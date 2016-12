Οι ήρωες της χρονιάς

Τι θα ήταν μια χρονιά χωρίς τους ήρωές της; Τι θα ήταν η τελευταία εβδομάδα του 2016 χωρίς ένα ατέλειωτο namedropping ηθικών αυτουργών για τις σπουδαιότερες στιγμές της χρονιάς που φεύγει στον αθλητισμό, το σινεμά, την τηλεόραση και τη ζωή;

Υπεύθυνα και γνωρίζοντας το βάρος των επιλογών, σκύψαμε ταπεινά πάνω από τη φάτνη τον χάρτη του 2016 και κυκλώσαμε τους πιο σημαντικούς του ήρωες. Για τουλάχιστον τους μισούς από αυτούς, θα έπρεπε να το δεις να έρχεται. Για τους υπόλοιπους μπορεί και να εκπλαγείς. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ.

ΥΓ. Η λίστα δεν θα γινόταν να ξεκινάει με κάποιον άλλο.

> Ο Σπύρος Γιαννιώτης, που στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του κατέκτησε το πολυπόθητο, πρώτο ολυμπιακό του μετάλλιο.

> Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που κάνει τη χρονιά της ζωής του, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο.

> Ο κύριος Αυγολέμονος

> Ο Δημήτρης Διαμαντίδης

> Ο βιολιστής Λεωνίδας Καβάκος, νικητής του βραβείου Leonie Sonning Music Prize 2017.

> Ο Rag'n'Bone

> Όσοι επιβιώσαμε (βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά, αλλά τέλος πάντων).

> Το download option του Νetflix

> Ο Αντώνης Δρακουλαράκος, που συγκαταλέγεται στους 100 καλύτερους σεφ του κόσμου από το έγκυρο γαλλικό περιοδικό 'Le Chef'.

> Η φανταστική Simon Biles

> Η KimK, γιατί δεν έχει κάνει την παραμικρή εμφάνιση στα social media εδώ και 2 μήνες και ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙΣ ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ. Ας δούμε μια από τις καλύτερες φωτογραφίες της.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Kim Kardashian West (@kimkardashian) στις Σεπ 28, 2016, 2:31μμ PDT

> Ο John Oliver

> Ο Nathan Drake, γιατί είναι ο ήρωας του PlayStation και το Uncharted 4 είναι παιχνιδάρα.

> Η Kendall Jenner

> H Brie Larson, η επόμενη χολιγουντιανή super-star

> O Fernando Santos

> O Deadpool

> Ο Hodor

> Η Harley Quinn

> Τα παιδιά του Stranger Things

> O Bowie, o Prince, o Michael και ο Cohen

> O Louis CK για το DIY του Horace and Pete και το πόσο γαμάτο ήταν.

> Ο Kobe Bryant που αποσύρθηκε.

> Ο John Travolta για τον ρόλο του στο ACS.

> Οι Radiohead που απέδειξαν ότι είναι το σπουδαιότερο γκρουπ της εποχής μας.

> Ο Παναγιώτης Λαυκιώτης, που μετά από σαράντα χρόνια έβαλε ντελίβερι (και ταμπέλα στο μαγαζί!). Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν.

> Ο Lin-Manuel Miranda, για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για αυτό το acceptance speech στα φετινά Tonys τον Ιούνιο. Επίσης γιατί το '16 ζήσαμε το φαινόμενο 'Hamilton'.

> Ο Γιώργος Μυλωνάς

> Ο LeBron James, που το πήρε με το αγαπημένο του Cleveland. Δεν ήταν μόνος του, Irving, Love και JR βοήθησαν, αλλά ήταν συγκινητικός, ιδιαίτερα όταν έσβησε τον ήλιο στον Iguodala.

> Ο Steph Curry, παρά το χαμένο πρωτάθλημα.

> Η Λέστερ

> Ο κόσμος που υποδέχτηκε και έδειξε φιλοξενία σε πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη.

> Οι δύο Έλληνες που κέρδισαν το βραβείο της UNICEF για τη βοήθεια που έδειξαν στους πρόσφυγες.

> Οι Ryan Reynolds και Tim Miller για την απίστευτη επιμονή και υπομονή τους σε ένα πρότζεκτ που λάτρευαν και την απόλυτη δικαίωση φέτος με το Deadpool.

> Η Νιγηριανή συγγραφέας Chimamanda Ngozi Adichie, για τα πολλά όμορφα που έκανε και είπε μέσα στη χρονιά, αλλά και γιατί τάπωσε πρόσφατα σε μια ζωντανή συνέντευξη έναν τυπάκο που επέμενε να λέει πως ο Donald Trump δεν είναι ρατσιστής.

> Ο Ίαν

> O Wagner Moura στο Narcos

> Ο Bernie Sanders

> O Eder. Cristiano τραυματίας. Μπαίνει μέσα ένας χασογκόλης. Και βάζει αυτό το γκολ. Και η χώρα του παίρνει το Euro για πρώτη φορά και μέσα στο σπίτι του αντιπάλου. Το ήρωας ακούγεται λίγο.

> Ο Tom King για το Sheriff of Babylon

> Ο Μίλος Τεόντοσιτς

> Ο Δημήτρης Ιτούδης

> Τα Gilmore Girls

> Ο DiCaprio, προφανώς

> H μίμος Ariana Grande

> O έφηβος που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση στο Speechless

> H οικογένεια Stark

> H Lyanna Mormont

> Το μουστάκι του Milo Ventimiglia

> H δόλια η Barb #bringbarbback

> H Jennifer Aniston για το γράμμα της στη Huffington Post

> Ο Chuck Tingle, συγγραφέας ερωτικών διηγημάτων όπως 'Taken by the Gay Unicorn Biker', 'Pounded in the Butt by My Own Butt' και 'Pokebutt Go: Pounded by 'Em All', γιατί υπήρξε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περσόνες της χρονιάς, που κανείς δεν είναι σίγουρος αν είναι πραγματικός ή όχι.

> Ο Σάκης Ρουβάς για X Factor, The Voice και γενικά για το χαμόγελό του.

> H Alicia Vikander για το Όσκαρ της

> Η Βeyonce για το Lemonade

> Οι Del Potro και Murray για τον φοβερό τελικό τους στο Ρίο

> Ο Will Grigg

> O Bob Dylan για το Νόμπελ και την αντίδρασή του μετά.

> Ο David Schwimmer για την επιστροφή του στην τηλεόραση και τις καλές σειρές μετά από χρόνια.

> Η ποδοσφαιρική εθνική ομάδα της Ισλανδίας, γιατί μας έδωσε κάτι να αγαπάμε και να ακολουθούμε το καλοκαίρι στο Euro, και επίσης γιατί συνέβαιναν αυτά τα όμορφα στο νησί.