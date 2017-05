Τα 14+1 supergroups που άφησαν εποχή

Την αφορμή για το ατελείωτο scroll που ακολουθεί, μας την έδωσε το φετινό μουσικό supergroup που αποφάσισε να στήσει ο Eric Pulido των Midlake. Οι BNQT (συντομογραφία του banquet) και το Volume 1, είναι το πρώτο εγχείρημα και κατά τα λεγόμενα του Pulido θα υπάρξει και volume 2, στο οποίο θα συμμετέχει και ο John Grant, που δεν ήταν διαθέσιμος αυτή τη φορά.

Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι όλοι τραγουδιστές από πασίγνωστες μπάντες. Ο Alex Kapranos των Franz Ferdinand, Ο Fran Healy των Travis, ο Ben Bridwell των Band Of Horses και ο Jason Lytle των Grandaddy. Το αποτέλεσμα είναι αφοπλιστικά απρόβλεπτο και αναπάντεχα καλό, αλλά θα το δούμε πιο αναλυτικά στο New Adventures. Άκου όμως το μοναδικό κομμάτι, το “Real love”, στο οποίο συμμετέχουν και οι 5 στο μικρόφωνο.

Το πρώτο supergroup στην ιστορία της μουσικής πρέπει να είναι οι Million Dollar Quartet. Ένα γκρουπ που στην πραγματικότητα δεν δημιουργήθηκε ποτέ αλλά στη μνήμη πολλών υπήρξε. Ή τουλάχιστον υπήρξε για μία και μόνο δεδομένη στιγμή. Τη στιγμή που τραβήχτηκε αυτή τη φωτογραφία.

Από τα αριστερά έχουμε τον Jerry Lee Lewis, τον Carl Perkins, τον Johnny Cash και στο πιάνο τον Elvis (στο υπόλοιπο κομμάτι του πιάνου που δεν φαίνεται, κάθεται η κοπέλα του Elvis, η Marilyn Evans). Ουδέποτε σχηματίστηκε κάτι από αυτό. Απλά βρέθηκαν τυχαία όλοι αυτοί εκεί, στις 4 Δεκεμβρίου του ’56, έκατσαν κάμποσες ώρες και σαχλαμάρισαν, αλλά ο Sam Philips (ο ιδιοκτήτης της Sun Records) πάτησε record για να απαθανατίσει τη στιγμή. Ένας δημοσιογράφος τράβηξε τη φωτογραφία και την επόμενη μέρα τη δημοσίευσε στη εφημερίδα του Μέμφις, με τίτλο Million Dollar Quartet. Αυτή η ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 1981. Ήταν τόσο ιστορική αυτή η στιγμή, που αποτέλεσε έμπνευση για να στηθεί ολόκληρο μιούζικαλ, που ανέβηκε για πρώτη φορά το 2006 και έφτασε μέχρι Broadway και West End.

Blind Faith

Πότε: 1968

Ποιοι συναντήθηκαν: ο Eric Clapton που είχε ήδη περάσει από τους Cream και τους Bluesbreakers του John Mayall, o Steve Winwood των Traffic και των Spencer Davis Group και ο μεγάλος drummer Ginger Baker επίσης στους Cream.

Τι κατάφεραν: έβγαλαν ένα δίσκο το ’69 και δεν είναι το classic rock που θα περίμενε ο καθένας, αλλά ένα fusion άλμπουμ. Είναι περισσότερο jazz παρά progressive όσο αφορά τη λογική του αυτοσχεδιασμού. Το πιο περίεργο είναι ότι ακούγεται εντελώς αμερικάνικο κι ας είναι φτιαγμένο μόνο από Βρετανούς.

Nicky Hopkins, Ry Cooder, Mick Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts

Πότε: 1972

Ποιοι συναντήθηκαν: αλήθεια τώρα; Να τα ξαναγράψω;

Τι κατάφεραν: ο Jagger το περιέγραψε πολύ σωστά. «Ελπίζω να ξοδέψετε περισσότερο χρόνο ακούγοντας το δίσκο, από όσο ξοδέψαμε εμείς για να τον φτιάξουμε». Το Jamming With Edward είναι ότι λέει ο τίτλος του. Ένα τζαμάρισμα με τον Edward, δηλαδή το session πιανίστα Nicky Hopkins. Το καλύτερο blues άλμπουμ που δεν έβγαλαν οι Stones. Ο Keith Richards απών, στη θέση του ο ικανότατος Ry Cooder.

Travelling Wilburys

Πότε: 1988

Ποιοι συναντήθηκαν: o Bob Dylan που όμως χρησιμοποίησε το κανονικό του όνομα Robert Zimmerman, o Roy Orbison, o George Harrison, o Tom Petty και ο Jeff Lynne των Electric Light Orchestra

Τι κατάφεραν: καταρχάς η χιτάρα “You got it” του Orbison προέκυψε από τους Wilburys. Πέρα από αυτό είναι τεράστιο κατόρθωμα ότι τόσο μεγάλα egos κατάφεραν και δεν σκοτώθηκαν και ηχογράφησαν 10 κομμάτια αμέμπτου 80λικης αισθητικής παππουδορόκ. Ένα δεύτερο άλμπουμ βγήκε το ’90 χωρίς το Roy Orbison (αλλά αφιερωμένο σ’αυτόν) που πέθανε από καρδιακή προσβολή στο τέλος του ’88.

The Highwaymen

Πότε: 1984

Ποιοι συναντήθηκαν: Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson

Τι κατάφεραν: ήταν το μοναδικό supergroup με τόσο μεγάλο χρόνο ζωής. Έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ το ’85 και άλλα δύο μέχρι το ’95, συν ένα τριπλό live άλμπουμ. Τι τους κράτησε μαζί τόσο καιρό; Ήταν και οι τέσσερις πολύ δεμένοι φίλοι από τα πρώτα τους χρόνια.

This Mortal Coil

Πότε: 1984

Ποιοι συναντήθηκαν: το όνομα τους το πήραν από το σκετσάκι Dead Parrot των Monty Python και δεν είναι ακριβώς supergroup. Είναι το project του αφεντικού της 4AD, Ivo Watts, από το οποίο πέρασαν μέλη των Pixies, Dead Can Dance, Coctaeu Twins,Clan Of Xymox και άλλοι.

Τι κατάφεραν: έβγαλαν τρεις δίσκους μέχρι ’91, με αρκετές διασκευές από αγαπημένους καλλιτέχνες του Watts, όπως Alex Chilton, Tim Buckley, Judy Collins, Van Morrison, Gene Clark και Syd Barrett. Το αποτέλεσμα είναι μια τρίτομη βίβλος στοιχειωμένης dream-pop, το αναμάσημα της οποίας έχουμε χορτάσει τα τελευταία χρόνια.

The Backbeat Band

Πότε: 1994

Ποιοι συναντήθηκαν: ο David Grohl των Nirvana (πριν τους Foo Fighters), o David Pirner των Soul Asylum, o Greg Dulli των Afghan Wings, o Mike Mills των R.E.M. και ο Thurston Moore των Sonic Youth. Ναι είναι ασύλληπτο.

Τι κατάφεραν: έβγαλαν ένα μόνο άλμπουμ, που ουσιαστικά είναι το soundtrack για την ταινία Backbeat, που αφορά τα πρώτα χρόνια των Beatles. Το soundtrack είναι γεμάτο διασκευές 50s και 60s (“Twist & shout”, “Good Golly, Miss Molly”, “C’mon everybody”, “Carol”) με την αναμενόμενη ροκάδικη τσαντίλα των συντελεστών.

Fantomas

Πότε: 1998

Ποιοι συναντήθηκαν: O Dave Lombardo, ντράμερ των Slayer και Suicidal Tendencies, o Mike Patton των Faith No More και o Roger Osborne των Melvins,

Τι κατάφεραν: τέσσερα άλμπουμ παραληρηματικού πειραματισμού με τρομακτική φαντασία και εκκωφαντική μεταλλίζουσα φασαρία. Στο δεύτερο τους The Director’s Cut, έχουν πάρει κλασσικά θέματα από ταινίες όπως Ο Νονός, το Ακρωτήρι Του Φόβου, Το Μωρό Της Ροσμαρί, Η Προφητεία και τους έχουν αλλάξει τον αδόξαστο.

A Perfect Circle

Πότε: 1999

Ποιοι συναντήθηκαν: o Troy Van Leeuwen των Queens Of The Stone Age, o John Freese των Devo και των Nine Inch Nails και ο τεράστιος Maynard James Keenan των Tool. Αργότερα μπήκε ο James Iha των Smashing Pumpkins και ο Jeordie White των Marilyn Manson.

Τι κατάφεραν: τρία σημαντικά άλμπουμ που ουσιαστικά έδωσαν ένα ιδανικό ανακεφαλαιωτικό τέλος στον σκληρό alternative rock ήχο των 90s. Βασικά πρέπει να ήταν το πιο δημοκρατικό supergroup, όσο αφορά το κομμάτι επιρροής του καθενός στη μπάντα. Και όχι μόνο άντεξαν για τρία άλμπουμ, αλλά φέτος περιοδεύουν ξανά, με το αρχικό τους (σχεδόν) lineup.

The Reindeer Section

Πότε: 2001

Ποιοι συναντήθηκαν: η ιδέα ήταν του Gary Lightbody των Snow Patrol. Για το πρώτο άλμπουμ δούλεψε με μέλη των Mogwai, Arab Strap, των Belle And Sebastian των Astrid και των Mull Historical Society. Στο επόμενο βρέθηκαν περίπου 27 άτομα συνολικά να συμμετέχουν, ανάμεσα τους μέλη των Teenage Fanclub, των Vaselines και των Idlewild,

Τι κατάφεραν: έφτιαξαν δύο άλμπουμ πολύ όμορφης και φυσικά στην καλύτερη μελαγχολικής indie pop-folk με μερικές rock εξάρσεις. Ακόμα και σήμερα σχετικά άγνωστο supergroup, που μια μικρή ώθηση την πήρε από το soundtrack της σειράς The O.C..

Velvet Revolver

Πότε: 2003

Ποιοι συναντήθηκαν: ο Slash των Guns N’ Roses, o Matt Sorum που έχει περάσει από Motorhead και Cult, ο Dave Kushner των Wasted Youth και ο τραγουδιστής των Stone Temple Pilots, Scott Weiland.

Τι κατάφεραν: για αρχή κυκλοφόρησαν δύο κομμάτια τους σε soundtrack, το 2003. Το “Set me free” για το The Hulk και μια διασκευή στο “Money” των Floyd για το The Italian Job. Ένα χρόνο μετά βγήκε το πρώτο τους άλμπουμ, Contraband. Ενέσιμη post-grunge δόση που προσφέρει στιγμές ηδονής σε πεινασμένους φαν των Guns N’ Roses. Ένα δεύτερο άλμπουμ, το Libertad, κυκλοφόρησε το 2007, αλλά αμέσως μετά ο Weiland αποχώρησε. Για την ιστορία, το 2015 πέθανε από υπερβολική δόση αφού (κατά λάθος λένε οι φήμες) ανακάτεψε κοκαΐνη, αιθανόλη και MDMA (εγώ ξέρω πως δύο ουσίες μπορεί να είναι λάθος, τρεις είναι σκέτη μαλακία).

Them Crooked Vultures

Πότε: 2009

Ποιοι συναντήθηκαν: o Dave Grohl των Nirvana και Foo Fighters, o Josh Homme των Queens Of The Stone Age και Kyuss και ο μεγάλος (από κάθε άποψη) John Paul Jones, μπασίστας των Led Zeppelin.

Τι κατάφεραν: ένα και μοναδικό ομώνυμο άλμπουμ, που όμως βγήκε σε παγκόσμια περιοδεία. Το 2011 πήραν και ένα βραβείο Grammy, Best Hard Rock Performance, για το “New fang”. Μια πληροφορία λέει πως ο Jimmy Page, ο Grohl και ο Jones έπαιξαν κάποια στιγμή παρέα μερικά κομμάτια Zeppelin και τότε ο Grohl τους είπε να ξανασυναντηθούν στην Αμερική. Ο Page δεν ειδοποιήθηκε ποτέ και απλά μια μέρα έμαθε για τους Them Crooked Vutlures.

Monsters Of Folk

Πότε: 2009

Ποιοι συναντήθηκαν: στα ελληνικά θα ήταν γραφικά τιτλοφορημένοι ως τα «ιερά τέρατα της φολκ». Ο Conor Oberst των Bright Eyes, o Jim James των My Morning Jacket, ο M.Ward και ο Mike Mogis, που όποια κονσόλα (του είδους) κι αν σηκώσεις, θα τον βρεις από κάτω.

Τι κατάφεραν: ένας δίσκος το 2009 και μια περιοδεία το 2010. Το άλμπουμ δεν ανταποκρίθηκε στις τεράστιες προσδοκίες που αναπόφευκτα δημιούργησε το τρομερό line-up του group. Ωστόσο μια πιο ψύχραιμη ακρόαση σήμερα, αποκαλύπτει ένα αρκετά πλήρες και ικανοποιητικό folk-rock δίσκο. Πέρυσι επανενώθηκαν (όλοι εκτός από τον Mike Mogis αλλά plus την Zooey Deschanel) για να ανοίξουν τη συναυλία του Brian Wilson στο Hollywood Bowl.

The Dead Weather

Πότε: 2009

Ποιοι συναντήθηκαν: η Alison Mosshart των The Kills, ο Dean Fertita από Queens Of The Stone Age και Raconteurs, ο Jack Lawrence από τους Greenhornes και ο Jack White των White Stripes, που έδωσε ζωή στο project.

Τι κατάφεραν: παραδόξως αυτό το σχήμα κράτησε για τρία άλμπουμ και ακόμα δεν έχει δηλώσει διάλυση. Παλιομοδίτικο garage που ξινισμένος θα παραδεχτώ ότι ήταν όντως ποιότητα, ειδικά στα live τους. Το ακόμα πιο παράδοξο είναι πως σ’ αυτό το σχήμα, ο White που εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ “It might get loud” που αφορούσε την ηλεκτρική κιθάρα, καθόταν στη θέση του drummer και δεν άγγιζε κιθάρες.

Atoms For Peace

Πότε: 2013

Ποιοι συναντήθηκαν: ο Thom Yorke των Radiohead, ο σπουδαίος παραγωγός Nigel Gordrich και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Flea.

Τι κατάφεραν: ουσιαστικά κατάφεραν να είναι η backing band για κάτι που τελικά έμοιαζε περισσότερο με δεύτερο σόλο άλμπουμ του Thom Yorke. Άλλωστε και το ίδιο το όνομα του group προέρχεται από το ομώνυμο κομμάτι στο πρώτο του άλμπουμ, Eraser.

Και το +1

Weird Sisters

Πότε: 2005

Ποιοι συναντήθηκαν: αρχικά οι Weird Sisters (που πήραν το όνομα τους από τις 3 μάγισσες τους Μάκβεθ), θα ήταν οι Franz Ferdinand. Τελικά όμως ανέλαβαν o Jarvis Cocker και ο Steve Mackey των Pulp, o Johnny Greenwood και ο Phil Selway των Radiohead και ο Steven Claydon των Add N To (X).

Τι κατάφεραν: στην πραγματικότητα ένωσαν τις (υπέρ)δυνάμεις τους για της ανάγκες της 4ης ταινίας Harry Potter (Goblet Of Fire). O Jarvis σε ‘κείνη τη φάση έμοιαζε περισσότερο με Relaxed Muscle, o Johnny Greenwood για πρώτη φορά είχε σηκωμένο το κεφάλι και δεν είχε καμπουριάσει και ο Phil Selway ήταν σα να μην είχε πάρει χαμπάρι που βρίσκεται. Συνολικά είχαν 3 κομμάτια. Το “Do the hippogriff” το παίζουν ζωντανά στην ταινία.