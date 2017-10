Stranger Things: Πού αφήσαμε κάθε χαρακτήρα

Έ-ε-ερχεται. Το 'Stranger Things' επιστρέφει πάνω στην ώρα για το Halloween και μας έχει προετοιμάσει για περισσότερο horror.

Η "ερωτική επιστολή στα '80s" όπως αυτοπροσδιορίστηκε όσο έψαχνε ακόμα τη θέση του στην περσινή καλοκαιρινή σεζόν, έγινε τελικά η φρενίτιδα που δε μπορούσε να σταματήσει κανείς (και είχε ισχυρούς αντιπάλους). Τώρα συντονίζεται με την ιδανική αμερικανική γιορτή για το δικό του 'Thriller'.

Εμείς σου φτιάξαμε τον μοναδικό οδηγό που θα χρειαστείς για να φρεσκάρεις τη μνήμη σου, όσο περιμένεις το σαββατοκύριακο για να λιώσεις την αγαπημένη σου σειρά:

Jim Hopper

Hopper, μη. Αυτό σκεφτόσουν όταν τον είδες να μπαίνει σ’ ένα μυστηριώδες αμάξι στο τέλος του 1ου κύκλου. Το ‘Stranger Things’, ανάμεσα σε όσες ‘80s παραδόσεις ακολούθησε, έμεινε πιστό και στην κυβέρνηση σε ρόλο Μεγάλου Κακού. Γι’ αυτό και για δευτερόλεπτα μπορεί να απογοητευτήκαμε που ο σερίφαρος θα συνεργαζόταν ποτέ μαζί τους. Καμιά φορά όμως πρέπει να κοιμηθείς με τα τέρατα για να τα νικήσεις, οπότε ευχόμαστε ο Hopper να τους καταστρέψει από μέσα.

Την τελευταία φορά που τον είδαμε, άφηνε Eggos σε ένα καθόλου διακριτικό σεντούκι Στο δάσος, άρα κι αυτός όπως κι εμείς είχε επενδύσει στην επανεμφάνιση της Eleven. Ή μήπως γνώριζε ήδη γι’ αυτήν;

Στη 2η σεζόν, ξέρουμε πως όταν τον δούμε θα κρατά ένα μεγάλο μυστικό.

Joyce Buyers

Μετά από μια σεζόν υστερίας και δίκαιου οδυρμού (γιατί παραπονιέστε ρε περίεργοι, παιδί είχε χάσει η γυναίκα, πώς θέλατε να αντιδράσει δηλαδή), η Joyce υποδέχθηκε ξανά τον Will σπίτι τους. Η μάνα η σωστή όμως ξέρει πότε το παιδί της πηγαίνει στο μπάνιο για να ξεράσει σαλιγκάρια από το Upside Down (καλά, όχι ακριβώς, στο περίπου), εξ ου και το ανήσυχο βλέμμα της όταν έφυγε ο Will από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο φινάλε. Φέτος θα τα φτιάξει με τον Samwell Gamgee, αλλά με το χάλι του Will δεν προβλέπεται να ηρεμήσει.

Eleven

Η Eleven νίκησε θεαματικά το Demogorgon χάνοντας υποτίθεται τη ζωή της, αλλά κανείς δε μάσησε. Όταν δεν υπάρχει πτώμα, υπάρχει ζωή, απαράβατος τηλεοπτικός κανόνας. Στα τρέιλερ του 2ου κύκλου τελικά πράγματι ζει, αλλά δε βασιλεύει. Αντίθετα φαίνεται να είναι σε φοβερή ένταση και αποκομμένη από τους υπόλοιπους. Δύο δημοφιλείς θεωρίες υποστηρίζουν ότι είτε είναι η ίδια στην πραγματικότητα το Demogorgon, είτε είναι η κόρη του Hopper που δεν πέθανε ποτέ. Θα μπορούσαν να ισχύουν τα πάντα και τίποτα. Όποιο σενάριο για την Eleven και να πιάσεις πάντως, δεν περνάει καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Mike Wheeler

Την τελευταία φορά που είδαμε τον πρίγκιπα Mike έπαιζε Dungeons and Dragons με τους κολλητούς του. Μετά το αρχικό του σοκ τη στιγμή που είδε την Eleven να εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια του, o άτυπος πρωταγωνιστής εστίασε στη διάσωση του φίλου του και στην επαναπροσαρμογή του στην κανονικότητα. Το τελευταίο του πλάνο όμως ήταν ένα βλέμμα προς την άδεια σκηνή της Eleven, οπότε ξέρουμε ότι τραβάει κι αυτός το ζόρι του. Ήδη στο τελευταίο τρέιλερ, μοιράζεται σε κάποιον εκτός οθόνης ότι υπάρχουν φορές που νιώθει ότι η φίλη του είναι ακόμα εκεί.

Dustin Henderson

Μαζί με την Eleven, ο Dustin ήταν ο breakout χαρακτήρας της σειράς. Αυτός που θες για κολλητό και πολλοί για πρωταγωνιστή. Η ήρεμη δύναμη που όταν πλακώνεται η παρέα, συνήθως την πληρώνει γιατί μπαίνει στη μέση. Το τελευταίο πλάνο του Dustin ήταν αστείες καρπαζιές με τον Lucas. Αν υπάρχει θεός θα κρατήσει την ευθυμία του και φέτος γιατί θα τη χρειαστεί. Το νέο (ή το παλιό;) Demogorgon φαίνεται να είναι πιο μάχιμο.

Lucas Sinclair

Ο Lucas δεν έχει χρόνο για τις ανοησίες σου. Κάποιος πρέπει να φέρνει τη λογική στη συζήτηση κάθε φορά κι ας γίνεται δυσάρεστος. Επειδή όχι, δεν είναι λογικό να γυρίζει κάποιος βανάκια με το μυαλό του. Τουλάχιστον μέχρι να το δεις με τα μάτια σου. Γι’ αυτό μπορεί να θες να είσαι ο Dustin, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είσαι ο Lucas.

Σε σουαρέ Dungeons and Dragons τον αφήσαμε κι αυτόν, μετά από ένα ηρωικό face-off με το Demogorgon σαν άλλη Beverly Marsh. Στη 2η σεζόν το face-off θα γίνει με τον Dustin επειδή θα γουστάρουν κι οι δύο την καινούρια της τάξης, αλλά αν δεν έσπασε η παρέα όταν έπεσε κανονικό ξύλο πέρσι, μάλλον δε θα σπάσει ποτέ (δε μιλάμε για τα φοιτητικά χρόνια, δεν είμαστε έτοιμοι).

Will Buyers

Ο Will πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης σεζόν εξαφανισμένος στο Upside Down. Φέτος, σύμφωνα με τους αδερφούς και δημιουργούς Duffer, θα πάρει το αίμα του πίσω. Ο Will είναι ο μοναδικός κρίκος που συνδέει τον δικό μας κόσμο με τον ανάποδο, ο μοναδικός που ήρθε σε τόσο στενή επαφή με το Demogorgon και ο μοναδικός που “μπορεί να το νικήσει”, όπως υποστηρίζει ο Mike. Ο μικρός έχει το κλειδί και απ’ ότι φαίνεται θα το εκφράσει όπως μπορεί μέσα από ζωγραφιές που θα πρέπει να αποκωδικοποιηθούν από τον ίδιο και τους υπόλοιπους.

Η σύνδεσή του με το Upside Down ήταν φανερή στην τελευταία του σκηνή όπου τον είδαμε να περιβάλλεται από το εφιαλτικό δάσος. Πρέπει να την εκμεταλλευτεί.

Nancy Wheeler

Η Nancy (και το Ίντερνετ) έχασε την κολλητή της πέρσι και θα πρέπει να το αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τους Duffer, τα αδέρφια Wheeler θα είναι τα πιο ευάλωτα φέτος λόγω των απωλειών τους, αλλά και αυτά με το μεγαλύτερο δραματικό ενδιαφέρον. Η Barb θα δικαιωθεί, αλλά πρώτα θα πρέπει να αποκαλυφθεί η πλεκτάνη της κυβέρνησης που έχει κρύψει τον θάνατό της. Σαν δουλειά για τη Nancy και τα αγόρια της ακούγεται.

Στην τελευταία της σκηνή είδαμε ότι είχε αποφασίσει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Steve, αλλά η σύνδεσή της με τον Jonathan κρατούσε ακόμα καλά.

Jonathan Buyers

Αν ο Jonathan σταματήσει να παραμονεύει σε θάμνους με τη φωτογραφική θα είναι τέλειος. Προς το παρόν δεν έχει εκδηλωθεί στη Nancy, επίσημη χυλόπιτα δεν έχει πέσει, το παιχνίδι ακόμα παίζεται. Σίγουρα θα εστιάσει στην προσαρμογή του αδερφού του, την υπόθεση της Barb και ενδεχομένως στη νέα σχέση της μητέρας του.

Στις τελευταίες φάσεις που τον είδαμε έπαιρνε τον αδερφό του από το σπίτι του Mike και επί τη ευκαιρία κι ένα δώρο από τη Nancy. Μαζί με τον Steve, αντικατέστησε τη σπασμένη μηχανή του.

Steve Harrington

Εάν ο Joe Keery που τον υποδύεται δεν ήταν τόσο χαρισματικός στις οντισιόν του, ο Steve θα είχε πεθάνει. Το πλάνο ήταν να γίνει ο κλασικός bully εφηβικής ταινίας και να μας αδειάσει τη γωνιά πριν κλείσει η 1η σεζόν. Τελικά οι δημιουργοί δε μπόρεσαν να αντισταθούν στον ηθοποιό, οπότε ο Steve όχι μόνο δεν πέθανε, αλλά τούμπαρε και το στερεότυπο κερδίζοντας όσους από εμάς τον κοιτούσαμε με στραβό μάτι.

Τελευταία φορά τον είδαμε αγκαλιά με τη Nancy, αν και με το ένοχο παρελθόν του σε σχέση με τη Barb και την κατανόηση που (δεν) έδειχνε για την κατάσταση της κοπέλας του, προβλέπουμε σύννεφα στον δεσμό.

* Το 'Stranger Things 2' επιστρέφει στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.