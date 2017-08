Το νου σου κύριε οδηγέ: Φάκελος οτοστόπ

Κάποιοι δεν οδηγούν, κάποιοι δεν θέλουν να πληρώσουν ταξί, κάποιοι δεν θέλουν να περιμένουν κτελ, κάποια μέρη δεν έχουν κτελ και κάποιοι πάνε απλά για το ταξίδι και όχι για τον προορισμό. Όλους αυτούς τους εραστές της ζωής τους ενώνει ένα δάχτυλο.

Ο αντίχειρας.

Μερικές γενικές πληροφορίες για το οτοστόπ

Στην Ελλάδα το οτοστόπ ανθίζει σε μέρη που ανθίζει το ελεύθερο κάμπινγκ ή το κάμπινγκ γενικότερα. Ξακουστά μέρη για οτοστόπ είναι νησιά όπως η Ικαρία, η Αστυπάλαια, η Ανάφη, η Νίσυρος, η Σαμοθράκη. Στα νησιά το οτοστόπ είναι συχνό φαινόμενο και είναι αρκετά εύκολο να στεφθεί με επιτυχία. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των οτοστόπερς είναι το νεαρό της ηλικίας τους. Ένα ακόμη συχνό χαρακτηριστικό είναι μεγάλες παρέες που κάνουν κάμπινγκ διακοπές να βγαίνουν ομαδικά για οτοστόπ. Αυτές οι ομάδες οτοστόπ εξυπηρετούνται συνήθως από οδηγούς με καρότσα ή σπάνε σε υποομάδες των δύο και των τριών, ώστε να είναι πιο εύκολο να προσελκύσουν έναν οδηγό. Άλλο ένα ενδιαφέρον fact για το οτοστόπ είναι ότι είναι της μόδας στους νεαρούς Βορειοευρωπαίους να κάνουν οτοστόπ στα Βαλκάνια και να περνούν συνήθως μέσω Αλβανίας στην Ελλάδα. Συναντώνται ατομικά, σε δυάδες ή σε ζευγάρι και πιάνουν μαζί σας κουβέντα για την κοινωνία.

ΤΟ SAVOIR VIVRE ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΟΤΟΣΤΟΠ

Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να κάνετε οτοστόπ. Είναι μία από τις λίγες ιντερνάσιοναλ χειρονομίες.

Σιγουριά στο βλέμμα, στη στάση σώματος και στο πρόταγμα του αντίχειρα είναι σημαντικά για ένα επιτυχημένο οτοστόπ. Μην κάθεστε κρυμμένοι στην άκρη του δρόμου και την ώρα που περνάει το αμάξι, βγαίνετε και ξαφνικά σηκώνετε ελαφρά τη καρδία το χέρι σαν μια χλιαρή χειραψία. Σταθείτε πάνω στο δρόμο. Η γεωγραφική συντεταγμένη, για να το κάνουμε πιο κατανοητό, είναι σε μια υποθετική στάση λεωφορείου, το σημείο που θα πηγαίνατε για να δείτε αν έρχεται λεωφορείο. Έχοντας λάβει τη σωστή θέση, κρατάτε διαρκώς απλωμένο το χέρι με αποφασιστικό τρόπο.

Σειρά προτεραιότητας. Αν περιμένετε σε μέρος που περιμένουν ήδη και άλλοι για οτοστόπ, μην πάτε πιο μπροστά τους. Έχουν προτεραιότητα.

Αιφνιδιάστε τον οδηγό. Πηγαίντε να του ζητήσετε να σας πάρει, ενώ είναι σταματημένος σε ένα φανάρι ή την ώρα που ανοίγει το αυτοκίνητο με φανερή διάθεση να το οδηγήσει.

Αν ο οδηγός δεν πάει στον προορισμό σας, αλλά πάει προς τον προορισμό σας, ζητήστε ευγενικά να σας πάει μέχρι το σημείο που μπορεί. Πιο κάτω θα είναι πιο εύκολο να βρείτε περισσότερους οδηγούς που θα πηγαίνουν στον προορισμό σας. Αν είστε αρκετά τυχεροί ή αρκετά συμπαθητικοί ως άνθρωποι και η εναπομείνασα απόσταση δεν είναι αρκετά μεγάλη, είναι αρκετά πιθανό ο οδηγός σας να σας λυπηθεί και να σας πάει μέχρι τον τελικό σας προορισμό.

Μέσα στο οτοστόπ απαντάτε όταν σας ρωτάει κάτι ο οδηγός. Δεν είναι ταξί και δεν πληρώνετε για αυτό, οπότε πρέπει να είστε ευγενικοί.

Μην σκοτώσετε τον οδηγό. Αυτό και αν δεν είναι ευγενικό.

Προσωπικές εμπειρίες οτοστόπ

Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΤΟΣΤΟΠ

Το 2010 έκανα οτοστόπ με δύο φίλες μου στην Πάρο, από την Παροικιά μέχρι την Πούντα. Την Πούντα που πας Αντίπαρο δηλαδή - με ποια λογική σε ένα μικρό νησί υπάρχουν δύο μέρη που λέγονται 'Πούντα' θα είναι το θέμα ενός μελλοντικού άρθρου, λογικά κάποιας μέρας που θα έχουμε ξεμείνει τελείως από ιδέες. Σταμάτησε ένας οδηγός με ένα πολύ παλιό και βρώμικο αυτοκίνητο, από αυτά που ό,τι πράγμα μπήκε ποτέ μέσα, δεν βγήκε ποτέ. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε καθόλου αναπαυτικά και αρχίζει μια τρελή-τρελή οδήγηση μέχρι την Πούντα. Το αποκορύφωμα της διαδρομής ήταν όταν από το τσιγάρο που κρατούσε έφυγε η στάχτη και προσγειώθηκε στην άσπρη μου μπλούζα, κάτι που κατάλαβα από το κάψιμο που ένιωσα ξαφνικά πάνω στο πέτο, το οποίο και ανέκοψα δίνοντας απανωτά χτυπήματα με την παλάμη μου στον εαυτό μου. Τώρα που το γράφω βέβαια μου φαίνεται πολύ lame η χειρότερή μου εμπειρία με το οτοστόπ, αλλά τι να κάνουμε αυτή ήταν.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΤΟΣΤΟΠ

Οι περισσότερες εμπειρίες ήταν καλές ή ουδέτερες. Αλλά από τις λίγες που θυμάμαι ήταν όταν έκανα τόσο συχνά οτοστόπ που είχα πάρει τελείως το κολάι (μια άλλη μέρα που θα στερέψω από ιδέες θα γράψω για την προέλευση του κολάι - ψέμματα, θα την γράψω τώρα, παραήταν intriguing για να μην το γκουγκλάρω, είναι από την τουρκική λέξη kolay που σημαίνει εύκολος, απλός. Σε ένα μελλοντικό άρθρο θα γράψω 'πήρα το kolay' για να είναι πιο ψαρωτικό, αν και δεν μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση. Μπορεί να μην την ξαναγράψω και ποτέ. Ούτε τώρα θα την έγραφα αν δεν είχα γράψει όλη αυτή την παρένθεση). Έκανα μόνη μου οτοστόπ φεύγοντας από τον Σωρό στην Αντίπαρο και ένα αμάξι είχε ψιλοσταματήσει σε μια ανηφόρα να κοιτάξει δεξιά αριστερά για να στρίψει. Εγώ εκείνη την ώρα κοπανάω το χέρι στο καπό με αέρα Carrie Bradshaw που φωνάζει 'Taxi' και λέω 'πάτε πόλη;'. Ήταν δύο κοπέλες μέσα μεγαλύτερες μου οι οποίες είχαν έρθει μονοήμερο από Πάρο και δεν είχαν ξαναπάρει ποτέ οτοστόπ και εγώ 20 χρονών το έπαιζα κουλ και τους έλεγα πόσο συχνά κάνω οτοστόπ και τους έδινα συμβουλές για την Αντίπαρο, που επίσης δεν είχαν ξανάρθει. Τώρα που το γράφω βέβαια μου φαίνεται πολύ lame η καλύτερή μου εμπειρία με το οτοστόπ, αλλά τι να κάνουμε αυτή ήταν.

