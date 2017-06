Αμαζόνα δεν είναι μόνο η Wonder Woman

Wonder Woman Week: H 'Wonder Woman' βρίσκεται ήδη στις αίθουσες από την Tanweer και το PopCode αφιερώνει μια σειρά από θέματα στην πολυαναμενόμενη ταινία. Θα διαβάσετε προφίλ και αφιερώματα στην εμβληματική ηρωίδα, στις περιπέτειες και στις ενσαρκώσεις της, στην ήδη μεγάλη επιτυχία της ταινίας, καθώς και συνεντεύξεις με την Gal Gadot και τον Chris Pine, και τη σκηνοθέτιδα Patty Jenkins.

Όλα ξεκίνησαν από τους αρχαίους Έλληνες. Εκείνοι, βλέπεις, ήταν που έδωσαν πρώτοι τη γραμμή ότι οι φοβερές και τρομερές πολεμίστριες από τη Σκυθία (στην περιοχή που τώρα βρίσκεται το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν), μαστόρισσες στην τέχνη της έφιππης τοξοβολίας, πήραν το όνομά τους επειδή συνήθιζαν να κόβουν το ένα ή και τα δυο στήθη τους για να μην τις εμποδίζουν όταν τέντωναν το βέλος ή εκτόξευαν το ακόντιο.

Επιπλέον εκείνοι επέμεναν ότι μισούσαν τους άντρες, σε σημείο που σκότωναν τα παιδιά που γεννιόντουσαν αγόρια. Συγκεκριμένα ο Αισχύλος που αποκαλούσε το στρατό τους 'αυτός που μισεί το ανδρικό φύλο' και ο Ηρόδοτος που τις ανέβαζε και τις κατέβαζε 'ανδροκτόνους'. (Ως λεσβίες ωστόσο δεν τις περιέγραψαν ποτέ- αυτή ήταν μια αφήγηση που προέκυψε στις αρχές του 20ου αιώνα, με ηθική αυτουργό την Ρωσίδα ποιήτρια Marina Tsvetaeva.)

Και αφού πρώτα τους έβγαλαν την φήμη, μετά τις μετέτρεψαν στις αγαπημένες 'κακές' της ελληνικής μυθολογίας. Δεν υπήρξε, εξάλλου, μεγάλος ήρωας (Αχιλλέας, Θησέας, Ηρακλής) που να μην τις αντιμετώπισε στο πεδίο μάχης. Εννοείται καταλήγοντας να τις κατατροπώνει.

ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το αστείο είναι ότι, στην πραγματικότητα, εκτός του ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν φαίνεται να ισχύει, οι Αμαζόνες ήταν πιο κουλ από ότι μπορείς να διανοηθείς.

Φορούσαν (στην κυριολεξία) παντελόνια, κάπνιζαν αβέρτα μαριχουάνα (κάθε βράδυ ανελλιπώς, γύρω από τη φωτιά- ενώ κηδεύονταν η καθεμία μαζί με το bong της), ήταν γεμάτες τατού (εκείνες ήταν που, ως σκλάβες, έμαθαν τις θρακιώτισσες να κάνουν το ίδιο) και γενικώς ζούσαν και πέθαιναν όπως ακριβώς οι άντρες.

Όλα αυτά σύμφωνα με την καθηγήτρια του Stanford Adrienne Major που έγραψε το εξαιρετικό 'The Amazons: Lives and Legends of Warrior Women across the Ancient World' στο οποίο όχι μόνο επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους αλλά παλεύει να αποκαταστήσει την αλήθεια για εκείνες.

Εξηγώντας πως πρόκειται για τις ατρόμητες γυναίκες των μικρών νομαδικών φυλών οι οποίες, λόγω ανάγκης, έμαθαν να πολεμούν εξίσου καλά με τους άντρες (ειδικά το τόξο, που τις βόλευε και στο οποίο δεν είχε σημασία το φύλο). Αλλά και, εξίσου σημαντικά, πως οι Έλληνες έλεγαν όλα τα παραπάνω για εκείνες επειδή ταυτόχρονα τους τρόμαζαν (γιατί ήταν τόσο διαφορετικές από τις δικές τους γυναίκες) αλλά και τους γοήτευαν.

Αργότερα, μέχρι δηλαδή και λίγο μετά το Μεσαίωνα, τα πράγματα άλλαξαν αρκετά, πάντα προς το χειρότερο. Οι άντρες πλέον μόνο τις φοβόντουσαν, κατατάσσοντας τις στην κατηγορία των μυθικών φυλών που δεν ταίριαζαν με τίποτα με το 'αφήγημα' της Χριστιανοσύνης. Μαζί με τους γρύπες και τους ανθρώπους με κεφάλια σκύλων, για να καταλάβεις για τι μιλάμε.

Πάντα με την εξαίρεση του William Shapeskpeare, που τις έχρισε πρωταγωνίστριες στο Όνειρο Θερινής Νυκτός, με την βασίλισσα τους, την Ιππολύτη, να παντρεύεται τον Θησέα. Ενώ Αμαζόνα έπαιξε στον πρώτο της ρόλο, πίσω στο 1933 στο θεατρικό The Warrior's Husband, η Catherine Hepburn.

Στην πορεία, από τον 17ο έως και τις αρχές του 20ου αιώνα, φθάσαμε να ονομάζουμε έτσι τις γυναίκες που έκαναν ιππασία, τις γυναίκες που τολμούσαν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και, φυσικά, οποιεσδήποτε γυναίκες πολεμίστριες όπως το τάγμα παρθένων γυναικών 'Amazons of Dahomey', στο σημερινό Μπενίν, που ήταν επί αιώνες ο φόβος και ο τρόμος των Ευρωπαίων αποίκων.

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ WONDER WOMAN

Με άλλα λόγια, όσο κουλό και αν ακούγεται, ο χαρακτήρας της Wonder Woman, η μοναχοκόρη της Ιππολύτης, ήταν ουσιαστική η πρώτη φορά στην ιστορία, η πρώτη φορά εδώ και χιλιετίες, που οι κυνηγημένες στη δημόσια εικόνα και στην ποπ κουλτούρα Αμαζόνες, είδαν κάτι πραγματικά καλό να τους συμβαίνει.

Η πρώτη εμφάνιση της Wonder Woman, το 1941.

Γιατί μπορεί να υπέστη και αυτή σεξιστικές αδικίες, όπως όταν την έβαλαν να δουλεύει ως απλή γραμματέας, ως γραμματέας για υπερήρωες, μέχρι και σερβιτόρα σε fast food. Και, φυσικά, μπορεί να αρνήθηκαν να της δώσουν τη δική της ταινία επί 70 χρόνια, ενώ με χαρά πέταγαν λεφτά στα πόδια κάθε ξεχασμένου άντρα υπερήρωα.

Αλλά εκείνη, με τη βοήθεια και της Lynda Carter και της τηλεοπτικής της σειράς στα '70s, άντεξε.

Και βρέθηκε όχι μόνο να γίνει προσωρινά τιμητική πρέσβειρα του ΟΗΕ πάνω στην ισότητα των δυο φύλων, αλλά -μεταξύ άλλων- εξώφυλλο στο Vanity Fair (μέσω της Katy Perry) και γενικώς πυλώνας της pop κουλτούρας.

Άσε που οι αρχαίες Αμαζόνες θα ήταν και φουλ ικανοποιημένες όχι μόνο από τις επιδόσεις της ταινίας στο box office, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ο στρατός που βλέπουμε στην ταινία αποτελείται από γυναίκες που μπορούν όντως να τα βάλουν με κάθε άντρα.

Μεταξύ των οποίων βρίσκουμε την Ολλανδέζα supermodel και Άγγελο της Victoria's Secret, Doutzem Kroes, που την διάλεξαν επειδή είναι έμπειρη ιππεύτρια. Συν την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια crossfit Brooke Ence και την Σουηδή πυγμάχο Madeleine Vall Beijner και δεκάδες άλλες.

Η WONDER WOMAN ΣΤΗΝ ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Κατά τα άλλα, όσον αφορά την ποπ κουλτούρα, οι Αμαζόνες υπήρξαν πάντοτε συμπρωταγωνίστριες ή 'εξωτικό' φόντο. Όπως συνέβη στην αξιοπρεπή ταινία 'Tarzan and the Amazons' του 1945 και σε διάφορα άλλα τηλεοπτικά επεισόδια του Ταρζάν.

Ή στο 'Gold of the Amazon Women' του 1979, μοναδικό καλό στοιχείο του οποίου υπήρξε ότι τη βασίλισσα έπαιζε η 50άρα Anita Ekberg (δηλαδή όχι ακριβώς στην ακμή της καριέρας της).

Ενδεικτικό αυτό της τάσης των Amazon-explotation, όπως εξάλλου και το '60s ιταλο-γιουκοσλαβικό 'Thor and the Amazon Women' ή το πιο πρόσφατο 'Amazon Women From Outer Space'.

Εννοείται πως, σε σχέση με αυτά, τα εκ Νέας Ζηλανδίας τηλεοπτικά χιτ 'Hercules: The Legendary Journeys', 'Young Hercules' και 'Xena: Warrior Princess' ήταν πραγματικά διαμάντια. Εκεί όπου πολλοί γυναικείοι χαρακτήρες υποτίθεται ότι είναι Αμαζόνες. Θυμίζω ότι ο πιλότος του Ηρακλή είχε τίτλο 'Hercules and the Amazon Women'.

Ενώ η Ζήνα, αν και δεν ήταν η ίδια Αμαζόνα (παρόλο που θα μπορούσε) έχει πολεμήσει αρκετές φορές μαζί τους. Mε τη βασίλισσα τους, τη Varia (που την έπαιζε η Tsianina Joelson) να εξελίσσεται δικαίως σε αγαπημένη των φαν.

Τέλος, στον 'Ηρακλή' του The Rock το 2014, μια Αμαζόνα τοξότρια κατείχε σημαντική θέση στην ομάδα.

Τι μένει για το τέλος; To 'προφητικό' -και προφανώς καρακαλτ- 'America 3000' όπου, μετά από ένα πυρηνικό πόλεμο, έχουν επικρατήσει οι Αμαζόνες.

Βρε, λες;

* To 'Wonder Woman' κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer.