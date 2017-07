Τι περιμένουμε πιο πολύ από το άλλο μισό 2017

Το 2017 θα μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ως η χρονιά που ζήσαμε το 'Twin Peaks: The Return', αλλά εμείς είμαστε εδώ για να ξεχωρίσουμε και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μας από το πρώτο εξάμηνο. Σειρές, ταινίες, τραγούδια, κόμικς, παραστάσεις, και όλα αυτά για τα οποία διαβάζετε στο PopCode. Κλείνουμε το αφιέρωμα με μια ματιά στο επόμενο εξάμηνο.

***

Καινούριο 'BoJack Horseman' η Ναστάζια Καπέλλα

Πέρσι τέτοια εποχή περίμενα"Rick and Morty". Για την νέα χρονιά περίμενα "Rick and Morty". Βγάλαν ένα επεισόδιο την Πρωταπριλιά και μας δώσαν μια ελπίδα, αλλά μετά άρχιζα να παίζω το app τους, κάνανε οι κατασκευαστές ένα update, κρασάρανε τα πάντα και επέστρεψαν οι πάντες σε ένα πολύ αρχικό save, έτσι τα παράτησα. We are on a break. Δεν περιμένω πια. Τώρα περιμένω "Bojack Horseman". Έρχεται σύντομα και μας έχει αφήσει σε κρίσιμο σημείο. Όλα καλά.

Το επόμενο βιβλίο του 'Game of Thrones' ο Γιώργος Μυλωνάς

Ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που παράτησαν τη σειρά, γιατί θεωρούν τα βιβλία πολύ καλύτερα. (Καλά, αυτό το παθαίνω γενικώς με τα βιβλία που μεταφέρονται στην μικρή και την μεγάλη οθόνη). Εδώ και σχεδόν μια πενταετία ο Μάρτιν μας έχει αφήσει στο περίμενε για το επόμενό του βιβλίο. Βέβαια, σε σχετικές δηλώσεις του ίδιου, ούτε εκείνος δεν ξέρει πότε θα βγει, αφού πέρυσι έλεγε πως θα κυκλοφορούσε μέσα στο '16, ενώ τα ίδια λέει και φέτος. Οπότε, το επόμενο εξάμηνο θα περάσει περισσότερο ελπίζοντας πως θα κυκλοφορήσει, παρά αναμένοντας το 'The Winds of Winter'.

Την επιστροφή του Steven Soderbergh στο σινεμά ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Ένας από τους 2-3 αγαπημένους μου εν ενεργεία σκηνοθέτες, ο Soderbergh πέρασε την 'αποχώρησή' του από το σινεμά σκηνοθετώντας 20 επεισόδια 'Knick' και μαζεύοντας ως παραγωγός ένα στρατό από σκηνοθετάρες σε άλλες 2 σειρές που λάτρεψα στην τηλεόραση ('The Girlfriend Experience', 'Red Oaks'). Τώρα, 4 χρόνια μετά το φανταστικό 'Side Effects' επιστρέφει στο σινεμά με το 'Logan Lucky' έχοντας μαζέψει ένα μαγικό καστ σε αυτό που μοιάζει σαν μια απολύτως τέλεια ταινία. Προφανώς και θα περάσω το καλοκαίρι ξαναβλέποντας όλη τη φιλμογραφία του, άλλο που δεν ήθελα κιόλας. Αρχές Σεπτέμβρη θα έχουμε γιορτή.

Τον 'Χιονάνθρωπο' και το φθινόπωρο ο Ευθύμιος Σαββάκης

Να βγει επιτέλους ο "Χιονάνθρωπος". Μία γαμάτη περιπέτεια (θέλω να πιστεύω). Ενα από τα καλύτερα βιβλία του Τζο Νέσμπο (για μένα στο Top 3) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, σε παραγωγή Martin Scorsese και με τον (Θεό) Michael Fassbender να υποδύεται τον θρυλικό Χάρι Χόλε. Αργεί ο Οκτώβριος;

Υ.Γ. Επίσης, περιμένω να έρθει το φθινόπωρο. Ανήκοντας στον Σ.Ε.Ζ. (Σύλλογος Εχθρών Ζέστης) ανυπομονώ να έρθει η ανθρώπινη αυτή εποχή που βάζεις ζακέτα (κι όχι μπουφάν - σημαντικό) για να βγεις και να χαρείς μία νυχτερινή βόλτα. Χωρίς τις οδηγίες για ενδεχόμενο θερμοπληξίας κρυμμένες στη δεξιά σου τσέπη. Που θα πάει; Η (βροχερή) μέρα εκείνη δε θα αργήσει!

