H ποπ κουλτούρα που περιμένουμε το 2017

Αρκετά με το 2016 νομίζουμε.

Η ανασκόπηση της χρονιάς φυσικά συνεχίζεται στο PopCode με τα καλύτερα, τα πιο περίεργα και τα πιο ενδιαφέροντα της χρονιάς, όμως ας ρίξουμε και μια ματιά στο μέλλον.

Μέρα που είναι, το πλήρωμα το σάιτ ξεδιαλέγει αυτό το ένα πράγμα που μας κάνει να περιμένουμε με προσμονή το νέο έτος. Περιμένουμε τα δικά σου πολυαναμενόμενα στα σχόλια.

Από εμάς, ευτυχισμένο 2017, κι ο David Bowie να μας έχει καλά.

***

Το 'American Gods' η Ιωσηφίνα Γριβέα

Πέρασαν πάρα πολλά από τη Νο.1 θέση, από το 'Star Wars: Episode VIII' και τη 'Wonder Woman', μέχρι το 'Legion', το 'Star Trek: Discovery' και τη συνέχεια των 'Get Down', 'Stranger Things' και 'Sense8', αλλά ο συνδυασμός Bryan Fuller και Neil Gaiman είναι τόσο καλά γραμμένος στα άστρα που δε μπορώ να φανταστώ ότι θα πάει στραβά το οτιδήποτε. Ειδικά με αυτό το αδιανόητο καστ που πήγαν και μάζεψαν. Το επίσημο ραντεβού περιμένω μόνο και θα τα λέμε κι από δω.

Το 'The Dark Tower' ο Γιάννης Σαχανίδης

Είναι πολύ παράξενο και διαφορετικό αυτό που πάνε να κάνουν με το 'Dark Tower' που θα δούμε το καλοκαίρι στα σινεμά. Μοιάζει σαν adaptation αλλά δεν είναι ακριβώς, οι μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν κάνει έξαλλους τους περισσότερους φανς, που σημαίνει πως εγώ είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική του να δούμε *αυτή* την ταινία που νομίζω πως φτιάχνουν και που (μακάρι) δεν κλείνει καθόλου την πόρτα σε περαιτέρω ταινίες που θα προέρχονται από το magnum opus του Stephen King. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για το '17 παιδιά, εδώ θα κριθεί ολόκληρη η χρονιά. Θα είναι καλό το 'Dark Tower'; Θα είναι αξιόλογο το 2017. Θα τα κάνουν σαλάτα και θα χαλαλίσουν ολόκληρους Idris Elba και Matthew McConaughey; Ε τότε η χρονιά θα είναι χειρότερη του 2016. Και κανείς μας δεν το θέλει αυτό, σωστά;

Τους καινούργιους Vampire Weekend o Γιάννης Σαμούρκας

Από το 2007 που έβγαλαν το ντεμπούτο τους περιμένω κάθε φορά το επόμενο άλμπουμ τους. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις μπάντας που βγάζει πολύ καλό ντεμπούτο, με εξαρχής δικό της ήχο και συνεχίζει όχι απλά επάξια για 2 ακόμη, αλλά με κάθε ένα της άλμπουμ προχωράει κι ένα επίπεδο παραπάνω. Το Modern Vampires Of The City δεν το εμπιστεύτηκα από την αρχή, αλλά τρία χρόνια μετά αποφάσισα ότι είναι το καλύτερο τους άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ να με διαψεύσουν φέτος. Και έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα συμβεί, ειδικά τώρα που έχει φύγει ο Rostam από την ομάδα τους. Πως θα καλυφθεί αυτή η τρύπα;

To 'Paterson' του Τζιμ Τζάρμους ο Αντώνης Τζαβάρας

Το περιμένω όπως περιμένω όλες τις ταινίες του Τζάρμους και με τρεις επιπλέον δόσεις προσμονής. Μία γιατί ο Τζιμ μοιάζει να είναι σε φόρμα (το 'Μόνο οι εραστές θα μείνουν ζωντανοί' ήταν υπέροχο) κι άλλες δύο γιατί η ιστορία ενός οδηγού λεωφορείου που γράφει ποιήματα μοιάζει να είναι βγαλμένη από τη φόδρα ενός πολύ παλιού μπουφάν του σκηνοθέτη. Δεν υπάρχει ταινία του Τζάρμους χωρίς οδήγηση και ποίηση, αλλά στο 'Paterson' αυτές οι δύο θεματικές, η πιο πεζή και η πιο αιθέρια της παλέτας του, μπαίνουν μαζί στο πρώτο πλάνο. Στις πέντε Γενάρη, ιδανικά με λίγο μπέρμπον σε χαμηλό ποτήρι.

Tην επόμενη σεζόν του 'Game of Thrones' ο Πάνος Κοκκίνης

Δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω γιατί κανείς από τους προλαλήσαντες δεν το έχει αναφέρει ως τώρα. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι όλοι τους το θεωρούσαν τόσο αυτονόητο, οπότε περίμεναν από κάποιον άλλο να το αναφέρει. Ε, λοιπόν, αυτός είμαι εγώ. Εννοείται πως στις 21 Ιουνίου θα κάνω shut down στα πάντα (δουλειά, γυναίκα, παιδί) προκειμένου να δω το πρώτο από τα μόλις 7 επεισόδια μιας σεζόν (της προτελευταίας) στην οποία ο χειμώνας θα πέσει πραγματικά βαρύς, ο πόλεμος επιτέλους θα ξεκινήσει και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάθε δράκος θα βρει τον καβαλάρη που του αξίζει.

Την 3η σεζόν του 'Rick and Morty' η Ναστάζια Καπέλλα

Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πράγμα που περίμενα και από το υπόλοιπο μισό του 2016. O Mr Poopy Butthole είχε προειδοποιήσει ότι η 3η σεζόν θα αργούσε ενάμισι χρόνο ή και περισσότερο (κλαψ, λυγμ). Εμείς δεν θέλαμε να το πιστέψουμε και όλο έβγαιναν φήμες ότι θα βγει μέσα στο '16. Μία λέγανε για Οκτώβρη, μία για Δεκέμβρη, τώρα μιλούν για το '17. Όλο αυτό φυσικά συμβαίνει επειδή η πρεμιέρα δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα επίσημα και μέχρι να γίνει αυτό, ή μέχρι ξαφνικά να μας το πετάξουν από εκεί που δεν το περιμένουμε, οι φήμες όλο και θα διαιωνίζονται. Αν μας είχε πει την αλήθεια ο Mr Poopy Butthole, που από ότι φαίνεται μας την είχε πει -απλά για κάποιο λόγο έχει κάτι το αναξιόπιστο στη φάτσα του και έτσι την είχε πατήσει και η Beth- θα βγει το Μάρτιο που μας έρχεται ή και αργότερα (κλαψ, λυγμ). Στο 'Oldboy' ο πρωταγωνιστής που ζούσε φυλακισμένος για δεκαπέντε χρόνια χωρίς να ξέρει το πότε και αν θα ελευθερωθεί, όταν εν τέλει ελευθερώθηκε, αναρωτήθηκε αν θα είχε διαφορά αν ήξερε από την αρχή πόσο θα περιμένει. Ψηφίζω ότι είναι καλύτερο να ξέρεις πόσο θα περιμένεις.

Το 'Red Dead Redemption 2' ο Μάκης Ραπτόπουλος

Τι εννοείς; Δεν είναι ερώτηση αυτή. RED DEAD REDEMPTION 2 μόνο. Κάτι σαν το βαθύ ΠΑΣΟΚ. Εναλλακτική προκύπτει μόνο στην περίπτωση που τελικά δεν κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2017. Και να μην βγει, πάλι 'Red Dead Redemption'. Για το 2018.

Τη θεατρική 'Νίκη' ο Γιώργος Μυλωνάς

Τη 'Νίκη' του Χρήστου Χωμενίδη, την διάβασα σε χρόνο ρεκόρ. Από τα πρώτα κεφάλαια συνειδητοποίησα πως αυτό που διάβαζα ήταν πολύ μεγάλο για να περιοριστεί στις σελίδες ακόμα και ενός εξαιρετικού βιβλίου. Το βιβλίο στην ουσία αποτελεί μία βιογραφία της μητέρας του συγγραφέα στην οποία έχουν προστεθεί μερικά fiction στοιχεία. Μια βιογραφία που όχι μόνο εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια όλων των μεγάλων ιστορικών γεγονότων του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα, αλλά και που οι πρωταγωνιστές της παίζουν κομβικούς ρόλους στην εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Μπορεί στο μυαλό μου όσο την διάβαζα να την φαντάστηκα ταινία, αλλά τελικά θα γίνει θεατρικό, το οποίο θα ανέβει τον Φλεβάρη στη Στέγη Μείζoνος Ελληνισμού σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή και τη Νίκη στις διάφορες φάσεις τη ζωή της θα υποδύονται η Φιλαρέτη Κομνηνού, η Ευγενία Δημητροπούλου και ένα μικρό κορίτσι.

Το όγδοο επεισόδιο του 'Star Wars' ο Κωνσταντίνος Αμπατζής

Αυτή η φάση που κάθε χρόνο έχει Star Wars δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει. Όμως, καλό το 'Rogue One', αλλά επειδή δεν είχαμε και στο χωριό μας στανταλόουν μούβις, εγώ ήδη περιμένω τη συνέχεια της ιστορίας. Της αυθεντικής ιστορίας. Θέλω να δω τι θα απογίνει με τον Luke Skywalker, πού το πάει ο Kylo Ren κι αν το σενάριο θα πατήσει και πάλι με ασφάλεια στα προηγούμενα διδάγματα ή θα δούμε κάτι πραγματικά καινούριο. Όπως και να 'χει, σε περίπου ένα χρόνο θα έχουμε νέο επεισόδιο Star Wars και αν δεν εμφανιστεί από το πουθενά κανένας Jar Jar, είμαι βέβαιος ότι θα μου αρέσει. 370 μέρες για τα επόμενα Χριστούγεννα.

Την 4η σεζόν 'Peaky Blinders' η Έρρικα Ρούσσου

Με το Loverman από Nick Cave & The Bad Seeds για μουσικό χαλί, πρέπει να παραδεχτώ ότι ταλαιπωρήθηκα πολύ να σκεφτώ ποιο μπορεί να είναι αυτό που περιμένω περισσότερο το 2017. Ναι, το Sense8 βρίσκεται σε πολύ καλή θέση στη λίστα αναμονής, το ίδιο και ο 6ος κύκλος Homeland μετά τον υπέρτατο περσινό 5ο (http://www.oneman.gr/keimena/diaskedash/watchlist/nai-re-homeland.3185245.html). Παρόλα αυτά εντάξει, η συμμορία της καρδιάς μας είναι άλλη (http://www.oneman.gr/pop-code/t/tileorasi/afierwmata/peaky-fokin-blinders-tipota-allo.4217252.html). Γι αυτό by order of the Peaky Blinders, 2017 δείξε μας τι έχεις για μας.

Την οριστική έφοδο του Γιώργου Λάνθιμου ο Θοδωρής Δημητρόπουλος

Καταρχάς ο Λάνθιμος μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου θα προταθούν για Όσκαρ σε λίγες μέρες. Το 'Lobster' είναι περσινή ταινία για εμάς αλλά επειδή στην Αμερική βγήκε φέτος, είναι τώρα που λαμβάνεται υπόψην της Ακαδημίας για τα Όσκαρ, και η ταινία είναι από τις επικρατέστερες στην κατηγορία Πρωτότυπου Σεναρίου. (Δεν θα την κερδίσουν φέτος, αλλά οπωσδήποτε θα συμβεί κι αυτό σε 10-12 χρόνια.) Είναι τέλειο που υπήρξε αυτή η καθυστέρηση, γιατί σημαίνει πως ο Λάνθιμος (και ο Φιλίππου) θα ξεκινήσουν τη χρονιά οσκαρικά και λίγες βδομάδες μετά θα ανακοινωθεί για τις επόμενες Κάννες το 'Killing of a Sacred Deer', η νέα τους ταινία με τον Colin Farrell, τη Nicole Kidman και, επειδή το σύμπαν καμιά φορά μας αγαπάει το άτιμο, την Alicia Silverstone. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Λάνθιμος θα έχει πιάσει να γυρίζει την επόμενη ταινία του, το δράμα εποχής 'The Favourite' με την Emma Stone και την Rachel Weisz, το οποίο απλά ουρλιάζει '15 υποψηφιότητες BAFTA'. Για να παραφράσω τον Will Leitch, το 2017 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα μπορεί κανείς να προσποιηθεί πως ο Γιώργος Λάνθιμος δεν είναι ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους σκηνοθέτες.