9 σειρές που δεν είχες ιδέα ότι είναι remake

Καμιά φορά οι δημιουργοί έρχονται σε τέλμα, καμιά φορά οι δημιουργοί ενθουσιάζονται με μια σειρά και θέλουν να τη διασκευάσουν και οι ίδιοι, καμιά φορά το κάνουν για τη σίγουρη επιτυχία και άλλες φορές για όλα μαζί. Σε όλες αυτές τις στιγμές τέλος πάντων, η αμερικάνικη βιομηχανία καλεί, όπως θα δούμε, Βρετανία ή Ισραήλ.

Η ευτυχέστερη κατάληξη είναι το remake να πάρει τον δικό του δρόμο -της επιτυχίας πάντα- σεναριακά και σκηνοθετικά, όπως ας πούμε έγινε με αυτήν εδώ τη λίστα που διαβάζετε τώρα ή -εξίσου σημαντικό- όπως έγινε με το αμερικάνικο remake του 'Office'.

Το 'Office' δεν είναι στη λίστα μας, γιατί όλοι ξέρουν ότι είναι remake, δεν γίνεται όμως να μην το αναφέρουμε καθόλου, αφού είναι μία από τις καλύτερες σειρές που έχουν υπάρξει.

Humans

Στον κόσμο του ‘Humans’, σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον, η μέση αστική οικογένεια επιβάλλεται να έχει στην κατοχή της ένα synth, όπως ονομάζονται σε αυτό το σύμπαν τα ανθρωποειδή ρομπότ. Η sci-fi σειρά που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς, έρχεται να θίξει τα age-old ερωτήματα τι είναι η συνείδηση, τι σε κάνει άνθρωπο, πώς ορίζεται το εγώ και λοιπά.

Μέχρι να τα ζήσουμε από πρώτο χέρι, πολλές σειρές και ταινίες έχουν καταπιαστεί και καταπιάνονται με το θέμα (ζω για τη στιγμή -δεν θα ζω βέβαια- που αυτές οι σειρές και οι ταινίες θα αντιμετωπίζονται ως φιλοσοφικά δοκίμια στο μέλλον). Πριν το ‘Humans’ λοιπόν καταπιάστηκε το ‘Äkta människor’ (Αληθινοί Άνθρωποι), η σουηδική σειρά πάνω στην οποία βασίστηκε.

Στο βρετανικό remake βέβαια έχουν προστεθεί πρόσωπα και έχει αλλάξει αρκετά η πλοκή.

Αξίζει να αναφέρουμε για τους φαν του ‘IT Crowd’ ότι στο βρετανικό remake παίζει η Katherine Parkinson, δηλαδή η Jen Barber. Το 'It Crowd' είχε προσπαθήσει και αυτό να γίνει remake στην Αμερική γυρίζοντας έναν αποτυχημένο πιλότο με πρωταγωνιστή τον Joel McHale του 'Community' και τον Richard Ayoade από το original cast , αλλά δεν προβλήθηκε ποτέ.

House of Cards

Πολλοί ξέρουν το ‘House of Cards’. Πολλοί δεν ξέρουν ότι βασίζεται σε μία βρετανική σειρά του 1990 με το ίδιο όνομα. Βέβαια ακόμη και αυτό βασίστηκε σε βιβλίο, αυτό του Michael Dobbs και πάλι με το ίδιο όνομα. Το όνομα που αλλάζει είναι του πολιτικού. Ο χαρακτήρας των βιβλίων (ήταν τριλογία) λεγόταν Francis Urquhart, όνομα που κρατήθηκε και στη σειρά, σε αντίθεση με το "Frank Underwood", που χρησιμοποιήθηκε στο remake του Netflix.

Τελευταία το 'House of Cards' απασχόλησε την επικαιρότητα για άσχημους λόγους. Στο φως των αποκαλύψεων ότι ο Kevin Spacey παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 14χρονο αγόρι το 1986, το Netflix αποφάσισε να κόψει κάθε σχέση μαζί του.

The Tunnel

Δύο γειτονικές χώρες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μία σειρά με όνομα που παραπέμπει σε κατασκευαστικό έργο για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Το ‘Tunnel’ είναι μία βρετανογαλλική σειρά του 2013 που βασίστηκε στη δανοσουηδέζικη ‘Bron’‘(Η Γέφυρα)’ του 2011.

Στη βρετανογαλλική αξίζει να αναφέρουμε για τους απανταχού φαν του 'Game of Thrones' ότι πρωταγωνιστεί ο Stannis Baratheon, κατά κόσμον Stephen Dillane.

Ένα πτώμα κομμένο στη μέση και δύο ντέντεκτιβ που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρουν τον serial killer είναι οι πρωταγωνιστές αυτής της καθηλωτικής -για όσους τους αρέσουν τέτοια- σειράς.

Homeland

Το αμερικάνικο κατασκοπικό θρίλερ ‘Homeland’ είναι βασισμένο στο ισραηλινό ‘Αιχμάλωτοι Πολέμου’. Η κύρια διαφορά στις δύο σειρές είναι ότι στο ισραηλινό ήταν δύο οι πρώην φυλακισμένοι που ελευθερώθηκαν, ενώ στο ‘Homeland’ ήταν ένας.

Και στο ισραηλινό η αιχμαλωσία είχε κρατήσει 17 χρόνια, ενώ στο 'Homeland' κράτησε οχτώ.

The A Word

Το βρετανικό ‘The A Word’ είναι το ίδιο με το ελληνικό ‘H λέξη που δεν λες’ που προβλήθηκε πέρυσι στον Alpha, και είναι και τα δύο remake του ισραηλινού ‘Κίτρινα Χαρτιά’.

Πρόκειται για την ιστορία ενός μικρού αγοριού με αυτισμό και της οικογένειάς του, που στην προσπάθειά τους να βρουν έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, παίρνουν πολλά μαθήματα από αυτό.

In Treatment

Στο ‘In Treatment’ ακολουθούμε τον ψυχολόγο Paul Weston και τις εβδομαδιαίες συνεδρίες του με τους θεραπευόμενούς του. Η σειρά έχει αρκετό κοινό και έχει γίνει must για όσους σπουδάζουν, δουλεύουν ή ενδιαφέρονται για τον τομέα της ψυχολογίας, ακριβώς όπως το ‘Suits’ έχει γίνει must για όλους όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νομικής.

Αυτό που αρκετοί δεν ξέρουν είναι ότι το ‘In Treatment’ είναι και αυτό βασισμένο σε ισραηλινή σειρά, την 'Be Tipul'. Στις δύο πρώτες σεζόν το σενάριο κρατήθηκε σχεδόν αυτούσιο, στην 3η και τελευταία όμως πήρε το δικό της δρόμο προβάλλοντας πρωτότυπες ιστορίες.

Veep

To ‘Veep’ με πρωταγωνίστρια την Julia Lewis Dreyfus, που τα τελευταία χρόνια σαρώνει τα βραβεία, φέρνει το ‘The Office’ μέσα στο Λευκό Οίκο. Όσο το ‘House of Cards’ παρουσιάζει την προμελετημένη, αδίστακτη, επιμελώς σχεδιασμένη στρατηγική της πολιτικής εξουσίας, τόσο το 'Veep' στο απομυθοποιεί δείχνοντας πόσο η πολιτική βασίζεται σε μικρές, γελοίες λεπτομέρειες, που τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζονται τυχαία και ατσούμπαλα.

Το 'Veep' είναι βασισμένο στο βρετανικό 'The Thick of It', το οποίο αντίστοιχα έχει δημιουργικές αναφορές στο επίσης βρετανικό 'Yes Minister' του 1986.

Shameless

Και το 'Shameless' λοιπόν είναι remake του βρετανικού 'Shameless'. Και τα δύο συνεχίζονται ακόμη. Και με τα δύο τα χουμε χάσει με τις σεζόν.

***

Και ας κάψουμε λίγο τη λίστα μας πηγαίνοντας στη μεξικάνικη ποπ κουλτούρα.

Esmeralda

Αν είστε φανατικός μας αναγνώστης, μάθατε ότι η 'Esmeralda' ήταν remake πριν λίγες μέρες, που δημοσιεύσαμε αυτό το καταπληκτικό άρθρο-φωτιά. Αν είστε φανατικός μας αναγνώστης και σας ξέφυγε, τότε σας συγχωρούμε. Αν δεν είστε φανατικός μας αναγνώστης, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η λίστα-remake για τα remake έχει ήδη μιλήσει στην καρδιά σας και θα γίνετε.

Στα δικά μας τώρα. H 'Εsmeralda', που βλέπαμε στην αυγή της νέας χιλιετίας μεταγλωττισμένη στις οθόνες μας, είναι remake της βενεζουελάνικης σειράς του 1970. Για περισσότερα επισκεφθείτε το μητρικό άρθρο που αναφέραμε.

Για τις ελληνικές σειρές που ήταν remake και δεν μας το 'πανε, έχουμε γράψει εδώ.