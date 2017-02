To καστ του ‘Predator’ (θα) είναι φονικό

Τα γυρίσματα για την τέταρτη ταινία του ‘Predator’ franchise ξεκίνησαν και ο σκηνοθέτης του ‘The Predator’, Shane Black (‘Iron Man 3’, ‘The Nice Guys’), το γιόρτασε με την πρώτη φωτογραφία του ετοιμοπόλεμου καστ.

“Όμορφα πλάσματα, καλοί άνθρωποι. Επίσης, δολοφόνοι”.

Partial cast... beautiful human beings, good people. Also, killers. Cameras roll today. Follow me on Twitter for updates. Wish us luck. pic.twitter.com/vYGgGesW0Y — Shane Black (@BonafideBlack) 20 Φεβρουαρίου 2017

Το καστ είναι μια ενδιαφέρουσα μίξη ηθοποιών που έχουμε δει να σηκώνουν το όπλο τους - ή στην περίπτωση της Olivia Munn την κατάνα της στο ‘X-Men: Apocalypse’ - όπως ο Boyd Holbrook του ‘Narcos’ και τον πρώην Punisher, Thomas Jane, και άλλους όπως ο Trevante Rhodes του ‘Moonlight’, ο Sterling K. Brown του ‘The People vs. O.J. Simpson’ και ‘This Is Us’, ο Keegan-Michael Key του ‘Key and Peele’ και ο χαρισματικός Jacob Tremblay που έσκισε στο ‘Room’ και από τότε έχει κλείσει όσες δουλειές δεν κλείνουν συνάδελφοι με τα τριπλά του χρόνια.

Ο χαρακτήρας του Tremblay είναι ο μόνος από όλους της παρέας για τον οποίο μάλλον γνωρίζουμε και κάτι παραπάνω. Ξέρουμε σίγουρα ότι είναι γιος του Holbrook, ενός πρώην πεζοναύτη που ανακαλύπτει τους βίαιους εξωγήινους. Σύμφωνα με ένα παλιότερο ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, το παιδί της ομάδας είναι αυτιστικό και θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποστολή “λόγω της υπερφυσικής του ικανότητας να μαθαίνει γλώσσες”. Από τότε οι λεπτομέρειες αυτές έχουν αφαιρεθεί από το άρθρο, γεγονός που είτε σημαίνει ότι ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί, είτε δεν ήταν ακόμα ώρα να μάθουμε περισσότερα (ισχύει ξεκάθαρα το δεύτερο).

Όσο για το αν ο Black θα τσιγκουνευτεί τη βία και το αίμα, έχουμε ήδη την απάντηση: