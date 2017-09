Όσκαρ, Bale και Fassbender: 10 τρέιλερ που πρέπει να δεις

Και western έχουμε, και μελλοντικά βραβεία έχουμε, και δυνατό Α24 έχουμε, και Harry Hole έχουμε, και Thomas Edison έχουμε.

Για να δούμε τι θα δούμε.

Mudbound

Μεταπολεμικό μελόδραμα για τον Μισισίπι μετά την κατάργηση της δουλοκτησίας, από τη Dee Rees που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το ‘Pariah’ 6 χρόνια πριν στο Sundance, τον Jason Mitchell (‘Straight Outta Compton’) να καθηλώνει στον ρόλο ενός στρατιώτη που επιστρέφει από τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο για να βρει ότι ο τόπος του είναι το ίδιο επικίνδυνος με την εμπόλεμη Γερμανία, και τη Mary J. Blige να ακούγεται ήδη για υποψηφιότητα Β΄Γυναικείου.

Πρεμιέρα: 17 Νοεμβρίου στο Netflix

Hostiles

Ο Scott Cooper του βραβευμένου με Όσκαρ 'Crazy Heart' επανενώνεται με τον Christian Bale τέσσερα χρόνια μετά το 'Out of Furnace' και σου δίνει ένα από τα πιο αιματηρά western που έχεις δει. Rosamund Pike, Peter Mullan, Ben Foster και Jesse Plemons μαζί με τον Bale.

Πρεμιέρα: -

The Snowman

Ο διάσημος 'Χιονάνθρωπος' του Jo Nesbo μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer, Chloë Sevigny, James D'Arcy, J.K. Simmons, Toby Jones και Charlotte Gainsbourg. Πρωτοκλασάτο καστ για μία ταινία που μπορεί να γεννήσει ένα franchise για τον Harry Hole.

Πρεμιέρα: 12 Οκτωβρίου

The Current War

Thomas Edison vs. George Westinghouse (και κάτι από Nikola Tesla) στον 'Πόλεμος των Ρευμάτων', την περίοδο της αμερικανικής ιστορίας δηλαδή που καθόρισε τον τρόπο που θα έτρεχε το ρεύμα στη χώρα. Δεν αποκλείεται να ηλεκτρίσει και την Oscar season αφού θα κυκλοφορήσει μες στη μέση της, με δυνατές ερμηνείες από Benedict Cumberbatch και Michael Shannon. Μαζί τους Tom Holland, Nicholas Hoult, Matthew Macfayden και Katherine Waterston.

Πρεμιέρα: 24 Νοεμβρίου (για την Αμερική)

Insidious: The Last Key

H παραψυχολόγος Elise Rainier θα ανακαλύψει τη μεγαλύτερη κατάρα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ της στο 4ο κεφάλαιο του 'Insidious' franchise.

Πρεμιέρα: 4 Ιανουαρίου

Lady Bird

Η Greta Gerwig του απολαυστικού 'Frances Ha' βάζει τη Saoirse Ronan σε περιπέτειες. Με τον υποψήφιο για Όσκαρ Lucas Hedges του 'Manchester by the Sea', την ανερχόμενη Danielle Macdonald του 'Patti Cake$', τον Timothée Chalamet που θα συζητηθεί μετά το 'Call Me By Your Name' και τον πάντοτε υπέροχο Tracy Letts.

Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου (για την Αμερική)

Film Stars Don’t Die In Liverpool

Annette Bening, Vanessa Redgrave, Jamie Bell, Julie Walters σε ένα ρομάντσο μεταξύ μιας Χολιγουντιανής σταρ και ενός νέου ηθοποιού.

Πρεμιέρα: 17 Νοεμβρίου (για το Ηνωμένο Βασίλειο)

Gaga: Five Foot Two

Από επισκέψεις στον γιατρό μέχρι το σόου της στο Super Bowl, το 'Five Foot Two' μας βάζει στη ζωή της Lady Gaga και δεν κόβει τίποτα.

Πρεμιέρα: 22 Σεπτεμβρίου στο Netflix

One of Us

Ο φακός των Heidi Ewing και Rachel Grady του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ 'Jesus Camp' εισχωρεί στη Χασιδική κοινότητα της Νέας Υόρκης και όσους αποφασίζουν να την εγκαταλείψουν με οποιοδήποτε κόστος.

Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου στο Netflix

Chance

Ο Eldon Chance επιστρέφει αλλαγμένος στη δεύτερη σεζόν (στο κάνει αυτό ο φόνος). Τώρα πια δε θέλει απλά να ακούει τον πόνο των ασθενών του. Θέλει να κάνει κάτι γι' αυτόν.

Πρεμιέρα: 11 Οκτωβρίου στο Hulu