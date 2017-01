Οι 10+1 καυτές ανερχόμενες στάρλετ που αδίκησες παράφορα

Μετά το αντίστοιχο Mea Culpa για τις Ελληνίδες, που όπως ήταν σωστό και νόμιμο προηγήθηκε l , είπαμε να στρέψουμε το αυτοκριτικό βλέμμα μας (τι τα θες, έτσι μας έχει βγει η φάση, να γίνουμε φέτος καλύτεροι άνθρωποι) και προς Χόλιγουντ μεριά. Όπως, πάνω και πρώτα από όλα, στη Haley Bennett του Girl on a Train.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Haley Bennett (@halolorraine) στις Ιαν 2, 2017, 8:10πμ PST

Εντάξει, για τη συγκεκριμένη κοντοχωριανή της Megan Fox (σ.σ. είναι και οι δυο από την Φλόριντα), η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και ολόκληρο σχετικό 'Το επόμενο it girl του Χόλιγουντ' άρθρο που μιλάει για όλες τις ταινίες στις οποίες την έχουμε δει φέτος (π.χ. Magnificent Seven, Rules don't Apply, Α Kind of Murder).

Αλλά που είναι η αναφορά στην εξαιρετική γυμνή σκηνή της στο Κορίτσι στο τρένο; Στον πειστικό, επιπέδου Sharon Stone, τρόπο που χαϊδευόταν μπροστά στον ψυχαναλυτή της; Και γενικά στο πόσο εντελώς, επιπέδου Margot Robbie, μας ξελόγιασε.

Η πρώτη της, by the way, γυμνή σκηνή. Όπως αντίστοιχα πρώτη ήταν και για την εξαίσια Ashley Greene που έκανε τη διαφορά στο Rogue.

Kαθώς επίσης για την υπέροχη Αυστραλέζα Yvonne Strahovski του Dexter στο -κατά τα άλλα αδιάφορο- Manhattan Night, για την οποία τα έχουμε ήδη πει στο αφιέρωμα για τις πιο σέξι στιγμές του 2016. Ναι, στα 34 της, δεν είναι rookie. Αλλά και της έχουμε αδυναμία και παίζει στη νέα ταινία τρόμου του Dennis Iliadis.

Αν και πιο χαρακτηριστική περίπτωση (επίσης αφορμή για αυτό το αφιέρωμα) είναι η κουκλίστικη Κουβανή Ana de Armas (που βλέπετε και στην κεντρική φωτό) που μας πήρε τα μυαλά από την πρώτη στιγμή που χτύπησε -μαζί με την Χιλιανή φίλη της- την πόρτα του Keanu Reeves στο Knock Knock.

Απίστευτο πρόσωπο που θυμίζει την 'αδικοχαμένη' (σ.σ. έχει να παίξει σε ταινία από το 2013) Kelly Carlson του Nip/Tuck, την οποία στην έβαλα εδώ για να την θυμηθείς.

Και τόσο ακαταμάχητη αύρα Λολίτας -αλλά και ταλέντο- που, χωρίς να μιλάει σχεδόν γρι αγγλικά βρέθηκε ήδη eye candy συμπρωταγωνίστρια στο War Dogs, το ντενιρικό Hands of stone και, προσεχώς, στο Blade Runner 2049. Μπόνους η φωτογράφησή της στο GQ που μας αποτελείωσε.

Και το ταξιδιάρικο instagram της, που είναι πραγματικό έγκλημα να μην ακολουθήσεις πιστά.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Ana de Armas (@ana_d_armas) στις Μάρ 31, 2016, 7:59μμ PDT

Όπως και ναι'χει, το όνομα της de Armas θα το μάθεις έτσι και αλλιώς. Πραγματικά ελπίζω να συμβεί και το ίδιο με την Sasha Lane του American Honey. Ένα αυθεντικό 'θεριό' εκ Τέξας (σ.σ. την ανακάλυψαν ενώ ήταν spring break στην Φλόριντα) που είναι τόσο μα τόσο πειστική ως η -γεμάτη τατού- white trash τύπισσσ που κάνει road trip ανά την Αμερική στο βαν του πωλητή περιοδικών Shia LeBeouf. Σκέψου ότι, μετά από αυτό, έκλεισε άλλες 5 ταινίες.

Μπόνους η εγγονή του Elvis, Riley Keough, ως η queen bitch, που και πιο γυμνή ήταν στο American Honey και φέτος έβγαλε τα μάτια της επαρκώς και τηλεοπτικά στο The Girlfriend Experience.

Ενώ επίσης αποκάλυψη ήταν η πληθωρική 32χρονη Ισπανίδα (κάτι σαν κλώνος της Penelope Cruz) Adriana Ugarte του Julieta.

Μια προσωπική ανακάλυψη του Αλμοδοβάρ (επίσης και σύντροφός του-εδώ είναι που λες 'αμέ αμέ') που ναι μεν ήταν γνωστή στη χώρα της, αλλά πλέον είναι έτοιμη και θαρραλέα για αγγλόφωνη καριέρα.

Από εκεί και πέρα για την νέα σοκολατί action star, την Γαλλο-αλγερινή Sofia Butella, στα έχουμε ήδη πει και δείξει όλα. Μιλάμε για την πρώην χορεύτρια της Madonna που θυμάσαι από τις κοφτερές λεπίδες στο Kingsman και ως εξωγήινη στο τελευταίο Star Trek- και την οποία επίσης θα δεις προσεχώς και στο νέο Mummy και δίπλα στην Charlize Theron.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Sofia Boutella (@sofisia7) στις Ιαν 8, 2015, 6:51μμ PST

Άξια εκπρόσωπος της νέας γενιάς action star που ετοιμάζονται να βγάλουν στην σύνταξη την Mila Jovovich, την Kate Beckinsale και τις υπόλοιπες της συγκεκριμένης σειράς μαζί με την πανταχού παρούσα bisexual Αυστραλέζα Ruby Rose.

Μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο χρήστης Ruby Rose (@rubyrose) στις Απρ 11, 2016, 1:07μμ PDT

Κυριολεκτικά πανταχού παρούσα αφού παίζει στα Resident Evil:The Final Chapter, xXx: Return of Xander Cage, John Wick: Chapter Two και στο Jax δίπλα στον Jason Statham. Ας την πούμε την μετεξέλιξη της Angelina Jolie για την ανδρόγυνη εποχή μας και ας το λήξουμε εκεί.

Κάπου εδώ το έχουμε καλύψει το άθλημα. Απλώς, για να μην νομίζεις ότι βαριόμαστε να κάνουμε ακόμη περισσότερο μάχιμο ρεπορτάζ, θα κάνουμε μια αναφορά για το πόσο καλό παίζει να είναι το 2017 για:

Την Jane Levy του Don't Breathe, με το υπέροχο πρόσωπο, την οποία μεταξύ άλλων θα δούμε στο Twin Peaks.

Tην κυριλοσέξι βρετανίδα Annabelle Wallis των The Mummy και King Arthur: Legend of the Sword.

Την νέα scream queen Kate Siegel του Hush, σύντροφο του πολυγραφότατου σκηνοθέτη τρόμου Mike Flanagan, που μας άφησε άλαλους.

Tην σεξαστεία Alison Brie, διαχρονική καψούρα μας, που πρωταγωνιστεί στο G.L.O.W. (GORGEOUS LADIES OF WRESTLING) από τη δημιουργό των Weeds και Orange is the new Black.

Και, πάνω από όλα, τα κορίτσια του νέου Baywatch.Πάντα με αρχή και τέλος το υπέροχο πρόσωπο, φυσικό στήθος, μυαλό και ήθος (είναι φουλ καλλιεργημένη) της 'παντρέψου με τώρα' Alexandra Daddario, στην οποία και ανήκει δικαιωματικά όλη η χρονιά που διανύουμε.