Ποιος θα γδύσει, επιτέλους, τις παίκτριες του Survivor;

Αν το 'γλυκό' είναι μάπα, τότε αυτό -κακά τα ψέματα- σε κάνει να ξενερώνεις, κοιτάζοντας πίσω, με ολάκερο το δείπνο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, για το αντρικό κοινό, εδώ και μερικά χρόνια όσον αφορά το τι γίνεται αφού μια παίκτρια reality αποχωρήσει από το νησί ή τη σκηνή.

Δηλαδή το να βγει απλώς σε μια εκπομπή να πει τον πόνο της, να βγει στον Θέμο (σταθερή αξία), φορώντας κάτι λίγο πιο σέξι, για να πει τον πόνο της και μετά -αφού, στην καλύτερη περίπτωση, κάνει μια συνέντευξη και μια 'χαριτωμένη' φωτογράφηση στο (επίσης διαχρονικό) Down Town- να ψιλό ή χοντρό εξαφανιστεί.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofi Pasxali (@sofipasxali) στις Απρ 3, 2017, 12:13πμ PDT

Έχοντας ως μοναδικό 'κέρδος' πλέον το να δει τους followers της στο instagram να ανεβαίνουν (όπως η Ελισάβετ των Μαχητών, η οποία κάποια χρόνια πριν θα ήταν σίγουρα κάπου εξώφυλλο, φορώντας τα απολύτως απαραίτητα).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elisavet dovliatidou(@elisa_fedosenk) στις Νοέ 8, 2016, 4:23πμ PST

Ή, όπως είδα ότι συνέβη στην personal trainer Ειρήνη Κολλιδά, την φετινή MVP των αντρικών πόθων, να ξεκινάει account στο instagram όπου και ανέβασε μια μπικινάτη φωτογραφία της (κάτι που πολύ εκτιμήσαμε).

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Irini Kolida (@irini_kolida) στις Απρ 8, 2017, 1:41μμ PDT

Γιατί, αν θέλουμε να είμαστε -εμείς οι άντρες- ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, η μισή χαρά που είχαμε μέχρι πρότινος βλέποντας μια ανώνυμη να γίνεται προσωρινά ημι-επώνυμη, ήταν η βεβαιότητα ότι, μετά, όλο και κάποιο αντρικό ή lifestyle περιοδικό θα φρόντιζε να αναδείξει και τα υπόλοιπα (πέρα από τα μουσικά ή τα αθλητικά -ανάλογα το είδος του reality) προσόντα της.

Πάντα, προφανώς, αν εκείνη επιθυμούσε να ασχοληθεί παραπάνω με το χώρο. Δηλαδή, για να στο φέρω στο σήμερα, η Ειρήνη Κολλιδά, δύσκολα -λόγω ηλικίας, χαρακτήρα και μητρότητας- θα έλεγε ναι σε κάποια σχετική 'σέξι αλλά όχι πρόστυχη' πρόταση.

Αντιθέτως οι δίδυμες των Μαχητών, επειδή ακριβώς είναι δίδυμες (σπάνιο είδος δηλαδή) σίγουρα θα δέχονταν σοβαρή πολιορκία (όπως ακριβώς η προικισμένη Λάουρα, που πρωτοέσκασε μύτη στο So you think you can dance, και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη).

Και όταν λέμε ότι παλιά το talent babe που είχε κεντρίσει την προσοχή μας φωτογραφιζόταν αμέσως μετά, εννοούμε αμέσως μετά (δες στην παρακάτω φωτό την υπέροχη Μαρία του Next Top Model, σε περίπτωση που δεν την αναγνώρισες).

Μερικές φορές, πριν καν προλάβει να αποχωρήσει, όπως μου συνέβη π.χ. με την Χριστίνα Κολέτσα, την πρώτη συνέντευξη και φωτογράφηση της οποίας έκανα πριν καν βγει από το σπίτι του Fame Story (δες κεντρική φωτό).

Επίσης λίγες ώρες μετά την αποχώρησή της από το Fame Story, πέρασε από τα γραφεία των εκδόσεων που δούλευα και κάναμε την πρώτη συνέντευξη της ζωής της στην Ειρήνη Παπαδοπούλου , με την φωτογράφηση να ακολουθεί την επόμενη μέρα.

Ενώ άμεση ήταν επίσης η κινητοποίηση του 'συστήματος' στην περίπτωση της κυριλο-σέξι Νάντιας Ζαγκλή του ελληνοτουρκικού Survivor, που αμέσως μετά έκανε 1-2 φωτογραφήσεις και μετά έγινε παρουσιάστρια (και τώρα είναι ιδιοκτήτρια δυο σχολών χορού).

Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να συμβεί φέτος με την 19χρονη Δέσποινα Τάτα του The Voice που ήρθε, μας αναστάτωσε με το κουκλίστικο Βανέσα Παραντίς πρόσωπό της και, μετά, χάσαμε εντελώς τα ίχνη της (βλέπε τη τελευταία φωτό που ανέβασε στο instagram της-κανονικά θα έπρεπε να είναι κάπου cover

(Ενώ κανονικά, θα έπρεπε ήδη να ήταν εξώφυλλο κάπου και η πιο ροκ συναγωνίστρια της Χριστίνα Ζιώγα με τα τατού και το piercing στη μύτη)

Γιατί υπάρχουν πολλά κακά που μπορείς να καταλογίσεις στην εποχή που μεσουρανούσαν τα αντρικά περιοδικά, αλλά οφείλεις να παραδεχθείς πως βοηθούσαν, έστω με το δικό τους ευτελή και επιφανειακό τρόπο, να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής ορισμένων παικτριών reality (εδώ η συγκλονιστική Αθηνάς Μουρκούση του Next Top Model που μετά έγινε make up artist).

Κάτι που προφανώς και δεν το λες ακριβώς και κοινωνική προσφορά, αλλά, ωστόσο, έκανε λίγο πιο πικάντικο το όλο θέμα. 'Αποζημίωνε' το αντρικό κοινό για την ψήφο του (αν την έριξε) και το χρόνο που ξόδεψε παρακολουθώντας/ λιγουρεύοντάς την.

Προφανώς και δεν είπαν όλες ναι (πιο 'επώδυνη' ήττα, από αυτές που θυμάμαι, αυτή από την σύζυγο και μητέρα Αλίκη Καρποδίνη , με τους υπερ-γλουτούς Βραζιλιάνας, του Next Top Model).

Προφανώς και δεν άξιζε σε όλες η δημοσιότητα που πήραν. Με το τέλος της λογικής να έρχεται στην περίπτωση της Μαίρης Σκόρδου του Big Brother 1, η μοναδική παίκτρια στην ιστορία που κατάφερε να βγει ταυτόχρονα εξώφυλλο, τον ίδιο μήνα, σε τρία περιοδικά, δηλαδή Nitro, Max και Playboy.

Προφανές η πλειοψηφία, αν και 'γδύθηκε' (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) δεν κατάφερε να κάνει καριέρα, οπότε και σύντομα επέστρεψε σε ότι έκανε πριν/ παντρεύτηκε/ έκανε παιδιά.

Προφανώς και υπήρχαν και εκείνες που κακοπέρασαν γιατί μπήκαν ξαφνικά σε ένα παιχνίδι, αυτό της δημοσιότητας, τους κανόνες του οποίου ποτέ δεν κατάλαβαν. Εκείνες που έκαναν trash φωτογραφήσεις, εμπιστεύτηκαν λάθος μάνατζερ και γενικά κολύμπησαν στα βαθιά χωρίς το σωσίβιο της κοινής λογικής.

Αλλά, στο τέλος της ημέρας, η σέξι φωτογράφηση ήταν κάτι που ομόρφαινε το δείπνο του εκάστοτε reality. Ήταν ένα μέρος του παιχνιδιού, που, λόγω ελλείψεων περιοδικών, έχει πια ατονίσει. Αν και, με τόσα reality που ετοιμάζονται να σκάσουν μύτη την επόμενη χρονιά, φαντάζομαι ότι μαζί με το θέαμα θα επιστρέψει και ο μοσχομυριστός συγκεκριμένος 'άρτος'.Το ξέρω ότι είναι κακό, αλλά πειράζει που μου λείπει;