Η ΜΗΔΕΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΤΟΣΤΟΠ

Το κάθε οτοστόπ από τα 18 έως τα 24 είναι και μια μικρή περιπέτεια. Όταν πια έχεις αρχίσει να τικάρεις το επόμενο κουτάκι στις έρευνες ακροατηρίου, κάθε χρόνος που περνάει κάνει το να κάνεις οτοστόπ όλο και περισσότερο εξευτελιστικό. Φέτος που μετά από τρία χρόνια ξαναβρέθηκα στην ανάγκη του οτοστόπ, οι εμπειρίες ήταν μόνο lame.

Τι μας έμαθαν οι ταινίες και οι σειρές για το οτοστόπ

Σύμφωνα με τις περισσότερες σειρές και ταινίες το να κάνεις ή να πάρεις οτοστόπ είναι μία από τις χειρότερες αποφάσεις που μπορείς να πάρεις στη ζωή σου είτε είσαι οδηγός είτε είσαι οτοστόπ. Εδώ μαζέψαμε όλα τα διάσημα οτοστόπ και σας τα παρουσιάζουμε μαζί με τα συμπεράσματα που βγάλαμε από αυτά.

EUROTRIP

Ένα από τα πιο διάσημα οτοστόπ είναι του 'Eurotrip'. Στο 'Eurotrip' τέσσερις φίλοι κάνουν πραγματικότητα το όνειρο του κάθε 17αρη του δυτικού κόσμου, να κάνει το γύρο της Ευρώπης. Ο τελικός προορισμός τους ήταν το Βερολίνο, γιατί ο Scotty-doesn't-know ήθελε να συναντήσει από κοντά την Γερμανίδα penfriend του. Σαν τον Οδυσσέα που δεν έφτανε στην Ιθάκη, έτσι και ο Scotty με την παρέα του, κάνοντας έναν ό,τι να ναι διάλογο στα Γερμανικά με τον οδηγό, αντί για το Βερολίνο βρέθηκαν στην Μπρατισλάβα.

Συμπέρασμα: Μιλήστε με τον οδηγό σας σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνετε και οι δύο.

AMERICAN DAD

Στο επεισόδιο 'A Nice Night For a Drive' της φετινής σεζόν του 'American Dad' o Klaus σε μία από τις καθιερωμένες προσπάθειές του να αλλάξει σώμα, κυριεύει το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου του Stan και τον παρατάει στη μέση του πουθενά για εκδίκηση, επειδή ο Stan δεν ήθελε να πληρώσει για μια ακριβή εγχείρηση που θα του έσωζε τη ζωή. Δεν του βγήκε όμως τελικά του Klaus, αφού το οτοστόπ που πήρε πιο κάτω τον απείλησε και τον πήγε για ανταλλακτικά.

Συμπέρασμα: Μην παίρνετε οτοστόπ αν μόλις έχετε εκδικηθεί ένα φίλο σας και βρίσκεστε εν βρασμώ ψυχής.

ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΛΙΑΓΚΑΣ

Η φορά που έκανε ο Λιάγκας οτοστόπ και αποτελεί και ακόμη μία περίπτωση του όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή.

Συμπέρασμα: Αν είστε δημόσιο πρόσωπο και κάνετε οτοστόπ, το οτοστόπ θα είναι πιο εύκολο για εσάς.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΣΤΕ Η ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

Η Άννα Βίσση εκπροσώπησε δύο φορές την Ελλάδα στην Eurovision και οι δύο ήταν με οτοστόπ. Εκπροσώπησε και μία φορά την Κύπρο, αλλά η Κύπρος είναι νησί άρα δεν πας Ευρώπη με οτοστόπ. Όχι, εντάξει αυτό ήτανε αστείο. Δηλαδή δεν πήγε κυριολεκτικά (:στην πραγματικότητα) με οτοστόπ, αλλά πήγε τραγουδώντας ένα τραγούδι με τίτλο 'Οτοστόπ' τη μία φορα το 1980 και κάνοντας οτοστόπ σε νταλικιέρη στο videoclip του 'Everything' το 2006. Το οτοστόπ του 2006 δεν πήγε τόσο καλά, αφού ο οδηγός της έπιασε το πόδι και εκείνη κατέβηκε στη μέση του πουθενά. Οι νταλικέρηδες το 2006 είχαν αντιδράσει για το κλιπ.

Συμπέρασμα: Αν είστε η Άννα Βίσση και σκοπεύετε να ξαναδιαγωνιστείτε στη Eurovision μην το κάνετε με τραγούδι ή κλιπ με θέμα το οτοστόπ.

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Οτοστόπ σε νταλικέρη, που του την πέφτει, κάνει και ο Σωτήρης Μουστάκας στην βιντεοταινία 'Το Ψώνιο' του 1983. Όπως είναι αναμενόμενο το χιούμορ είναι επίσης βιντεοταινίας.

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχει.

ΠΙΠΗΣ

Μέχρι και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ στην ταινία 'Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης' έκανε οτοστόπ, συγκεκριμένα στο φορτηγάκι του έμπορα υφασμάτων Νίκου Ρίζου, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει μεγάλη ελληνική παράδοση στο οτοστόπ τελικά.

Συμπέρασμα: Από το οτοστόπ μπορείτε να πιάσετε και δουλειά.

ΜΑΥΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Στην ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη '4 Μαύρα Κοστούμια' , τέσσερις νεκροθάφτες αναλαμβάνουν να μεταφέρουν με τα πόδια έναν πεθαμένο στο φέρετρό του από τον Πειραιά στη Βοιωτία, πραγματοποιώντας έτσι την τελευταία επιθυμία του. Όταν μαθαίνουν ότι όλο αυτό ίσως ήταν φάρσα αποφασίζουν να συνεχίσουν με οτοστόπ. Φυσικά τους παίρνει μία νταλίκα.

Συμπέρασμα: Αν είστε μεγάλη παρέα, περιμένετε όλοι μαζί για οτοστόπ και αν έχετε μαζί σας ένα φέρετρο, το οτοστόπ θα είναι πιο δύσκολη υπόθεση για εσάς.

NOSEDIVE

Spoiler alert (αν και δεν υπάρχουν και πολλά spoil να κάνουμε, το επεισόδιο δείχνει από την αρχή που το πάει χωρίς καμία ανατροπή). Σε μια κοινωνία που τα πάντα καθορίζονται από το rating που έχεις σε ένα social μέσο όχι πολύ διαφορετικό από όσα ήδη υπάρχουν, η Bryce Dallas Howard από το σχεδόν τέλειο 4,2 καταλήγει στον πάτο της κοινωνικής αποδοχής και η μόνη που δέχεται να τη βοηθήσει είναι μια νταλικέρισσα (να τη πάλι η νταλίκα) με το επίφοβο 1,4. Η Bryce δεν έχει άλλη επιλογή και παίρνει το ride, ανακαλύπτοντας ότι η νταλικέρισσα δεν είναι τόσο κακή τελικά, άρα ίσως το rating σου δεν είναι το μόνο που μετράει.

Συμπέρασμα: Οι οδηγοί νταλίκας μπορεί και να μην είναι τόσο κακοί τελικά, η Άννα Βίσση να τα βλέπει αυτά.

ΤΗΕ HITCHHIKER’S GUIDE TO THE GALAXY

Το βιβλίο 'The Hitchhiker's Guide to the Galaxy' είναι ένας οδηγός για το διάστημα, που περιέχει όλη τη γνώση και τη σοφία του κόσμου, κάτι σαν το 'Bιβλίο των Μικρών Εξερευνητών' και χρησιμεύει στους ταξιδευτές του Γαλαξία του ομώνυμου franchise. Ο Douglas Adams εμπνεύστηκε από το πραγματικό βιβλίο 'Hitchhiker's Guide to Europe', το οποίο είναι το δεύτερο καλύτερο βιβλίο για οτοστόπ που υπάρχει. Το πρώτο το διαβάζετε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακριβώς βιβλίο είναι άρθρο προς το παρόν, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να γίνει βιβλίο. Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον γνωστός εκδοτικός οίκος και λέγεται ότι ο τίτλος του θα είναι 'Οτοσπόπ'.

