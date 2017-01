Βάλε όγκο με το πρόγραμμα προπόνησης του Βιν Ντίζελ

Αν κάποιος διάλεγε τους πιο τσαμπουκάδες ηθοποιούς, σίγουρα στη λίστα του θα έβαζε τον Βιν Ντίζελ. Γεννημένος το 1967, ως Μαρκ Σινκλέρ, ο Ντίζελ μας συστήθηκε κινηματογραφικά με τη 'Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν', αλλά ουσιαστικά τον μάθαμε χάρη στο 'Pitch Black' ('Απέραντο Σκοτάδι'), ένα ενδιαφέρον θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που του άνοιξε την πόρτα των blockbusters.

Η συνέχεια για τον Βιν Ντίζελ ήταν στρωμένη με 'Fast & Furious', με 'XXX', με 'Riddick' και άλλες περιπετειώδεις υπερπαραγωγές, με κάποιους πιο σοβαρούς και 'κόντρα' ρόλους, σε ταινίες όπως η 'Απόδειξη Ενοχής' ('Find me Guilty') και το 'Knockaround Guys' και - φυσικά - με τις αναπόφευκτες πατάτες, όπως το πρόσφατο 'Ο Τελευταίος Κυνηγός Μαγισσών' ('The Last Witch Hunter'). Φέτος, θα είναι πάλι η χρονιά του. Ο Ντίζελ θα χτυπήσει με τρία επικά σίκουελ: Ξεκινάει με το 'XXX: The Return of Xander Cage', που βγαίνει σε λίγες μέρες, συνεχίζει με το 'Fast 8' και κλείνει εντυπωσιακά με τον απόλυτο ρόλο των τριών λέξεων (“I am Groot”), στο 'Guardians of the Galaxy 2'.

Σε όλες σχεδόν τις ταινίες του, αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η σωματική του διάπλαση και πιο συγκεκριμένα τα μυώδη χέρια, το ογκώδες στήθος και οι μπαλαρισμένοι του ώμοι. Για να διατηρείται σ' αυτήν την κατάσταση, ο ηθοποιός γυμνάζεται συστηματικά, 3-4 φορές την εβδομάδα. Όταν χρειάζεται να είναι σε απόλυτη φόρμα, τότε ακολουθεί και μια πιο αυστηρή διατροφή, με μικρά γεύματα χωρίς λιπαρά.

Το παρακάτω πρόγραμμα αφορά στην εκγύμναση του άνω κορμού και - προφανώς - είναι το αγαπημένο του. Ο Βιν εκτελεί για κάθε άσκηση 4 σετ των 5-6 επαναλήψεων, στο 75-80% του μέγιστου βάρους. Αυτός είναι και ο δικός σου στόχος.

Άσκηση #1: Πιέσεις πάγκου με μπάρα

Άσκηση #2: Πιέσεις με αλτήρες σε επικλινή πάγκο

Άσκηση #3: Flys με αλτήρες σε επικλινή πάγκο

Άσκηση #4: Πιέσεις ώμων με αλτήρες

Άσκηση #5: Όρθια κωπηλατική

Άσκηση #6: Πλάγιες εκτάσεις ώμων

Άσκηση #7: Εκτάσεις τρικεφάλων

Άσκηση #8: Κάμψεις δικεφάλων

Στο τέλος της ρουτίνας

Όταν ολοκληρώσει με τα βάρη, ο Βιν Ντίζελ ρίχνεται στις κάμψεις. Δοκίμασε 2 σετ των 20 επαναλήψεων.

Και κλείσε με έλξεις. Εδώ, 2 σετ των 12 επαναλήψεων.