Το δεύτερο κύκλο του 'Stranger Things' ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

O πρώτος κύκλος του 'Stranger Things', ήταν ίσως ό,τι καλύτερο είδαμε στην τηλεόραση το 2016 και η επιστροφή του προς τα τέλη του 2017 είναι αυτό για το οποίο ανυπομονώ περισσότερο. Μυστήριο, αναφορές στην ποπ κουλτούρα των '80s, μια παρέα παιδιών στην οποία θα ήθελες σαν τρελός να είσαι μέλος όταν ήσουν παιδί, η Eleven, o Dustin! Ο δεύτερος κύκλος θα είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες ακόμη πιο σκοτεινός και είμαι σίγουρος ότι για τουλάχιστον 2 μήνες, πάλι θα μιλάμε όλοι για τη σειρά του Netflix. Κύριε Danny Boyle, έτσι χρησιμοποιούν σωστά τη νοσταλγία μας.

Προφανώς το 'The Dark Tower' ο Γιάννης Σαχανίδης

Έχω σταυρώσει δαχτυλάκια από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτό το πρότζεκτ για 2 λόγους. Πρώτο, η ταινία να μην προσπαθήσει να πει την ιστορία 7 βιβλίων και ενός τρομερά περίπλοκου κόσμου μέσα σε, ας πούμε, 2 ώρες. Αυτό θα συμβεί όντως οπότε χαίρομαι, προκαλώντας όμως με αυτό τον τρόπο τεράστια απογοήτευση σε μεγάλο μέρος των hardcore φανς παύλα πιουριστών, που διαφωνούν κυρίως με το casting του Idris Elba. Δεν πειράζει, ξιδάκι. Δεύτερο, θα ήθελα το 'Dark Tower' να είναι μια καλή ταινία, που όσα προσθέτει στο σύμπαν του King να μη μοιάζουν εκτός του πνεύματος των βιβλίων. Αυτό μένει να το δούμε στα σινεμά στις 3 Αυγούστου.

Το 'Peaky Blinders' (ή το 'You're the Worst') η Έρρικα Ρούσσου

Τον 4ο κύκλο Peacky Blinders με μανία. Παρόλα αυτά, επειδή ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι η πρώτη προβολή του θα προλάβει το 2017, θα βάλω και τον 4ο κύκλο 'You're The Worst' γιατί πρώτον, θα βγει πρώτος και δεύτερον και αυτόν ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ. Ύψωσα φωνή. Συγγνώμη.

Tους νέους Grizzly Bear ο Γιάννης Σαμούρκας

Αρχικά να πω ότι στο αντίστοιχο περσινό, είχα βάλει LCD Soundsystem και μου ήρθε η φλασιά. Θα μπορούσα να βάλω πάλι το ίδιο, αλλά έχω πάψει να το περιμένω πια. Αντίθετα, θα περιμένω κάτι που δεν περίμενα ότι θα περιμένω. Το καινούργιο άλμπουμ των Grizzly Bear, μιας και μόλις άκουσα το καινούργιο τους single “Four cypresses”, σταμάτησα να περιμένω τους καινούργιους Arcade Fire.

To 'Curb Your Enthusiasm' ο Πάνος Κοκκίνης

Υπό κανονικές συνθήκες, ως trekkie από τα γεννοφάσκια μου, θα έπρεπε να έχω χάσει τα μυαλά μου με το επερχόμενο ντεμπούτο του Star Trek Discovery. Αλλά αυτό που περιμένω όσο τίποτα άλλο είναι η 9η σεζόν του Curb Your Enthusiasm που επιτέλους ο Larry David φιλοτιμήθηκε να μας σερβίρει τον Οκτώβριο. O τελευταίος, με άλλα λόγια, συνδετικός κρίκος με το Seinfeld και ένας μισάνθρωπος που δεν μπορείς παρά να λατρέψεις.