Συμπεράσμα: Καλά κάνετε και έχετε φτάσει ως εδώ.

ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ

Ναι, έχουν κάνει και αυτοί οτοστόπ. Κάνουν διάφορα οτοστόπ σε όλο το επεισόδιο. Σε κάποια φάση ντύνονται και κορίτσια επειδή βλέπουν ότι έτσι βρίσκεις πιο εύκολα οτοστόπ, ενώ σε κάποια άλλη το φορτηγάκι που σταμάτησε να τους πάρει είχε μέσα σαλονάκι. Στο τέλος καταλήγουν να πάρουν το τρένο. Δεν μαθαίνουμε ποτέ τον προορισμό.

Συμπέρασμα: Ε, δεν χρειάζεται να βγάζουμε συμπεράσματα από παντού. Αφήστε με.

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΙΡΗ

Ο Ben Stiller παίρνει έναν οτοστόπερ, ο οποίος αφήνει ένα πτώμα στο αυτοκίνητό του, και καταλήγει να ανακρίνεται για φόνο. Τελικά γλιτώνει με κάτι χτυπήματα στο κεφάλι.

Συμπέρασμα: Αν ο οτοστόπερ σας πει τα σχέδια για τη ζωή του μην του πείτε που κάνει λάθος. Δεν είναι δική σας δουλειά, μόλις τον γνωρίσατε. Μπορείτε απλά να γνέφετε καταφατικά. Επίσης αν αφήσει πίσω του μία αποσκευή δείτε τι έχει μέσα και πράξτε αναλόγως.

F.R.I.E.N.D.S

Ο Joey είχε δανειστεί το ταξί της Phoebe για να πάει στο Λας Βέγκας, όπου υποτίθεται θα πρωταγωνιστούσε σε μία ταινία. Στο γυρισμό από το Λας Βέγκας ο Joey πείθει την Phoebe να κάνουν μαζί το roadtrip για τη Νέα Υόρκη τάζοντάς της ότι θα περάσουν τέλεια. Τελικά ο Joey κοιμάται σε όλη τη διαδρομή και η Phoebe βαριέται. Όταν είναι η σειρά του να οδηγήσει παίρνει έναν που κάνει οτοστόπ και η Phoebe νευριάζει ακόμη περισσότερο. Παρόλα αυτά αυτό το οτοστόπ καταλήγει να είναι ένα από τα πιο ανώδυνα της ποπ κουλτούρας. 'Ολα τα μέρη φτάνουν σώα.

Συμπέρασμα: Ρωτήστε το οτοστόπ αν είναι δολοφόνος ή βιαστής πριν τον βάλετε στο αμάξι σας, και το ανάποδο.

MR BEAN

Στην ταινία 'Mr Bean's Holiday' ο Mr Bean κάνει οτοστόπ σε ένα μοτοποδήλατο, υπενθυμίζοντάς μας κάτι που είχαμε ξεχάσει. Και τα δίκυκλα είναι υποψήφια οχήματα για οτοστόπ. Μετά από λίγο κλέβει το μοτοποδήλατο, αλλά ο οδηγός τον προλαβαίνει και τον παρατά.

Συμπέρασμα: Μην κλέψετε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή του οδηγού σας. Είναι πολύ πιθανό να μην σας βγει σε καλό.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του mega αφιερώματος για το οτοστόπ. Με αυτή όλη αυτή τη γνώση συγκεντρωμένη είστε πια έτοιμοι για ένα ολοκληρωμένο οτοστόπ.

Ω, ναι νιώστε τον αέρα που αφήνει πίσω του το διερχόμενο αυτοκίνητο να χαιδεύει τη γροθιά σας και δείτε το να σταματά λίγο πιο κάτω για να σας πάρει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτή.