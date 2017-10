Ο Christian Bale και η Amy Adams θα είναι κυριολεκτικά αγνώριστοι στη νέα τους ταινία

Μόλις ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας, που γράφει και σκηνοθετεί ο Adam McKay, γνωστός και αγαπημένος από το 'Big Short', το 'Anchorman' και το 'Step Brothers', με μεγάλη θητεία πίσω του στο SNL. Η ταινία είναι βασισμένη σε γεγονότα της ζωής του Dick Cheney, 46ου αντιπροέδρου της Αμερικής, που έδρασε υπό την προεδρία Bush.

Ο Dick Cheney είναι ένας άνθρωπος όνομα και πράγμα.

Ένας από τους πιο συντηρητικούς, πιο αντιπαθητικούς Αμερικανούς πολιτικούς, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο του Ιράκ και έμεινε στην πρόσφατη Ιστορία για το πώς κινούσε τα νήματα, ανακάτευε τα πάντα και στο τέλος ένιπτε τας χείρας του. Και να πούμε ότι μεταξύ άλλων, πυροβόλησε και έναν υπερήλικα στο πρόσωπο ενώ κυνηγούσε πουλερικά.

Αυτή του η προσωπικότητα, εκτός από τον Adam McKay, ενέπνευσε και τον απλό λαό που χρησιμοποιεί το όνομά του ως ρήμα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Βγήκαν, λοιπόν, στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες της επερχόμενης ταινίας με τον Christian Bale ως Dick Cheney και την Amy Adams ως τη σύζυγό του, Lynne. Τον Christian Bale τον έχουμε συνηθίσει να μεταμορφώνεται για τις ταινίες του, αλλά η συγκεκριμένη είναι η πιο ακραία του ως τώρα. Οκέι όμως, εδώ τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει το μέικ απ.

That's Christian Bale, not the real Dick Cheney in this photo https://t.co/5mDJeP0W0F pic.twitter.com/HkAGzsnyHG — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 19 Οκτωβρίου 2017

I still can't believe this is CHRISTIAN BALE! #DICKCHENEY pic.twitter.com/86sqPwqcyq — RAGNAROK (@_RAGNAROK307) 20 Οκτωβρίου 2017

Η Amy Adams είναι επίσης πολύ διαφορετική στον ρόλο που πολλοί προβλέπουν ότι θα της δώσει το Oscar (που έπρεπε ήδη να έχει πάρει).

Look What We Made Amy Adams Do pic.twitter.com/N0oNIWXQQY — Amy Adams’s Oscar (@prasejeebus) 20 Οκτωβρίου 2017

Why does Lady Gaga’s new wax fixture look like she needs a Euro for a hostel? pic.twitter.com/mpnTohic12 — Ryan Collins (@ryancollinshair) 20 Οκτωβρίου 2017