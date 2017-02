Προβλέπουμε όλα τα μεγάλα Όσκαρ

Η συγκομιδή της φετινής χρονιάς είναι καλή, αλλά δεν είναι αυτό που την έχει ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλες χρονιές που μπορεί στη σούμα να ήταν ακόμα πιο στιβαρές.

Εκτός από πολυπολιτισμικότητα των φετινών Όσκαρ με 7 από τους 20 υποψηφίους να μην είναι λευκοί, η διαφορά βρίσκεται στην πολυσυλλεκτικότητα των ειδών που φέτος, εκτός από τις εμπνευσμένες, πραγματικές ιστορίες που αγαπάει η Ακαδημία, έχουμε από μιούζικαλ ('La La Land') και western ('Hell or High Water') μέχρι sci-fi ('Arrival') και δυστοπία ('Αστακός'), στις φετινές θεματικές που είτε δε βλέπουμε συχνά δοσμένες με τον τρόπο του 'Moonlight' για παράδειγμα, είτε μοιάζουν πιο συντονισμένες με το σήμερα κι από τη στιγμή που φτιάχτηκαν όπως στην περίπτωση του 'Hell or High Water', αλλά κυρίως στο σκορ του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου που κατόρθωσε φέτος να έχει τα φαβορί σε μεγάλες κατηγορίες, με τεράστια στούντιο παραγωγής απέναντι.

Καλύτερη Ταινία

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Lion

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Fences

Hidden Figures

La La Land: Όποιος δεν το έχει προβλέψει, δεν έχει Ίντερνετ και δε μπορεί να διαβάσει αυτό το ποστ. Το 'La La Land' θα είναι το πρώτο μιούζικαλ που θα πάρει Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μετά το 'Chicago' το '02 και το πρώτο μετά το 'Gigi' του '58 που βασίζεται σε πρωτότυπο σενάριο και όχι σε μιούζικαλ του Broadway. Μένει να δούμε αν θα σπάσει το ρεκόρ των 11 βραβείων που πέτυχαν τα 'Ben-Hur', 'Titanic' και 'Lord of the Rings', κερδίζοντας σε 12 από τις 14 κατηγορίες που είναι υποψήφιο. - Ιωσηφίνα

La La Land: Εγώ θέλω να πω ότι είπαμε να πάμε φέτος να καλύψουμε το Φεστιβάλ Βενετίας επειδή ήμασταν σίγουροι πως εκεί θα βλέπαμε το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, από τον Αύγουστο τα γράφαμε. Κλείνουμε ήδη τα εισιτήρια για το επόμενο, αυτά εννοούνται. -Θοδωρής

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle: Ο Chazelle αναγνωρίστηκε πολύ σύντομα στην καριέρα του με τον κρότο του 'Whiplash' και τώρα, στα 32 του χρόνια, θα γίνει ο νεαρότερος σκηνοθέτης με Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Το αντίπαλο δέος, Barry Jenkins του 'Moonlight', είναι ακόμα στο παιχνίδι, αλλά το πολύ καθαρό προβάδισμα πάει στον τύπο που κατάφερε να κάνει ένα μοντέρνο μιούζικαλ να μοιάζει με το ευκολότερο πράγμα που δεν κάνουν κάθε χρόνο και οι υπόλοιποι. - Ιωσηφίνα

Damien Chazelle: Δεν έχω με τι να τσαντιστώ στα φετινά Όσκαρ, τι είδους μπούρδα είναι αυτή τώρα; Και οι 5 σκηνοθέτες μου αρέσουν πάρα πολύ, καναδύο από αυτούς είναι για την ακρίβεια οραματιστές ιστορικού βεληνεκούς, και οι 5 ταινίες μου άρεσαν, γενικά τι να πω, μπράβο κινηματογραφικό 2016, ακόμα και τα Όσκαρ δεν κατάφεραν να βγάλουν ξενέρωτες υποψηφιότητες. -Θοδωρής

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Damien Chazelle, La La Land

Taylor Sheridan, Hell or High Water

Γιώργος Λάνθιμος/Ευθύμης Φιλίππου, Ο Αστακός

Mike Mills, 20th Century Women

Kenneth Lonergan: Ο Lonergan, πριν οτιδήποτε άλλο, θα είναι πάντα γραφιάς. Το σενάριο του 'Manchester by the Sea' απογυμνώνει και σου μαθαίνει τους χαρακτήρες του σαν αναποδογυρισμένη τσέπη, περνάει από σπαρακτικά δραματικές στιγμές σε στιγμές σαρκαστικού χιούμορ χωρίς τονικά προβλήματα και τολμάει να μη δώσει ποτέ τη λύτρωση στον πρωταγωνιστή του, παίρνοντας έτσι την πιο δύσκολη αλλά και καλύτερη απόφαση για το τελικό αποτέλεσμα. Σε συνδυασμό με την αδυναμία της Ακαδημίας στα έντονα συναισθηματικά δράματα στη συγκεκριμένη κατηγορία και στο θεατρικό, κλασάτο background του σεναριογράφου, ο Lonergan φαίνεται να το έχει στην τσέπη. - Ιωσηφίνα

Kenneth Lonergan: Το ότι παίζει ο Kenneth Londergan, ένας από τους σημαντικότερους δραματουργούς που γράφουν ταινίες αυτή τη στιγμή, να χάσει το Όσκαρ Σεναρίου από το 'La La Land' είναι ακριβώς ο λόγος που δημιουργούνται τα οσκαρικά backlash χωρίς δηλαδή να φταίει σε τίποτα η ίδια η ταινία που μια χαρά είναι. Αλλά δεν πιστεύω πως θα το χάσει, πιστεύω πως έστω και αναίτια δύσκολα θα το πάρει, γιατί η Ακαδημία θα θέλει σίγουρα να δώσει βραβείο σε μια σπουδαία ταινία που την έχει έτσι κι αλλιώς προτείνει παντού. Ούτως ή άλλως συχνά οι κατηγορίες του Σεναρίου λειτουργούν με έναν τέτοιον, 'πραγματικά μας αρέσουν αυτά τα φιλμ αλλά δε μπορούμε να τα πάμε παραπάνω' τρόπο. Το οποίο μας φέρνει στο... -Θοδωρής

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Barry Jenkins, Moonlight

Eric Heisserer, Arrival

August Wilson, Fences

Luke Davies, Lion

Allison Schroeder, Theodore Melfi, Hidden Figures

Barry Jenkins: Το 'Lion' είναι ακόμα στην κούρσα και έχει το αβαντάζ της πραγματικής ιστορίας, αλλά το άδειασμα του μομέντουμ στο δεύτερο μέρος με τον ενήλικο Saroo, το αφήνει πολλά βήματα πίσω από το 'Moonlight', που όχι μόνο δεν μανιπιουλάρει τα συναισθήματά σου, αλλά δε θα μπορούσε να έχει ηπιότερη ιδιοσυγκρασία. Αντίθετα με άλλες υποψήφιες κατά καιρούς ταινίες που μεταφέρθηκαν στην οθόνη από το σανίδι και τους φαίνεται (*γκουχ* Fences *γκουχ*), δε θα μου περνούσε από το μυαλό ότι το 'Moonlight' υπήρξε θεατρικό ακόμα κι αν είναι χωρισμένο σε πράξεις. - Ιωσηφίνα

Barry Jenkins: Barry Jenkins Barry Jenkins Barry Jenkins Barry Jenkins Barry Jenkins Bar -Θοδωρής

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Zootopia

Moana

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

My Life as a Zucchini

Zootopia: Η καρδιά λέει 'Kubo', αλλά το επίσης υπέροχο 'Zootopia' έχει με το μέρος του και τα βραβεία που έχει πάρει μέχρι στιγμής, και τον πάταγο που έκανε στο box office, και το στούντιο της Disney που δεν έχει χάσει - είτε ως Disney, είτε με την Pixar που της ανήκει - από το 'Happy Feet' το 2007. Μεγάλα plus και τα μηνύματά του περί πολυπολιτισμικότητας που είναι το hot issue των τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατηγορία είναι η πιο στιβαρή της βραδιάς, με όλες τις υποψήφιες ταινίες να αξίζουν το βραβείο. - Ιωσηφίνα

Zootopia: Έχω πάρα πολύ έντονα 'Kubo' vibes για εδώ επειδή το πρότειναν για εφέ και ήταν πολύ κουφό (και υπέροχο) που το έκαναν αυτό. Δείχνει ότι τους άρεσε πολύ η ταινία, οπότε είμαι σίγουρος πως θα είναι πολύ κοντινό εδώ το αποτέλεσμα. Αλλά στο τέλος της μέρας το 'Zootopia' ήταν μια εμπορική επιτυχία της Disney, μια εύκολη, σαφής ταινία με σαφές αντιρατιστικό subtext που μετράει πολύ οποιαδήποτε στιγμή, αλλά πόσο μάλλον ετούτη. -Θοδωρής

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

O.J.: Made in America

13th

I Am Not Your Negro

Life, Animated

Fire at Sea

O.J.: Made in America: Μιλάμε για έναν 8ωρο ογκόλιθο για ντοκιμαντέρ. Αυτό από μόνο του είναι κατόρθωμα, ειδικά αν σκεφτείς ότι το θέμα θα μπορούσε να το έχει ξεφουσκώσει το υπερεπιτυχημένο και πιο εύπεπτο 'The People vs. O.J. Simpson'. Το '13th' της Ava DuVernay ήταν για καιρό ικανός αντίπαλος (και παραμένει νικητής για εμάς), αλλά αντίθετα με εκείνο, το 'O.J.' δεν έχασε ποτέ το μομέντουμ του. - Ιωσηφίνα

13th: Έχω έναν πάρα πολύ βασικό φόβο σχετικά με το 'OJ'. Ότι η Ακαδημία μπορεί να μην το ψηφίσει επειδή είναι τηλεοπτική μίνι σειρά κι όχι ταινία. Δηλαδή μετά πού τραβάμε τη γραμμή; Θα προταθεί για Όσκαρ Σκηνοθεσίας του χρόνου ο David Lynch για το 18ωρο 'Twin Peaks' επειδή θα παίξει (είμαι σίγουρος γι'αυτό) στις Κάννες; Αν συνυπολογίσουμε και την αυξανόμενης έντασης σημασία του '13th', που όσο βαθαίνει η προεδρία Trump τόσο πληθαίνουν οι αναφορές σε αυτό, τότε ίσως και να δούμε έκπληξη. Το 'O.J.' παραμένει πάντως το λογικό φαβορί. Και δε θα με σόκαρε ΤΕΛΕΙΩΣ αν κέρδιζε το 'Life, Animated', γιατί έχω μάθει στα Όσκαρ να μην ξεγράφω ποτέ μα ποτέ τις ταινίες που μιλάνε για τη δύναμη των ταινιών. -Θοδωρής

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Toni Erdmann, Γερμανία

The Salesman, Ιράν

Land of Mine, Δανία

A Man Called Ove, Σουηδία

Tanna, Αυστραλία

Toni Erdmann: Το 'Toni Erdmann' ξεκίνησε την πορεία του προς τα Όσκαρ από τις Κάννες κι ας μην κέρδισε το Palme d' Or. Ακόμα και αν το 'Elle' και το 'Neruda' ήταν εντός της κατηγορίας, πολύ δύσκολα θα το χτυπούσαν. Το εξαιρετικό 'Salesman' ωστόσο είναι η τέλεια ευκαιρία της Ακαδημίας να κάνει μία πολιτική δήλωση για το muslim ban του Trump, οπότε η ταινία αποκτά την αιχμή που δεν είχε πριν μερικούς μήνες. - Ιωσηφίνα

The Salesman: Αυτή είναι μια από τις 2-3 κατηγορίες της απονομής (όπως και του Denzel) όπου μένει να δούμε πόσο πολύ η ψήφος θα είναι αντίδραση σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ή αν θα επικρατήσει το πρότερο αδιαφιλονίκητο φαβορί. Εδώ έχουμε την περίπτωση του Asghar Farhadi ο οποίος κυνηγάει τη δεύτερη βράβευσή του, αλλά δε θα παραστεί στην τελετή ως διαμαρτυρία για το muslim ban του Trump. Θεωρώ πως η Ακαδημία δεν θα αφήσει να χαθεί μια ευκαιρία να τιμήσει έναν μεγάλο σκηνοθέτη με μια legit βράβευση παύλα διαμαρτυρία. Ξέρω πως εγώ δε θα την άφηνα να χαθεί πάντως. -Θοδωρής

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Sing: Εδώ συνήθως πηγαίνουν για crowd-pleasers, οπότε ο συνδυασμός παιδάκια/χορωδία/έμπνευση μοιάζει ιδανικός. - Ιωσηφίνα

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Piper: Το 'Piper' είναι η ευκαιρία της Ακαδημίας να βραβεύσει την αγαπημένη της Pixar μιας που το 'Finding Dory' έμεινε εκτός Καλύτερου Animation. Θα λάτρευα μια νίκη του 'Borrowed Time', αλλά και το 'Piper' είναι μαγικό - Ιωσηφίνα

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Joe's Violin

The White Helmets

Extremis

Watani: My Homeland

4.1 Miles

White Helmets: Στο πολιτικά φορτισμένο 2017, η μικρού μήκους για τα Λευκά Κράνη και τις επιχειρήσεις τους διάσωσης στη Συρία έχουν την αιχμή. - Ιωσηφίνα

