναι παλιός συμμαθητής της Joyce, της Winona Ryder δηλαδή, και του σερίφη Hopper, που παίζει ο David Harbour. Ο καλόκαρδος, όπως τον έχει περιγράψει το Netflix, Bob θα είναι το αίσθημα της Winona Ryder στη νέα σεζόν.

Ο άλλος είναι ο Billy, κατά κόσμον Dacre Montgomery, τον οποίο μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι έχουν δει την ταινία Power Rangers στην οποία έπαιζε τον κόκκινο. O Billy είναι ένας βίαιος 17χρονος που θα δημιουργήσει προβλήματα στην παρέα.

Ας τις δούμε όμως μία-μία.

Billy, the new bully on the block.

Το τι κρύβει ο Hopper παραμένει μάλλον το μεγαλύτερο μυστήριο της σειράς.

Το tribute στο Ghostbusters μας είχε ήδη γίνει γνωστό και αγαπημένο από το τρέιλερ που μας πέταξε το ‘Stranger Things’ τον Φεβρουάριο.

Η Eleven σε μία φώτο που φαίνεται να είναι στον κανονικό κόσμο και όχι στο Upside Down.

To φλερτ.

O Will θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή τη σεζόν -ελπίζουμε περισσότερο όρθιο από ανάσκελο.

Η Joyce σε μια πολύ ‘Joyce’ στιγμή.

Και ακόμη κανένα footage από την Barb.