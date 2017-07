Το καλοκαιρινό σινεμά ξαναζεί: 5 ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις τον Ιούλιο

Πέρσι ζήσαμε το χειρότερο κινηματογραφικό καλοκαίρι εδώ και 16 χρόνια και γράφαμε ότι μάλλον το χρειαζόμασταν. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να γιορτάσουμε κάποιου είδους συθέμελη αλλαγή, βέβαια. Το Χόλιγουντ θέλει χρόνο προσαρμογής τουλάχιστον 3 με 4 χρόνια αφού οι ταινίες φτάνουν στις οθόνες μας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που κάποιος συνέλαβε την ιδέα τους, οι μικρού/μεσαίου μεγέθους ταινίες ακόμα τραβάνε μεγάλο ζόρι και το φετινό Memorial Weekend που συνήθως είναι ασφαλής ζώνη για τα στούντιο ήταν το χειρότερο εδώ και δύο δεκαετίες. Να 'ναι καλά η Wonder Woman που τα κανόνισε.

Αυτόν τον Ιούλιο, όμως, συμπέφτει η κυκλοφορία αρκετών ενδιαφέρουσων ταινιών. Τόσων που αποδεικνύουν και στους πιο απαισιόδοξους ότι το καλό καλοκαιρινό μπλοκμπάστερ ζει - και ότι η καλή μεσαίου μπάτζετ ταινία μπορεί να βρει ακόμα τον δρόμο της.

Spider-Man: Homecoming

Η ταινία: Τίποτα δε μυρίζει χολιγουντιανή εταιρίλα περισσότερο από έναν άνθρωπο-αράχνη που δεν έχουν αφήσει να κρεμάσει τους ιστούς του εδώ και 15 χρόνια. Ο Spider-man, όμως, ήταν και παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες στην ιστορία της μυθοπλασίας, οπότε κι εσύ να ήσουν στα γραφεία του Λος Άντζελες, μάλλον τις ίδιες αποφάσεις θα έπαιρνες.

Αυτή τη φορά, ο καινούριος Peter Parker έχει κάνει πρώτα το πέρασμά του από το περσινό ‘Civil War’ και έκτοτε έχει αφεθεί στα μαρβελικά χέρια που σύναψαν μια νέα συμφωνία με τη Sony Pictures για την ένταξη του χαρακτήρα στο Marvel Cinematic Universe. Το συμβόλαιο μιλά για 2 ταινίες, ο πρωταγωνιστής τους Tom Holland μιλά για 3, τελοσπάντων ας τα βρούνε μεταξύ τους γιατί 4ο Spider-Man δε νομίζω ότι αντέχει κανείς μας για καμιά εικοσαετία ακόμα.

Το ‘Homecoming’ βάζει τον Parker ξανά στη βάση του, δηλαδή το σχολείο. Επειδή ήδη βλέπουμε το ματόμπαλο να γυρίζει ανάποδα γιατί το έργο το έχεις ξαναδεί, να τονίσουμε ότι αφ’ ενός πρόκειται για πλοκή που σε μεγάλο μέρος της λαμβάνει χώρα σε σχολικό περιβάλλον και όχι απλά για έναν Peter που βολοδέρνει με μια τσάντα στην πλάτη για να σε πείσει ότι είναι και μαθητής εκτός από υπερήρωας, και αφ’ ετέρου ο Holland και οι συμπρωταγωνιστές του μοιάζουν με λυκειόπαιδα και όχι 30ρηδες με παιδικότητα.

Γι’ αυτό και η ταινία έχει λανσαριστεί σαν ένα ‘Breakfast Club’ με υπερδυνάμεις. Όπως δηλαδή οφείλει να είναι μια ταινία με τον Spidey έφηβο.

Πρωταγωνιστούν: Ο Tom Holland όταν δεν κάνει τη Rihanna, η χαρισματική απόφοιτος σειρών της Disney Zendaya, ο Michael Keaton ως Vulture, η Marisa Tomei που έκανε hot τη Θεία May και δεν ξέρουμε πώς να αισθανθούμε γι’ αυτό, και ο Robert Downey Jr. που θα καθοδηγήσει τον Peter στον νέο του κόσμο.

