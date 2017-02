Μετά τον Dicaprio: 18 ηθοποιοί που ακόμα δεν έχουν Όσκαρ

Η φετινή οσκαρική σεζόν, όπως συμβαίνει τα πολλά τελευταία χρόνια που τα δορυφορικά βραβεία των Σωματείων των Ηθοποιών, των Σκηνοθετών και των Παραγωγών έχουν κι αυτά ευρεία μιντιακή κάλυψη, έχει αναδείξει τα φαβορί της και μέχρι τώρα για δύο πράγματα είμαστε σίγουροι.

Ότι πρώτο στην κούρσα Καλύτερης Ταινίας είναι το σαρωτικό ‘La La Land’ των 14 υποψηφιοτήτων που μπορείς να δεις αποκλειστικά στα Novacinema, μαζί τον ‘Αστακό’ και άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες που ξεχωρίζουν σε box office αλλά και σε βραβεία, και ότι η κατηγορία Α΄ Γυναικείου θα είναι η δυνατότερη της βραδιάς, με τον τεράστιο ανταγωνισμό να σπρώχνει έξω από τις υποψηφιότητες την Amy Adams (‘Arrival’), την Taraji P. Henson (‘Hidden Figures’) και την Annette Bening (‘20th Century Women’).

Αντίστοιχα θύματα σκληρού ανταγωνισμού, κακού timing ή ακόμα και στεγνής παράβλεψης έχουν πέσει και οι παρακάτω ηθοποιοί.

Robert Redford

O Robert Redford έχει Όσκαρ, αλλά είναι Σκηνοθεσίας για το ‘Ordinary People’ (και ένα Honorary Award για την τεράστια συμβολή στο ανεξάρτητο αμερικανικό σινεμά με τη δημιουργία του Φεστιβάλ Sundance). Για ηθοποιό όμως που έγινε γνωστός για τους δραματικούς του ρόλους και μοιράζει κλάση σε όποια ταινία συμμετέχει απλά γιατί μπορεί, είναι λίγο παράξενο που έχει φτάσει 81 ετών και δεν έχει πάρει ποτέ του Όσκαρ υποκριτικής.

Edward Norton

Από όταν έφυγε με άδεια χέρια από το ‘Fight Club’ και το ‘American History X’ (και πιο πρόσφατα από το ‘Birdman’ αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο με τον J.K. Simmons στην ίδια κατηγορία για το ‘Whiplash’), ο Norton δουλεύει διαρκώς σε μικρούς ή μεγάλους ρόλους, και μαζί μετά τη συνεργασία του με τον Wes Anderson βρήκε τον δρόμο του και στην κωμωδία.

Tom Cruise

Μπορεί να καβάλησε καναπέδες και να έγινε εξώφυλλο για όλους τους λάθος λόγους, αλλά πριν η φθορά της δημόσιας εικόνας του τον οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από δραματικούς ρόλους και στην ανάληψη (πολύ καλών κυρίως) action hero ρόλων, ο Tom Cruise μέσα σε μία δεκαετία είχε κερδίσει 3 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Glenn Close

Με έξι υποψηφιότητες, η Glenn Close κρατάει ακόμα το ρεκόρ της ηθοποιού με τις περισσότερες υποψηφιότητες χωρίς καμία νίκη. Η Close δουλεύει σταθερά από τα ‘70s και δίνει πάντα τον καλύτερό της εαυτό σε ό,τι καταπιάνεται. Υπήρχαν εποχές στο ένδοξο βιογραφικό της που δεν την ξεχώριζες από τη Meryl Streep που μετράει πλέον 3 αγαλματίδια.

John Malkovich

Ακόμα πιο παράξενο από το γεγονός ότι ο Malkovich δεν έχει Όσκαρ, είναι ότι στις δύο του υποψηφιότητες δεν είναι το ‘Dangerous Liaisons’ και (αν είναι ποτέ δυνατόν!) το ‘Being John Malkovich’.

Michelle Pfeiffer

Τελικά κανέναν δεν ήθελε από το καστ του ‘Dangerous Liaisons’. Τρεις υποψηφιότητες μετά (‘Dangerous Liaisons’, ‘The Fabulous Baker Boys’, ‘Scarface’), η Michelle Pfeiffer δεν έχει Όσκαρ. Τουλάχιστον με το ‘Where Is Kyra?’ και τις καλές του κριτικές από το Sundance, το ‘Wizard of Lies’ του HBO με τον Robert De Niro, το ‘Mother!’ του Aronofsky και το ‘Murder on the Orient Express’ του Kenneth Branagh, θα έχει το μεγάλο της comeback μέσα στο 2017.

Helena Bonham Carter

Μία από τις πιο ευέλικτες ηθοποιούς που μας έχει στείλει η Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι τα τέλη των ‘90s μετρούσε ήδη μία υποψηφιότητα και την αναγνώριση από τους πάντες στη βιομηχανία, αλλά αργότερα την έφαγαν οι καρτουνοπροβλέψιμοι ρόλοι στις ταινίες του Burton. Η Ακαδημία δεν την έχει ξεχάσει ακόμα πάντως, αφού όταν έβγαλε τα αποκριάτικα για το ‘King’s Speech’, ήταν ξανά υποψήφια.

Sir Ian McKellen

Ο ίδιος έχει αναρωτηθεί αν το γεγονός ότι κανείς ηθοποιός που έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος δεν έχει πάρει Όσκαρ Α΄Ανδρικού είναι προκατάληψη ή απλά τυχαίο γεγονός. Η ερμηνεία του στο πρόσφατο ‘Mr. Holmes’ πάντως, θα έπρεπε να του είχε δώσει μία τρίτη υποψηφιότητα.

Gary Oldman

Όχι μόνο δεν έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά μέχρι το 2012 και τον ρόλο του στο ‘Tinker Tailor Soldier Spy’ δεν είχε υπάρξει καν υποψήφιος. Σε αντίθεση πάντως με συναδέλφους του που το παίζουν (ή και είναι) χαλαροί, ο Oldman έχει δηλώσει πως θα του άρεσε να πάρει σπίτι του το αγαλματίδιο κάποια στιγμή.

Jim Carrey

Οι κωμικοί μπορεί να τα βρίσκουν με τον κόσμο, αλλά σπάνια τα βρίσκουν με τα Όσκαρ. O Jim Carrey θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους τυχερούς για το ‘Truman Show’ και το ‘Man on the Moon’, αλλά τα μέλη της Ακαδημίας δε συμφώνησαν.

Bill Murray

Η κατάρα του κωμικού κυνηγάει και το ιερό εικόνισμα που λέγεται Bill Murray, αλλά τουλάχιστον ήταν υποψήφιος με το ‘Lost In Translation’ (για να χάσει τελικά από τον Sean Penn για το ‘Mystic River’).

Joaquin Phoenix

Ο Phoenix είναι από τους πιο ενδιαφέροντες ηθοποιούς που δουλεύουν σήμερα και έχει φλερτάρει τρεις φορές με το αγαλματίδιο, αλλά αν συνεχίσει να μιλάει για τα Όσκαρ όπως μιλάει ο Trump για τους Μεξικανούς, δεν πρόκειται να το δει ποτέ του. Όχι ότι τον νοιάζει κιόλας.

Amy Adams

Μία κατηγορία από μόνη της. Μάλλον αξίζει σόλο και άρθρο για το σκανδαλώδες φετινό χαστούκι που έφαγε για το ‘Arrival’, μια ταινία με 8 υποψηφιότητες και καμία για τη γυναίκα που την κρατάει στους ώμους της. Η Adams έχει 5 συνολικά υποψηφιότητες πάντως, οπότε ελπίζουμε ότι θα έρθει και η δική της ώρα κάποια στιγμή.

Annette Bening

Bona fide ταλεντάρα, χολιγουντιανή αριστοκρατία, τοτέμ υποκριτικής. Και χωρίς αγαλματίδιο παρά τις 4 υποψηφιότητές της.

Ed Harris

Ο χαμαιλεοντικός Ed Harris αξίζει και τις τέσσερις υποψηφιότητές του και θα έπρεπε να είχε κερδίσει για τη δουλειά του στο ‘Pollock’. Ή έστω να είχε χάσει από τον Tom Hanks στο ‘Cast Away’ και όχι τον Russell Crowe στο ‘Gladiator’.

Ralph Fiennes

Πλησίασε τον Θείο Όσκαρ με τη ‘Λίστα του Σίντλερ’ και τον ‘Άγγλο Ασθενή’, αλλά έφυγε με άδεια χέρια. Θα μπορούσε εύκολα να είχε προταθεί για το ‘Grand Budapest Hotel’ και φέτος για το ‘A Bigger Splash’.

John Goodman

Ο Goodman είναι από αυτές τις περιπτώσεις ηθοποιών που τα πάνε άψογα με ό,τι ρόλο και είδος καταπιάνονται, αλλά την πατάνε γιατί η άνεσή τους στο background τούς στοιχίζει σε προσοχή. Αν η Ακαδημία δε ζοριζόταν με τις genre ταινίες, θα μπορούσε να βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς υποψήφιους για τη δουλειά του στο ‘10 Cloverfield Lane’.

Will Smith

Ο Smith μπαίνει στη λίστα γιατί σίγουρα ξέρεις κάποιον που νομίζει ότι είχε πάρει το Όσκαρ για το ‘Ali’. Κάμποσοι επίσης τον μπερδεύουν σταθερά με τον Jamie Foxx (ή τον Foxx με αυτόν καλύτερα) και νομίζουν ότι το πήρε για το ‘Ray’. Ο Smith δεν έχει Όσκαρ μέχρι στιγμής, και μάλιστα πέρυσι θεωρήθηκε άστοχη από πολλούς η παράλειψη της ερμηνείας του στο ‘Concussion’.