Πώς το 'Rogue One' ζωντάνεψε τον Peter Cushing με ειδικά εφέ

Ένα από τα βασικά σημεία συζήτησης γύρω από το 'Rogue One' (πέρα από το πόσο καλή ταινία είναι) ήταν κάπως ηθικά γκρίζα χρήση οπτικών εφέ για την 'ανάσταση' του Peter Cushing. Ο θρυλικός ηθοποιός που έπαιζε τον Grand Moff Tarkin στην αρχική ταινία πέθανε δεκαετίες πριν όμως στο 'Rogue One', το οποίο λειτουργεί και σαν απευθείας πρίκουελ του 'A New Hope' κρατά εναν σημαντικό, έστω και σύντομο, ρόλο.

Πώς είναι δυνατόν να συνέβη αυτό; Το βιντεάκι της ILM μας το εξηγεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σε αυτό, βλέπουμε εν συντομία τη διαδικασία, που σε μεγάλο βαθμό θυμίζει την αντίστοιχη τεχνική με την οποία για παράδειγμα ο Andy Serkis παίζει με εντυπωσιακά αποτελέσματα, ρόλους που δε μοιάζουν στον ίδιο. Η τεχνική συμπεριλαμβάνει CGI, motion capture και χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών, των κινήσεων και των εκφράσεων ενός άλλου 'serkis'. (Ο ηθοποιός αυτός λέγεται Guy Henry.)

Το θέμα μπορεί να ανοιχτεί πολύ, με ερωτήματα περί ορίων και ηθικής να μπλέκονται με το αναπόφευκτο της τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι μήπως βέβαιο πως στο μέλλον θα υπάρχει μια ερμηνευτική κατηγορία αποκλειστικά για τους ηθοποιούς που δανείζουν κίνηση και εκφράσεις αλλά όχι το πρόσωπό τους; Είναι πολύ πιθανό. Για την ώρα, μιλάμε απλώς για ειδικά εφέ. Κι εκείνα του 'Rogue One' είναι υποψήφια για Όσκαρ, κατά κύριο λόγο χάρη σε αυτή ακριβώς την ανατριχιαστικά εντυπωσιακή χρήση της τεχνικής που παρουσιάζεται σε αυτό το παρακάτω βίντεο.

