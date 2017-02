Όταν βλέπω αεροπλάνο μού'ρχεται να του την κάνω

Όταν μπαίνετε αεροπλάνο έχετε αντίδραση Ρένα Βλαχοπούλου; Είστε από εκείνους που χειροκροτείτε μετά την προσγείωση; Ντρέπεστε να χειροκροτήσετε αλλά χειροκροτεί η καρδιά σας; Είστε εγώ;

Δεν είστε μόνοι. Ναι κυρίες και κύριοι το ξέρουμε πως είναι παράλογο αλλά παρόλα αυτά η φοβία υπάρχει. Γι αυτό μαζέψαμε εδώ συμβουλές από διάσημους που φοβούνται αεροπλάνο για να το ξεπεράσουμε όλοι μαζί.

1) Η Μαίρη Συνατσάκη κάνει ένα καθησυχαστικό τηλεφώνημα στη μητέρα της, έχει απαγορεύσει σε όλους να της λένε «καλό ταξίδι», βάζει νερό στο σβέρκο της και πιάνει κουβέντα με τις αεροσυνοδούς

Σε 6 λεπτά η Μαίρη Συνατσάκη εξηγεί τα πάντα γύρω από τη φοβία με τα αεροπλάνα και μας λέει ένα ένα τα βήματα που ακολουθεί εκείνη για να το ξεπεράσει. Δεν το ξεπερνάει αλλά δεν πειράζει και όπως λέει μπαίνει, γιατί τι να κάνει, να κλειστεί σε ένα σπίτι; That’s the spirit.

2) Μπορείτε να πετάτε μαζί με το αγόρι/κορίτσι σας ή με κάποιον που φοβάται πιο πολύ από εσάς γιατί έτσι κάνει η Jennifer Aniston

Η ελληνικής καταγωγής Jennifer Aniston εξομολογήθηκε την φοβία της για τα αεροπλάνα στον Jimmy Kimmel και είπε πως αυτό την κρατάει από το να κάνει περισσότερα ταξίδια που ιδανικά θα ήθελε. Όταν είναι μαζί της ο Justin Theroux της λέει ιστορίες και την καθησυχάζει. Όταν δεν είναι, είπε πως αποκτά μια άνευ προηγουμένου δυναμικότητα αν έχει κάποιον μαζί της που φοβάται πιο πολύ από εκείνη και παίζει η ίδια τον ρόλο του γενναίου.

Αυτή η τέλεια εξομολόγηση στον Jimmy Kimmel δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη πια γιατί έκτοτε η Jennifer έγινε το πρόσωπο της αεροπορικής Emirates και στο διαφημιστικό ζητάει από το crew να καθυστερήσουν να φτάσουν καμιά ώρα γιατί περνάει τόσο τέλεια στον αέρα.

J, εμείς ξέρουμε τι έλεγες από μέσα σου την ώρα εκείνης της ατάκας.

3) Η Καίτη Φίνου συμβουλεύει να έχετε να συναντήσετε έναν έρωτα

Η Καίτη Φίνου θα μιλά πάντα για τον έρωτα σε συνεντεύξεις της και οι δημοσιογράφοι πάντα θα την ρωτούν για αυτό. Είναι μία σχέση give and take. Σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις την είχαν ρωτήσει ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει για έναν έρωτα. Η απάντησή της; Ότι μπήκε σε αεροπλάνο για να τον συναντήσει, ενώ κανονικά δεν μπαίνει ποτέ.

Έψαξα πολύ για να βρω το footage αλλά δεν το βρίσκω και δεν αντέχω να δω άλλη Καίτη Φίνου, γι αυτό εμπιστευτείτε την εγκυρότητα του PopCode.

4) Η Xenia Ghali πίνει ένα ποτήρι κρασί και κοιμάται

Σε πρόσφατη συνέντευξη που μας έδωσε η Xenia Ghali μας είπε ότι παλεύει και εκείνη να ξεπεράσει τη φοβία για τα αεροπλάνα. Η λύση της είναι ένα ποτήρι κρασί και ύπνος. Εγώ το πάω ακόμη παρά πέρα και λέω μεθύστε. Εγγυημένη λύση. Στις προ αναισθητικού εποχές έκαναν ολόκληρες εγχειρήσεις με τον ασθενή υπό την επήρεια αλκοόλ. Δυστυχώς σε αυτό υπάρχει πρόβλημα αν πάτε σε ολιγοήμερο ή σε επαγγελματικό ταξίδι γιατί χάνετε τη μέρα. Σε τέτοια περίπτωση προτιμήστε μία από τις υπόλοιπες λύσεις.

5) Τραγουδήστε μέσα στο αεροπλάνο όπως κάνει η Δέσποινα Βανδή (το 1999)

Σε αυτή τη συνέντευξη από το κοντινό/μακρινό 1999, η Βανδή συζητά στο 10ο λεπτό με τη Μενεγάκη για το πόσο καλά δεν τα πάει με τα αεροπλάνα. Είχαν μόλις γυρίσει μετά από ταξίδι που είχαν πάει οι δυο τους μαζί με το crew του Πρωινού Καφέ στο Παρίσι. Για να καταπολεμήσει το φόβο της και να μην σκέφτεται η ΔΒ δεχόταν παραγγελιές τραγουδιών. Αλλά εντάξει ας είμαστε ρεαλιστές. Στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να τραγουδήσετε γιατί θα ενοχλήσετε τους διπλανούς σας. Ίσως μπορείτε να τραγουδάτε από μέσα σας ή να σιγομουρμουράτε κοιτώντας μπροστά ώστε να μην πτοηθείτε από τα αποδοκιμαστικά βλέμματα των γύρω σας, γιατί πώς να το κάνουμε, και αυτό θα τους ενοχλεί.

6) Τυλίξτε το κεφάλι σας με ένα μαντήλι ή πασμίνα προτείνει η Δήμητρα Ματσούκα

Το 2012 η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε γενικά για διάφορα πράγματα στον Ευθύμη Φιλίππου και μεταξύ άλλων είπε «Φοβάμαι τα αεροπλάνα. Αυτό που με κάνει κάπως να ηρεμώ στην πτήση είναι να τυλίγω μια πασμίνα, ένα μαντήλι ή οτιδήποτε γύρω από το κεφάλι μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό με ηρεμεί». Why not?

7) Γυρίστε τις ταινίες σας στη Δανία ή τη Σουηδία (αν μένετε στη Δανία ή τη Σουηδία) (και αν κάνετε ταινίες) όπως κάνει ο Lars von Trier

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρόταση ισχύει αν είστε ο Lars von Trier ή αν είστε ένας άλλος σκηνοθέτης στη Δανία ή στη Σουηδία που φοβάται τα αεροπλάνα και δεν τα παίρνει. Αλλά εδώ στο PopCode απευθυνόμαστε σε όλες τις δημογραφικές ομάδες. Όπως έχει πει ο Trier η φοβία για τα αεροπλάνα είναι μία από τις πολλές φοβίες του. Για την ακρίβεια έχει πει ότι τα φοβάται όλα εκτός από το να κάνει ταινίες. Η αλήθεια είναι πως εδώ δεν επικροτούμε το να μην παίρνετε αεροπλάνο λόγω της φοβίας σας, αλλά όπως είπαμε μόλις τρεις προτάσεις πριν (περιόδους το σωστό, προτάσεις για να συνεννοούμαστε) απευθυνόμαστε σε όλους σας εκεί έξω.

8) Και εν τέλει Keep Cool όπως μας συμβουλεύει και η πειστική, βροντερή, αφηγηματική φωνή στο 'How to Fly' του Goofy

Οκέι δεν πετάει επιβάτης σε αεροπλάνο, πετάει ανεμόπτερο αλλά δεν έχει σημασία. Επίσης που ξέρουμε μπορεί εκεί έξω να υπάρχει μία δημογραφική ομάδα που να φοβάται τα αεροπλάνα αλλά να σκοπεύει να πετάξει ανεμόπτερο. Ο αφηγητής λοιπόν δίνει τη χρυσή συμβουλή keep cool και μην σας ταράζουν οι μικροατυχίες και τη δίνει με αυτή την παλιά αφηγηματική χροιά σιγουριάς που σε πείθει και αυτό μετράει.