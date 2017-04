Ποιο Survivor; Το φετινό cast του YFSF προκαλεί θερμοπληξία

Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας το τελικό ρόστερ του φετινού ΥFSF είναι πόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε για το αντρικό κοινό αν τα συγκεκριμένα κορίτσια, στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμμονές μας από το παρελθόν, βρίσκονταν στο νησί του Survivor. Εννοείται στην ομάδα των Διασήμων.

Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει 40άρης που δεν θα καθόταν να παρακολουθήσει με 'ευλαβική' προσήλωση την αειθαλή Έλλη Κοκκίνου (φετινή κριτής μαζί με τους Σταμάτη Φασουλή, Φώτη Σεργουλόπουλο και Νίκο Μουτσινά ) να μπαινοβγαίνει στην παραλία.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ELLI KOKKINOU (@ellikokkinou) στις Μάρ 29, 2017, 12:37πμ PDT

Ή να ιδρώνει και να αναστενάζει προσπαθώντας να κερδίσει στα διάφορα αγωνίσματα.

Άσε που αυτή θα ήταν και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρίας να γνωρίσουμε επιτέλους από πρώτο χέρι τον πραγματικό χαρακτήρα μιας πληθωρικής γυναίκας που είναι εντός οπτικού πεδίου μας εδώ και 20 χρόνια, αλλά ποτέ -τουλάχιστον εγώ- δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί όσοι τη γνωρίζουν από κοντά την 'ερωτεύονται' (άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά).

Ενώ από την ίδια δεκαετία, τα 90s, μας έρχεται και η Σαμπρίνα, εις το διηνεκές η μικρή μας κατάξανθη Barbie, που, ένεκα της καταγωγής της από Ζιμπάμπουε, την έχει μια ευχέρεια με τα εξωτικά location και τα άγρια ζώα (ποντίκια, φίδια και ότι άλλο κυκλοφορεί στον Άγιο Δομίνικο).

Επισημαίνω, ως bonus, ότι η Σαμπρίνα, στο up close και personal, που έλεγαν στο χωριό μου, είναι εντελώς Λάουρα φάση. Ξέρει να κάνει τον κόσμο να γελά και ξέρει να αυτοσαρκάζεται.

Εξίσου πληθωρική με τις δυο παραπάνω 40άρες (που κάνουν όντως για δυο εικοσάρες), από άποψη σωματικών προσόντων, είναι η παλιά μας γνώριμη από τα 00s και τις ψιλο-σέξι φωτογραφήσεις σε αντρικά περιοδικά, η Ελληνολλανδέζα τραγουδίστρια Ιρένε Τροστ.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IréneTrost (@irene_trost) στις Ιούν 22, 2016, 3:29πμ PDT

Μπορεί το κορίτσι μας, η χαρά του θεού και της παρέας, να μην κατάφερε ποτέ να κάνει την καριέρα που της αξίζει εντός πίστας, αλλά το μπικίνι της μια χαρά ξέρει πως να το γεμίζει.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IréneTrost (@irene_trost) στις Αύγ 17, 2015, 9:25πμ PDT

Last but not least, που επίσης έλεγαν στο χωριό μας, η petite κόρη του ΛΕ ΠΑ, Κόνι Μεταξά, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το όνομα της οποίας είχε όντως ακουστεί για το Survivor.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa) στις Μάρ 17, 2017, 8:17πμ PDT

Ιδανική επιλογή καθώς και τη διάθεση, αν κρίνουμε από το instagram της, να μας δείξει το κάτι παραπάνω έχει. Κάτι που, σημαίνει, ότι αντί για το Χρανιώτη θα έπαιζε να δούμε εκείνη να κάνει γυμνή μπάνιο.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa) στις Μάρ 22, 2017, 4:38πμ PDT

Και θα είχε και ενδιαφέρον το αγώνισμα της επικοινωνίας αφού ποιος δεν θα ήθελε να δει τον ΛΕ ΠΑ να της στέλνει τις ευχές του.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa) στις Οκτ 28, 2016, 5:34πμ PDT

Συνολικά μιλάμε για ένα ρόστερ που 'επενδύει' εξίσου στην εμπειρία και τη φιλοδοξία. Ενώ μην ξεχνάτε πως, για να είναι όλες αυτές στο YFSF (μαζί με τους -μεταξύ άλλων - Δημήτρη Μακαλιά και Ησαΐα Ματιάμπα) είναι και καλές στις μιμήσεις.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IréneTrost (@irene_trost) στις Αύγ 30, 2014, 7:19πμ PDT

Οπότε θα έδιναν το κάτι παραπάνω σε show στην παραλία. Τα ακούς, Ειρήνη Παπαδοπούλου, που ούτε ένα τραγούδι δεν έχεις αξιωθεί να μας πεις μέχρι τώρα;

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη eirini_papadopoulou (@eirini_papadopoulou) στις Ιούν 25, 2015, 5:04πμ PDT

Η αλήθεια είναι ότι η προσθήκη της Κοκκίνου είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες σεζόν του talent show.

Εκεί όπου, από την 1η σεζόν, πίσω στο 2013, ξεχωρίσαμε την αψεγάδιαστη Θωμαή Απέργη, μια ανυπέρβλητα κλασάτα σέξι γυναίκα, και την Πειραιώτισσα Κρυσταλλία που πάντοτε είχαμε σε εκτίμηση.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη THOMAI APERGI (@thomaiapergiofficial) στις Μάρ 20, 2017, 4:53μμ PDT

Από την 2η την γεννημένη aphrodisiac Ελευθερία Ελευθερίου, επίσης petite στο μέγεθος, που και εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο και όλοι νομίζαμε ότι θα έμπαινε Survivor και έχει φτιάξει και το σχετικό videoclip.

Tέλος, από τη 3η, μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε για την Κατερίνα Παπουτσάκη ως κριτή. Ή, όπως την έχουμε στο μυαλό μας εμείς, ως των MILF την αστεία βασίλισσα.

Και, φυσικά, τις Αποστολία Ζώη και Josephine ως διαγωνιζόμενες. Άντε και καλή τους/ μας αρχή.