10 ιστορίες που δε γνώριζες για την Princess Leia

Άρνηση. Θυμός. Διαπραγμάτευση. Κατάθλιψη. Αποδοχή.

Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει το πένθος σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο Mark Hamill είναι ακόμα θυμωμένος.

Προσπαθώ να το αντιμετωπίσω. Και πάνω που λέω ότι έφτασα στην αποδοχή, γυρνάω ξανά στον θυμό. Είμαι οργισμένος. Έπρεπε να είναι εδώ.

Όταν προετοιμαζόμασταν για το ταξίδι μας στο Ορλάντο για την κάλυψη του Star Wars Celebration και φτιάχναμε ένα πρόχειρο προσχέδιο για όσα δεν έπρεπε να χάσουμε, κάποια από τα πάνελ που είχε ετοιμάσει η Lucasfilm για να γιορτάσει τα 40 χρόνια του franchise θα μπορούσαν να είναι γραμμένα και με neon. “40 Years of Star Wars”. “Star Wars: The Last Jedi”. “Star Wars: Celebration Championships of Cosplay”. Όλα τους με καλεσμένους που έκαναν το πάτωμα να τρέμει από το χειροκρότημα ή αφοσιωμένους φαν που ανέβαιναν στη σκηνή για να εντυπωσιάσουν κάποιες φορές περισσότερο και από τους αστέρες. Η δική μου περιέργεια, ωστόσο, είχε εστιάσει σε εκείνα τα κενά slot που είχαν μεν μέρα και ώρα, αλλά κανέναν τίτλο ή έστω κάποιο όνομα ηθοποιού ή παρουσιαστή να σε προϊδεάζει για όσα θα παρακολουθήσεις.

Μερικές δεκάδες ώρες πριν την άφιξη, 93 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και λίγους βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από το 30άρι που μας περίμενε στη Φλόριντα, το refresh στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος έδινε κι έπαιρνε, για να αποκαλύψει τελικά ότι την Παρασκευή 14 Απριλίου και ώρα Αμερικής 17.30 μμ, θα είχαμε ραντεβού με τον Mark Hamill και τις αναμνήσεις του από την κινηματογραφική δίδυμη αδερφή του, Carrie Fisher. Όλα τα υπόλοιπα δρώμενα που θα εκτυλίσσονταν παράλληλα με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, βγήκαν αυτόματα από το πρόγραμμά μας με μηδενικό φόβο και μπόλικο πάθος. Το μόνο σίγουρο, βέβαια, ήταν ότι αυτή η μία ώρα με τον Hamill δε θα ήταν η μόνη μας ευκαιρία να θυμηθούμε τη Fisher κατά τη διάρκεια του τετραημέρου.

Θα ακουστεί περίεργο για ένα event που είχε έτοιμα ένα video tribute για την ηθοποιό, ερωτήσεις για τους καλεσμένους με θέμα τις εμπειρίες τους μαζί της, και τον John Williams να διευθύνει live το μουσικό θέμα της Princess Leia, αλλά η Fisher τιμήθηκε με τρόπο ανεπιτήδευτο σε κάθε ευκαιρία.

Από τον πάντοτε ανησυχητικά στωικό George Lucas που προδόθηκε από την τρεμάμενη φωνή του, μέχρι τον νεόφερτο στο franchise Rian Johnson, σκηνοθέτη του ‘Last Jedi’, που μοιράστηκε με το κοινό τον δεσμό του με τη Fisher μέσω της κοινής τους αγάπης για τη συγγραφή, όλες οι αναφορές στην αγαπημένη πριγκίπισσα του γαλαξία ήταν εγκάρδιες, αυθεντικές, και όσο χρόνο κι αν έπαιρναν, κοινό και συντελεστές δε χόρταιναν για περισσότερες. Και έτσι συνέβη κάτι αλλόκοτο.

Η Fisher δεν έλαμψε δια της απουσίας της. Ήταν αληθινή, σαρκωμένη και η αναμφισβήτητη σταρ του Celebration.

Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους φαν να βιώσουν ένα λίγο πιο ξεχωριστό αντίο στη σειρά των αντίο που έχουν αρχίσει να της λένε από τον περασμένο Δεκέμβριο και θα συνεχίσουν να της λένε μέχρι τον ερχόμενο που θα μας φέρει το ‘Last Jedi’ και τις τελευταίες της σκηνές στο ‘Star Wars’. Το αντίο αυτό δεν αποχαιρέτησε μόνο τη General Leia. Εκείνη είναι πια legacy character και θα επιβιώνει με κάθε play σε συσκευές και πλατφόρμες που δεν έχουν ακόμα επινοηθεί, και κάθε πεντάχρονο κοριτσάκι που προσπαθεί να τυλίξει τα μαλλιά της σαν κι αυτή. Δεν αποχαιρέτησε ούτε την ίδια την Carrie Fisher που κανείς μας δε γνώριζε προσωπικά, όσο ανοιχτό βιβλίο και να έμοιαζε. Αποχαιρέτησε όσα συμβόλιζε η Fisher.