Στη σκηνοθεσία: Του Jon Watts που μας συστήθηκε με το ενδιαφέρον throwback θρίλερ ‘Cop Car’ και το φοβερό εισαγωγικό του μέρος.

Κυκλοφορεί: 6 Ιουλίου

The Beguiled

Η ταινία: Πιστό remake του ομώνυμου έργου του ‘71 με τον Clint Eastwood (που με τη σειρά του ήταν μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του ‘66), τώρα όμως η οπτική γωνία του θεατή είναι αυτή των γυναικείων χαρακτήρων. Από την κριτική μας στις Κάννες:

[...] Η Βιρτζίνια του Αμερικάνικου Εμφυλίου μέσα από τα μάτια των κοριτσιών μιας σχολής θηλέων που βρίσκεται προστατευμένη από τον υπόλοιπο βίαιο κόσμο. Η Nicole Kidman ως διευθύντρια ηγείται ενός φανταστικού ensemble (η Kirsten Dunst συνεχίζει το πολύ δυνατό σερί της, η Elle Fanning επίσης), μιας ομάδας γυναικών που παίρνουν υπό την προστασία τους έναν πληγωμένο στρατιώτη (Colin Farrell, σταθερά καλός στα πάντα) καθώς η σεξουαλική ένταση αργά αλλά σταθερά κυριαρχεί στη σχολή.

[...] Ένα γλυκό, όμορφο, αστείο θρίλερ πάνω στον πόλεμο των φύλων.

Πρωταγωνιστούν: Nicole Kidman που ζει μεγάλες στιγμές φέτος με το ‘Beguiled’, το ‘Killing of a Sacred Deer’ και την εκπληκτική της ερμηνεία στο ‘Big Little Lies’, Elle Fanning στον ρόλο της πιο τολμηρής νεανίδος, Kirsten Dunst σε ακόμη μια συνεργασία με τη Sofia Coppola, Colin Farrell ως εισβολέας που διαταράσσει τις σχέσεις των γυναικών, και Oona Laurence που προσεχώς θα γίνει το go-to κοριτσάκι θαύμα της βιομηχανίας. Α, και τα πανέμορφα και κατηφή κάδρα του Philippe Le Sourd.

Στη σκηνοθεσία: Της Sofia Coppola που μένει πιστή στο ενδιαφέρον της για τον γυναικείο εγκλωβισμό στις διάφορες εκδοχές του. Κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες.

Κυκλοφορεί: 6 Ιουλίου

War for the Planet of the Apes

Η ταινία: Η νέα ‘Apes’ τριλογία φτάνει στο τέλος της και ο πόλεμος μεταξύ ανθρώπων και πιθήκων δε θα βρει αίσιο τέλος. Μετά τις τεράστιες απώλειες από την επέλαση των ανθρώπων, ο σωτήρας κι ο οδηγός μας Caesar παλεύει με τα σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά τη δική του μυθική αποστολή για να σώσει το είδος του.

Το ‘War for the Planet of the Apes’ έχει αποσπάσει άψογες κριτικές από κριτικούς και φαν που βρέθηκαν σε early screenings. Καμία εντύπωση δε μας κάνει. Η δική μας πρόβλεψη λέει ότι μετά το τέλος της, η τριλογία θα μείνει στην ιστορία ως αυτή που βρήκε τον τρόπο να παίρνει το οικείο, να το ενισχύει και να μένει ταυτόχρονα πιστή στην καρδιά του ορίτζιναλ.

Πρωταγωνιστούν: Ο μύθος του performance capture, Andy Serkis, που αν δεν αναγκάσει την Ακαδημία Κινηματογράφου να προσαρμόσει τα κριτήριά της θα ζούμε σε έναν πολύ άδικο κόσμο, ο Woody Harrelson σε ρόλο φονικού συνταγματάρχη που κάνει την υπόθεση πολύ προσωπική και η πάντα αξιόπιστη καρατερίστα Judy Greer.

Σε σκηνοθεσία: Του Matt Reeves που έδωσε νέα πνοή στο franchise με το ‘Dawn’ και θα συνεχίσει με το ‘The Batman’ με νουάρ διαθέσεις.

