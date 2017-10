Game of Thrones: Έρχεται ο τελευταίος χαρακτήρας από τα βιβλία (για να καταστρέψει μια θεωρία)

Το περασμένο σαββατοκύριακο μάθαμε από τον Nikolaj Coster-Waldau μέσα από μια συνέντευξή του στο σκανδιναβικό σόου ‘Skavlan’, ότι ως νέο μέτρο ενάντια του κινδύνου διαρροής σπόιλερ, το καστ του ‘Game of Thrones’ δε θα λάβει τα σενάρια των τελευταίων επεισοδίων - θα τα ακούει από ένα ακουστικό επιτόπου στο σετ.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι το PopCode δεν θα πίστευε ποτέ κανέναν Lannister σε κάτι τέτοια, οπότε δε μασάμε. Προφανώς μαζί με τα τείχη που χτίζουν γύρω από τις τοποθεσίες των γυρισμάτων και τα 3 έως 5 φινάλε που σκοπεύουν να γυρίσουν, έχουν βάλει και τους ηθοποιούς να μας δουλεύουν. Ας είναι. Το κάστινγκ όμως δεν είναι εύκολο να το κρύψεις για καιρό και ποτέ δεν ήταν.

Αν δε θες να γνωρίζεις καμία λεπτομέρεια για τον 8ο κύκλο ‘Game of Thrones’, ώρα να αποχωρήσεις. Ακολουθεί σπόιλερ για έναν νέο χαρακτήρα της σειράς.

Σύμφωνα με το Watchers on the Wall, o “μισθοφόρος, 35-50 ετών” που είχε περιγραφεί ως “επιτακτικός, σε καλή σωματική κατάσταση, χαλαρός, χαρισματικός στρατιωτικός τύπος”, βρέθηκε στο πρόσωπο του Γερμανού Marc Rissman (‘Vikings’, ‘Into The Badlands’, The Last Kingdom’).

#photoshoot #sunday #amc #intothebadlands #thelastkingdom #vikings #nos #sunnyday #bw #marcrissmann A post shared by Marc Rissmann (@marcrissmann) on Apr 16, 2017 at 3:23pm PDT

Πριν σβηστεί η πληροφορία του ονόματος του νέου χαρακτήρα από το προφίλ του στη εταιρεία που τον εκπροσωπεί, η γνωστή ιστοσελίδα πρόλαβε να δει ότι ο Rissman θα υποδυθεί τον Harry Strickland.

Ο Strickland είναι ο αρχηγός της Golden Company - του σκληροπυρηνικού λόχου που δεν αθετεί ποτέ συμβόλαιό του και θα προσλάβει η Cersei για να ξεφορτωθεί τους εχθρούς της - και κατά πάσα πιθανότητα ο τελευταίος χαρακτήρας των βιβλίων που προλαβαίνει να συστήσει η σειρά στα 6 επεισόδια που της απομένουν. Είναι επίσης πολύ μεγαλύτερος από τον Rissman, εύσωμος, με ελάχιστα μαλλιά που σιγά-σιγά του πέφτουν κι αυτά, και με φήμη δειλού παρά τη θέση του. Δε θα είναι η πρώτη φορά όμως που η σειρά αλλάζει ριζικά την εμφάνιση ενός χαρακτήρα. Ο Daario Naharis για παράδειγμα θα έπρεπε να έχει μούσι χωρισμένο στα τρία, μπλε μαλλί και χρυσό δόντι (να και μια αλλαγή της σειράς που δεν έκραξα, μπράβο στους παραγωγούς).

Μιλώντας για Daario, ο ερχομός του Rissman σημαίνει ότι καταρρίπτεται μια δημοφιλής θεωρία των φαν που ήθελε τον πρώην εραστή της Daenerys να αποκαλύπτεται ως νέος αρχηγός του λόχου με την απόβαση των μισθοφόρων που θα προσλάβει ο Euron Greyjoy στο Westeros. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, o Daario να είναι μέλος της Golden Company απλά όχι ο αρχηγός της, αν και υποθέτουμε θα έπρεπε να το είχε μάθει με κάποιον τρόπο η Daenerys από τη στιγμή που τον άφησε στο πόδι της πίσω στις Free Cities.

Η επιρροή του μάλιστα θα μπορούσε να οδηγήσει στην προδοσία του λόχου εναντίον της Cersei, θεωρία που γενικά στηρίζουμε παρά τον πρότερο έντιμο στα συμβόλαιά του βίο, μιας που η Golden Company φτιάχτηκε από νόθoυς Targaryen απογόνους και θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο σύμμαχο της Daenerys και του Jon Snow.