Τη δύναμή της να λέει πρώτη αυτό που μπορεί να σκεφτόσουν για κείνη με το μεσαίο της δάχτυλο υψωμένο. Τη σημασία που έδινε στους δαίμονές της και την ικανότητά της να μιλάει και να γράφει γι’ αυτούς, σαν να μην ήταν ποτέ γερό το κράτημά τους - και ταυτόχρονα σαν να προσπαθεί να τους ξορκίσει. Την ενέργεια και το χιούμορ που σε έπειθαν ότι τα γρανάζια αυτού του μυστήριου τρένου δε θα σκούριαζαν ποτέ. Αυτά προσπαθεί να αποχαιρετήσει ακόμα και ο Hamill που τη γνώριζε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, αλλά είναι ακόμα κολλημένος στο δεύτερο στάδιο.

“Να ένα πάνελ που ευχόμουν να μην έρθει για τα επόμενα 30 χρόνια”. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε το αφιέρωμά του μιλώντας μας από έναν καναπέ, σαν να μας είχε καλέσει στο σπίτι του για καφέ. Η επόμενη ώρα εκτυλίχθηκε κυριολεκτικά μέσα σε γέλια και κλάματα, με τον Hamill να ερωτεύεται ξανά την Fisher, όπως εκμυστηρεύτηκε ότι είναι σίγουρος πως έκανε ένα μέρος του όταν ήταν νεότεροι. Με κάθε νέα ανάμνηση που μοιραζόταν μαζί μας με τρόπο συνωμοτικό, η αίσθηση ότι θα άνοιγε τα παράθυρα να μπει λίγος ήλιος πριν βγάλει το γλυκό γινόταν εντονότερη.

Μίλησε για την ευάλωτη πλευρά μικρού κοριτσιού που είχε η φίλη του και τη “σκληράδα που φορούσε σαν πανοπλία” για να την κρατά κρυμμένη. Την ικανότητά της να κάνει τον Luke και τον Han “να μοιάζουν με στόκους”. Τον τρόπο που είχε να τον μεταμορφώνει “στην προσωπική της χάρτινη κούκλα”, περιφέροντάς τον στο σετ με τη λουλουδάτη της ρόμπα ή το διαστημικό της κουστούμι και ένα καπέλο κλόουν με γυαλιά και στρογγυλή μύτη. Τη σκέψη ότι τον κοιτάει “από την ουράνια στρατόσφαιρα με αυτά τα μεγάλα καστανά μάτια και το πονηρό της χαμόγελο, όσο του απλώνει το μεσαίο της δάχτυλο”. Το γεγονός ότι όσο βρισκόσουν στην τροχιά της, ήταν τόσο αφοσιωμένη σε σένα που ήταν σχεδόν διεγερτικό.

Δεν ήθελα να τη μοιράζομαι με τον Harrison, δεν ήθελα να τη μοιράζομαι με κανέναν.

Ο Hamill που, όπως και η Fisher, έχει φτιάξει πολύ δυνατούς δεσμούς με τους φαν εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μας είπε ότι έβλεπε την κουβέντα αυτή “σαν θεραπεία”, έναν τρόπο να πάει ένα βήμα πιο κοντά στη διαπραγμάτευση. Σ’ εκείνη τη μία ώρα έφερε και εμάς ένα βήμα πιο κοντά στην Carrie, χρησιμοποιώντας το αγαπημένο της μέσο επικοινωνίας. Τις ιστορίες.

Θα σε κάνουν να χαμογελάσεις.

“DOES THAT MAKE ME ROYALTY?” - “NO!”

Ο Hamill και η Fisher έμαθαν ότι ο Luke και η Leia είναι δίδυμα αδέρφια στο σετ του ‘Return of the Jedi’. Μετά την ενημέρωση που τους έκαναν, ο Hamill αναρωτήθηκε εάν, μιας και η Leia ήταν πριγκίπισσα, ο Luke Skywalker που έρχεται από μια φάρμα στον ξεχασμένο Tatooine θεωρείται πλέον κι εκείνος γαλαζοαίματος. Σε κλάσματα δευτερολέπτου η Carrie του γάβγισε “όχι!”, τρομάζοντάς τον.

“Εντάξει, απλά ρώτησα”.

Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Οι δυο τους αποφάσισαν να δειπνήσουν μαζί στο Λονδίνο πριν ξεκινήσουν να δουλεύουν παρέα στο ‘A New Hope’. Ο Hamill πήρε μαζί του και έναν από τους βοηθούς παραγωγής που παραμένει αγαπημένος του φίλος μέχρι και σήμερα, και μαζί αποφάσισαν να κοροϊδέψουν τη Fisher και συστηθούν ο ένας με το όνομα του άλλου. Τελικά Hamill έμεινε έκπληκτος με το χιούμορ, το πνεύμα της και το πόσο σκοτεινή μπορούσε να είναι η νέα του συμπρωταγωνίστρια (μιλάμε για την ίδια γυναίκα που ζήτησε η τεφροδόχος της να έχει σχήμα Prozac). Μέσα σε 20 λεπτά τους είχε πει προσωπικές ιστορίες για τους Χολιγουντιανούς αστέρες γονείς της, Debbie Reynolds και Eddie Fisher, που ο ίδιος δε θα έλεγε ούτε σε 10 χρόνια. Όταν θυμήθηκαν το αστείο που της είχαν στήσει και της είπαν τα πραγματικά τους ονόματα, εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι της και συνέχισε τις ιστορίες της.

“LIKE HORNY TEENAGERS”

Όσο ελκυστική και αν την έβρισκε ο Hamill, ένιωθε ότι δε θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί της ως σύντροφος. Προσπάθησε να αντισταθεί όλες του τις παρορμήσεις παρότι μέρος του την είχε ερωτευτεί όπως κάθε άντρας που τη συναντούσε, αν και με το πρόσχημα που τους έδιναν συζητήσεις για υποτιθέμενες καλές τεχνικές στο φιλί (“Είμαι πολύ καλός στα φιλιά, να ξέρεις” - “Όχι, νομίζω εγώ είμαι καλύτερη”) είχαν βρεθεί στον καναπέ να φιλιούνται σαν “ξαναμμένοι έφηβοι”. Την ατμόσφαιρα σκότωσαν τελικά τα γέλια που τους έπιασαν.

Εάν κάποιος γελάει στη μούρη σου, σκοτώνει το πάθος. Αλλά τη γλιτώσαμε γιατί το διασκεδάσαμε χωρίς καμία από τις ευθύνες.

“ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΞΥΠΝΗ”

Στα γυρίσματα του ‘Return of the Jedi’, το συνεργείο τους είχε ζητήσει να παραμείνουν ακίνητοι για ένα μικρό χρονικό διάστημα πάνω στις μηχανές που έκαναν γυρίσματα. Τότε η Carrie έβγαλε κάτω από το poncho της τόμους φιλοσοφίας από τον Nietzsche και τον Kierkengaard, και υπογράμμιζε φράσεις των βιβλίων με highlighter. Ο Hamill ήθελε να την πειράξει γιατί ήξερε ότι στο τροχόσπιτό της είχε τον National Enquirer, το Star και άλλα περιοδικά tabloid, οπότε τη ρώτησε γιατί φέρνει φιλοσοφία στο σετ ενώ διαβάζει National Enquirer. Εκείνη απάντησε δυνατά ότι θέλει ο κόσμος να τη θεωρεί έξυπνη.

NO UNDERWEAR IN SPACE

Η Fisher αγαπούσε να λέει συχνά ότι στο ‘A New Hope’ δε φορούσε εσώρουχα κάτω από το φόρεμά της, γιατί ο Lucas της είχε εξηγήσει ότι “δεν υπάρχουν εσώρουχα στο διάστημα”. Ο Hamill συμπλήρωσε την εικόνα εξιστορώντας περισσότερα για την ημέρα που γύριζαν το ανθρωποκυνηγητό στο Death Star.

Κάποια στιγμή η φίλη του εξαφανίστηκε από το σετ και, αφού αναρωτιόταν με τον Harrison Ford πού πήγε, εκείνη επέστρεψε με ένα συνεσταλμένο ύφος που δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν πάνω της. Όταν ο Hamill τη ρώτησε τι της είχε συμβεί, εκείνη του εκμυστηρεύτηκε πως όταν έτρεχε το στήθος της δεν καθόταν σε μία θέση, οπότε την πήραν στα καμαρίνια για να τις βάλουν ταινίες.

ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ MADAME TUSSAUDS

Σύμφωνα με τον Hamill, καμιά φορά η Fisher έβαζε φράσεις στα βιβλία της που ανήκαν στην πραγματικότητα σε εκείνον, μόνο που δεν το θυμόταν όταν της το έλεγε. Στην ίδια λογική, μια φορά που της είχε προτείνει μέσω e-mail να επισκεφθούν το μουσείο της Madame Tussauds για να φωτογραφηθούν με τα δικά τους ομοιώματα και να το ποστάρουν στα social media (της ζήτησε επί τη ευκαιρία να σταματήσει και να χρησιμοποιεί τόσα emojis), εκείνη δεν απάντησε ποτέ, αλλά 2-3 εβδομάδες αργότερα είδε φωτογραφίες της στο μουσείο με τα ομοιώματά τους. Λίγες μέρες μετά που βρίσκονταν και οι δύο στο στούντιο για γυρίσματα, ο Hamill μπούκαρε τσαντισμένος στο τροχόσπιτό της για να της ζητήσει τα ρέστα. Όταν της εξήγησε τον λόγο που είχε νευριάσει, εκείνη όχι μόνο δε θυμόταν τι της είχε προτείνει, αλλά ακούγοντάς τον να το περιγράφει από την αρχή, του είπε ότι ήταν εξαιρετική η ιδέα του και έπρεπε να το δρομολογήσουν.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ LEIA

Εκτός του Hamill πήραν σειρά και άλλοι συντελεστές που είχαν μια ιστορία να πουν για την Carrie, με πρώτο τον George Lucas. Ο Lucas μίλησε για το βάρος της παραγωγής να βρει την κατάλληλη Leia, έναν δυνατό και σοφό χαρακτήρα που θα μπορούσε να φροντίσει τα πάντα και την ίδια στιγμή να είναι πολύ νεαρή. Τελικά κατέληξαν στη 19χρονη Carrie που ενσωμάτωνε όλα τα παραπάνω. Όσο για την ηλικία που πολλοί δε μπορούσαν να χωνέψουν, μιας που η Leia ήταν γερουσιαστής, ο Lucas απαντούσε ότι “τα 19χρονα είναι εξυπνότερα από τους περισσότερους μεγαλύτερούς τους”.

“ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ”

Ακολούθησε η Kathleen Kennedy, Πρόεδρος της Lucasfilm, που διηγήθηκε τη συνάντησή της με τη Fisher στο σπίτι της δεύτερης προκειμένου να δει τη CGI Leia στο τέλος του ‘Rogue One’. Αφού έπαθε σοκ - με την καλή έννοια - με το τελικό αποτέλεσμα, άλλαξε αμέσως συζήτηση και είπε στην Kennedy ότι νομίζει πως ο Harrison Ford της είχε θυμώσει (η Fisher έγραψε στο τελευταίο της βιβλίο, ‘The Princess Diarist’, ότι είχε παράνομη σχέση με τον τότε παντρεμένο Ford κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ‘A New Hope’). Μετά ανακοίνωσε στην Kennedy ότι θα της υπέγραφε το βιβλίο για να της το δώσει. Η αφιέρωση έγραφε: “Είσαι το μοναδικό μου αφεντικό. Σ’ ευχαριστώ που δε με έχεις απολύσει”.

ΓΑΛΑ & ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Ο Warwick Davis, ο επίσημος οικοδεσπότης ολόκληρου του Star Wars Celebration, έχει τις καλύτερες πρώτες αναμνήσεις από τη Fisher. Ήταν μόλις 11 ετών όταν επιλέχθηκε να υποδυθεί ένα Ewok χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Tο σετ του φαινόταν σχεδόν τρομακτικό, αλλά η Carrie έκανε το γύρισμα διασκέδαση. Επειδή, μάλιστα, το κουστούμι του Ewok ήταν πολύ ζεστό, κάθε φορά που έβγαζε το κεφάλι του για να πάρει αέρα, η Fisher ήταν εκεί για να δει αν ήταν καλά και κρατούσε πάντα μπισκότα, γάλα, και οτιδήποτε πίστευε ότι μπορεί να του χρειαζόταν.

Έγινε κατά κάποιον τρόπο η μητρική φιγούρα του σετ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΑ

Ο Rian Johnson είχε μιλήσει λίγες ώρες νωρίτερα σε δικό του πάνελ για την αγάπη της συγγραφής που τον έφερε κοντά στη Fisher, με αφορμή το σενάριο του ‘Last Jedi’ (η ηθοποιός πέρα από τα βιβλία της είχε εργαστεί και ως script doctor πάνω σε πολλά σενάρια ταινιών).

Κάτι ακόμα που είχε μοιραστεί μαζί του η Fisher ήταν μια στάνταρ καθοδήγηση του Lucas:

“Πιο γρήγορα και πιο έντονα”.

Κάποια στιγμή που ο Johnson τη σκηνοθετούσε με περίτεχνες οδηγίες και συμβουλές για το βάθος της ψυχολογίας του χαρακτήρα, τα κίνητρά του και λοιπά δαιδαλώδη, μετά από μια μικρή παύση η Fisher του είπε: “Οπότε πιο γρήγορα και πιο έντονα”.

Δες ολόκληρο το αφιέρωμα του Mark Hamill στην Carrie Fisher παρακάτω: