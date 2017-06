Με τι κολλήσαμε αυτή την εβδομάδα

Κάθε βδομάδα το πλήρωμα του PopCode θα μοιράζεται τα πιο πρόσφατα κολλήματά του. Μπορεί να είναι τραγούδια, βιντεάκια, ταινίες, εκθέσεις, tweets, ή οτιδήποτε άλλο οποιουδήποτε pop culture που τους έχει φάει ένα αξιοσέβαστο κομμάτι χρόνου και εμμονής.

Για να παίρνεις ιδέες.

Με τη 'Μάντισσα' της Μαρίνας Σάττι ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης

Ήταν ξεκάθαρα η εβδομάδα της. Στην αρχή δεν τρελάθηκα τόσο με το τραγούδι, αλλά όσο περισσότερο το ακούς, τόσο περισσότερο κολλάς. Το ίδιο ισχύει και για το video clip, το οποίο ανέβηκε την προηγούμενη Παρασκευή στο youtube, έχει εκατομμύρια views και είναι εκνευριστικά κουλ. Όμορφη, νεαρή και ταλαντούχα. Τρομερός συνδυασμός. Πας καλά Μαρίνα. Συνέχισε να μας κάνεις να κολλάμε.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Με την 'Εκδρομή' του Ευστάθιου Δράκου και της Δήμητρας Γαλάνη ο Γιώργος Μυλωνάς

Το πέτυχα σε μία διαφήμιση μπύρας, χωρίς να μου κάνει κλικ στο πρώτο άκουσμα. Παρόλα αυτά, γράφτηκε στο υποσυνείδητό μου και την επομένη το έψαξα στο Youtube. Από τότε το έχω ακούσει τόσες φορές που θα πρέπει ν' αρχίσω να παίρνω κι εγώ ένα κομμάτι των εσόδων του. Έχει γίνει ήδη soundtrack των φετινών μου διακοπών.

Με το 'House of Cards' ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Ναι ναι, φοβερά πρωτότυπο, το ξέρω. Αλλά τι, ψέμματα να πω δηλαδή; Αφού με αυτό κόλλησα. Σχεδόν στεναχωριέμαι που φεύγω για το τριήμερο, επειδή υπό Κ.Σ. θα το τελείωνα ολόκληρο το αργότερο μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Ήδη, έχω δει τα πρώτα 3 επεισόδια και με το ζόρι κρατιέμαι να μην δω τη συνέχεια στη δουλειά, αφού αν το βλέπεις κι εσύ, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να το έχεις σταματήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Χαμούλης πάλι, σε μια σεζόν που έχει ξεκινήσει με τρομερές υποσχέσεις. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, μακάρι να προλάβω να το δω χωρίς να φάω spoiler, μακάρι να covfefe (ΟΚ, και με αυτό έχω κολλήσει λίγο). Πάντα τέτοια παιδιά.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

​Με τις συνταγές σε gif ο Γιάννης Σαχανίδης

Ανακάλυψα πρόσφατα τα σύντομα gifs που περιέχουν ολόκληρες συνταγές, είναι φανταστικά, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε για ποια μιλάω. Να, δείτε πως φτιάχνεται το ποπκορνάτο τηγανητό κοτόπουλο.

Μην παρεξηγηθώ, μαγειρεύω ελάχιστα και συγκεκριμένα πράγματα, οι πιθανότητες να φτιάξω αυτά που βλέπω κάθε μέρα είναι απειροελάχιστες, αλλά σε αυτή την ταχύτητα η μαγειρική έχει τη χάρη της. Ορίστε, τώρα θα μαγειρέψουμε yemista.

Τσακ μπαμ, σε ένα gif όλα φαίνονται γρήγορα και εύκολα. "Να, δες, απλά ρίχνεις αυτό, εκείνο και το άλλο, τα κάνεις λίγο από δω και λίγο από κει και τέλος, φαγητό σαν της μανούλας". Και τώρα θα φτιάξουμε χειροποίητα ντόνατς τσαλακώνοντας ένα χαρτάκι.

Κάτι σα μίξη Gordon Ramsay, Macgyver και Flash ταυτόχρονα, πολύ καλό. Πάρτε και 4 διαφορετικά χορτοφαγικά burgers, υπερπαραγωγή, τρελό mashup. Α και μην ξεχάσω, προφέρεται τζιφ.​

Με τον Harry Styles η Νάνσυ Κωστακοπούλου

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

HARRY STYLES

i have words.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ

Με το 'Shadow' των Chromatics για το Twin Peaks η Ναστάζια Καπέλλα

Δεν ξέρω με τι πρωτοκόλλησα αυτή την εβδομάδα. Με Riverdale που το ξεκίνησα -αφορμή ψάχνω να ξεκινώ σειρές- για τα καλλιστεία που έκανε η Νάνσυ Κωστακοπουλου για το Ladylike, με Tommy Genesis που ήρθε για live, της μιλήσαμε και τη φωτογραφίσαμε, ή με το reboot του Twin Peaks και στη συνέχεια με το "Shadow" των Chromatics. Ε πάντα νικάει το πιο πρόσφατο άρα έχω κολλήσει με το "Shadow" που τις τελευταίες δύο μέρες το ακούω συνέχεια.

Με το 'Cut to the Feeling' της Carly Rae Jepsen ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

εσύ, αδαής: η carly rae jepsen θα αναφέρεται για πάντα σε άρθρα ως one-hit wonder επειδή το 'call me maybe' ήταν τεράστιο σουξέ και δεν ξέρω καν αν έχει βγάλει άλλο τραγούδι

εμείς, λουσμένοι με το αιώνιο φως της μουσικής της carly rae jepsen: όταν η carly βγάζει καινούριο τραγούδι το καλοκαίρι ξεκινά αυτομάτως ανεξαρτήτως εποχής, ο πλανήτης ζει σε ειρήνη και αρμονία, το crash δεν πήρε ποτέ όσκαρ καλύτερης ταινίας, o roberto baggio έβαλε το πέναλτι, και οι μελλοντικοί άνθρωποι ταξιδεύουν στο σήμερα για να μας καθησυχάσουν ότι τα '10s είναι μια μαύρη κι άραχνη δεκαετία αλλά μας έδωσαν την carly rae jepsen οπότε στο τέλος το καλό θα κερδίσει.