Η Budweiser έστειλε στο Super Bowl μια διαφήμιση κατά της ξενοφοβίας

Ένας άντρας στα μέσα του 19ου αιώνα διασχίζει τον ωκεανό για να φτάσει στην Αμερική, συναντά κακουχίες, πλέει αφιλόξενα νερά με κίνδυνο της ζωής του, ακούει εξαγριωμένα πλήθη να του φωνάζουν “δε μοιάζεις σα να είσαι από εδώ” και “πήγαινε πίσω σπίτι σου”.

Λίγες μέρες μετά την σοκαριστική απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ, ακόμα και η μικρότερη δήλωση ή κίνηση μετατρέπεται φυσιολογικά σε μεγάλη πολιτική θέση, δεδομένου του ακραία πολωμένου κοινωνικού κλίματος. Έτσι, μια διαφήμιση που η Budweiser ετοίμαζε για μήνες, χάρη στο timing της απόφασης, μετατράπηκε στο πιο πολυζητημένο κομμάτι του χθεσινού Super Bowl.

Στο μονόλεπτο φιλμάκι παρακολουθούμε τη δραματοποιημένη ιστορία του γερμανού μετανάστη Adolphus Busch ο οποίος ταξίδεψε στις ΗΠΑ, βρέθηκε στο Σαιν Λούις και μαζί με τον Eberhard Anheuser έφτιαξαν τη μπύρα Budweiser. Η εκδοχή αυτή φυσικά και διαθέτει διάφορα τεταμένα στοιχεία, κατασκευάζοντας εικόνες (όπως το ταξίδι με το ποταμόπλοιο) ή υπερβάλλοντας σε σημεία (σχετικά ας πούμε με την υποδοχή του Busch, που ήταν ένας ευκατάστατος Γερμανός και σίγουρα όχι ένας φτωχός Ιρλανδός, για παράδειγμα) όμως την ουσία την πετυχαίνει. Και τι χρονική στιγμή για να την πετύχει, και σε τι πλατφόρμα- το Super Bowl παραδοσιακά ελκύει το σαρωτικά μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό κάθε χρονιάς.

Δες τη διαφήμιση:

Η επιδίωξη της Budweiser είναι να πουλήσει την ιστορία αυτή ως κυνήγι του αμερικάνικου ονείρου, αλλά στη θέα ενός ανθρώπου (ακόμα κι ενός ευκατάστατου λευκού άντρα) που ταξίδεψε μέσα από κακουχίες για να φτάσει σε ένα μέρος γεμάτος ελπίδα, η τραμπική πτέρυγα αντέδρασε καλώντας σε μποϊκοτάζ εναντίον της μάρκας, το οποίο αναμένεται να είναι εξίσου πετυχημένο με τα αντίστοιχα εναντίον του ‘Hamilton’ και του ‘Rogue One’.

“Δεν είναι πως οι διαφημίσεις επιτίθενται στον Trump,” τουήταρε ο κριτικός κινηματογράφους Bilge Ebiri. “Είναι ότι ο Trump είναι τόσο εκτός κάθε νόρμας ευπρέπειας, που στοιχειώδη, ήπια συναισθήματα δίνουν την αίσθηση πως είναι αντι-Trump.”

Ωστόσο αν κάποιος έχει διάθεση για σαφέστερη αντι-Trump εικονογραφία, μπορεί να κοιτάξει την πλήρη διαφήμιση της 84 Lumber, μιας εταιρείας κατασκευαστικών υλικών, η οποία -ναι, ναι, they went there- έδειξε το τείχος του Trump. Η διαφήμιση θεωρήθηκε υπερβολικά διχαστική για να παιχτεί στην τηλεόραση, έτσι η 84 Lumber έδιξε το πρώτο μέρος, με την μητέρα και το μικρό κοριτσάκι να ξεκινούν από το Μεξικό για να φτάσουν στις ΗΠΑ, καλώντας τους θεατές να δουν τη συνέχεια στο σάιτ τους.

Δες όλο το φιλμάκι:

Our complete Super Bowl story. See a mother & daughter’s symbolic journey toward becoming legal American citizens. https://t.co/AiI3MLrVd5 — 84 Lumber Company (@84LumberNews) February 6, 2017

Αν θες την too long; didn’t watch εκδοχή:

Καταπληκτική σημείωση: Ο Joe Hardy, ιδρυτής της φίρμας, είναι ο ίδιος ρεπουμπλικάνος πολιτικός και η κόρη του, Maggie (που είναι η CEO της εταιρείας) ψήφισε Trump. “Είμαι υπέρ των ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να παλέψουν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να κάνουν τη διαφορά. Και μετά αν πρέπει να σκαρφαλώσουν ψηλότερα, να πάνε υπόγεια, να κάνουν ό,τι χρειάζεται ώστε να γίνουν νόμιμοι πολίτες. Είμαι υπέρ αυτού 110%,” δήλωσε στους New York Times.

Κατάλαβαμε.

Θυμήσου και τις καλύτερες Super Bowl διαφημίσεις που έχουν παιχτεί ποτέ, από αθώες εποχές που δεν αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο ρόλος των brands απέναντι σε αντισυνταγματικά διατάγματα ριάλιτι παρουσιαστών.