Κυκλοφορεί: 13 Ιουλίου

Valerian and the City of a Thousand Planets

Η ταινία: Βασισμένη στα γαλλικά κόμικ ‘Valérian et Laureline’. Μια σκοτεινή δύναμη απειλεί την Alpha, την αχανή μητρόπολη με κατοίκους από χιλιάδες πλανήτες. Οι μυστικοί πράκτορες Valerian και Laureline πρέπει να ανακαλύψουν τη φύση της απειλής και να προστατεύσουν όχι μόνο την Alpha, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν.

Το ‘Valerian’ είναι το sci-fi στοίχημα του καλοκαιριού που υποπτευόμαστε ότι δε θα διχάσει αυτούς που θα το δουν όσο κάποιοι υπολόγιζαν. Ο Luc Besson ξέρει να στήνει έναν κόσμο όπως μας έδειξε στο ‘Fifth Element’ κι αυτή τη φορά έχει και το μπάτζετ-μαμούθ για να φτιάξει κάτι φαντασμαγορικό. Οι πρώτες αντιδράσεις για την ταινία μιλούν για ένα φαντασμαφορικό θέαμα που ξέρει να σε μεταφέρει ακριβώς στο κέντρο του.

Πρωταγωνιστούν: Ο Dane DeHaan που μετά το sleeper hit ‘Chronicle’ χώρεσε σε μεγάλες αλλά απογοητευτικές για τα στούντιό τους όπως το ‘Amazing Spider-Man 2’ και το ‘A Cure for Wellness’, η Cara Delevigne που άφησε το μόντελινγκ για την υποκριτική, ο αμερικανικός θησαυρός John Goodman, ο Clive Owen, o Ethan Hawke και η Rihanna.

Σε σκηνοθεσία: Tou Luc Besson που κάπως στραβοπάτησε με το ‘Lucy’ αλλά έχει και τα ‘Fifth Element’ και ‘Léon’ στο βιογραφικό του.

Κυκλοφορεί: 20 Ιουλίου

Love & Friendship

Η ταινία: Την είδαμε πέρσι στις Νύχτες Πρεμιέρας και γελάσαμε με την καρδιά μας. Από την κριτική μας:

[...] Μπορεί να μη σου είναι εύκολο να φανταστείς Jane Austen χωρίς το απαραίτητο ρομάντσο, αλλά οι φαν της συγγραφέως ξέρουν ότι κατά τη μεταφορά των έργων της στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, πολλές φορές έχουμε απώλειες όσον αφορά την κριτική της ματιά σε μια κοινωνία που επηρέασε τόσο πολύ τη δουλειά της. Κυρίως για χάρη των μεγάλων λαβ στόρι της. [...]

Στην ιστορία της λαίδης Susan Vernon λοιπόν, που δεν έχει ίχνος κλασικού ρομάντσου γιατί το μόνο που ενδιαφέρει την πρωταγωνίστριά της είναι η τσέπη και οι ανάρμοστες σχέσεις της, ο Whit Stillman μπορεί να αναδείξει την αστειότερη πλευρά της Austen και μάλιστα στο σημείο του ξεκαρδιστικού.

Δεν υπήρχε περίπτωση να το είχε πετύχει βέβαια χωρίς την κατάλληλη Susan και τώρα θα σου πω υπεύθυνα ότι ο μικροντόρος από τον Τύπο για τον Ρόλο Καριέρας της Kate Beckinsale, παραήταν υπόγειος για να δικαιώσει την ερμηνεία της. Η ηθοποιός αποδίδει τόσο απολαυστικά τη συμφεροντολόγα, την τόσο πλήρως αποδεσμευμένη από την πραγματικότητα Susan και τον δύσκολο, φλεγματικό διάλογο του σεναρίου, που δεν ξέρω, πού απευθυνόμαστε για να τη θυμηθούν την περίοδο των βραβείων; [...]

Πρωταγωνιστούν: Tom Bennett σε ρόλο πλούσιου υπερβλάκα και Chloë Sevigny στο one-woman show της Kate Beckinsale.

Σε σκηνοθεσία: Του Whit Stillman σε ένα από αυτά τα αναπόφευκτα ραντεβού σκηνοθετών με διάσημους δημιουργούς.

Κυκλοφορεί: 20 Ιουλίου

Ποια από τις παραπάνω είναι το δικό σου must;