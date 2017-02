Οι δίδυμες του Survivor είναι άξιες εκπρόσωποι του -τόσο σπάνιου στην Ελλάδα- είδους τους

Για τα καυτά & ετοιμοπόλεμα επώνυμα κορίτσια του ελληνικoύ Survivor που μας κάνουν να ιδρώνουμε τα είπαμε μια χαρά εδώ.

Παρόλο που 'βιαστήκαμε' και συμπεριλάβαμε εντός την κόρη του ΛΕ ΠΑ, Κόνι Μεταξά. Ναι, αυτή που επιμένει να μας 'βομβαρδίζει' καθημερινά στο Instagram.

Ενώ στο τελικό ρόστερ βρίσκουμε αντ'αυτής την αειθαλή fitness queen Σόφη Πασχάλη. Ναι, την πιο ευλύγιστη Ελληνίδα.

Επίσης είπαμε την αποψή μας και για τα συναρπαστικά bio των παικτών.



Τώρα ήρθε η ώρα να εστιάσουμε στο νέο entry στην ζωή μας που αποτελούν οι δίδυμες Ειρήνη και Ελισάβετ Αϊνατζόγλου. 23 ετών, φοιτήτριες στο Οικονομικό του ΕΚΠΑ (και οι δυο), μοντέλα (και οι δυο), σπουδάστριες δημοσιογραφίας (και οι δυο).Ουσιαστικά η μόνη διαφορά είναι ότι στη μια αρέσει ο χορός, η ποδηλασία, το crossfit και η ζωγραφική και στην άλλη μόνο ο χορός και ο στίβος.

Προς αποφυγή παρεξήγησης, τα ταλαντούχα κορίτσια με τα τεράστια γαλάζια μάτια δεν είναι αυτές που βλέπεις στην κεντρική φωτό, αφού δεν έχουμε βρει αρκετές φωτογραφίες τους. Προτιμήσαμε τις -γεννημένες στο Κεντάκι- Κολομβιανές αδελφές Davalos, που πάντοτε ελπίζουμε να βγουν και να δηλώσουν ότι κάποια προγιαγιά τους υπήρξε Ελληνίδα.

Όπως και να έχει, η παρουσία των Survivor twins στη ζωή μας ήρθε να μας θυμίσει πόσο πολύ μας αρέσουν οι ωραίες γυναίκες που είναι ακριβές αντίγραφο η μια της άλλης. Κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνια να συμβεί.

Ειδικά στην Ελλάδα όπου τέτοιες περιπτώσεις είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, μια φορά στην 20ετία φάση. Ξεκινώντας με τις υποτιμημένες αδελφές Κανονίδου, πίσω στα 90s (σ.σ. οι αδελφές Μπρόγιερ δεν ήταν δίδυμες, έτσι για να εξηγούμαστε), που μας χάρισαν, ως αντρικό φύλο, πολλές χαρές. Και επιβεβαίωσαν ότι και η ισχύς εν τη ενώσει κια τα καυτά ομορφόσογα φυγείν αδύνατον.

Και συνεχίζοντας, σε μικρότερο βαθμό, με τις Ελευθερία και Γιώτα Παντελιδάκη. Ξανθές με γαλάζια μάτια, χορεύτριες, μοντέλα, εστεμμένες (μια από τις δυο, η Ελευθερία) παρουσιάστριες, καθηγήτριες και ιδιοκτήτριες σχολής χορού στην Ελευσίνα.

Αν και η αλήθεια είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε παράπονο αφού δίδυμες είναι οι -εστέτ, στιλάτες και σέξι- αδελφές Γεωργαλά.

Η Νεφέλη και η Ναταλία είναι, πέρα από κάθε αμφιβολία, ταυτόχρονα οι πιο πετυχημένες και πιο φωτογενείς fashion bloggers της χώρας. Ένα ζεύγος γυναικών που θα θέλαμε να δούμε στο Survivor.

Ενώ επίσης δίδυμες -και απίστευτα καυτές- είναι οι Έλενα και η Φένια Τσικιτίκου, με τις οποίες φυσικά και τα έχουμε πει από κοντά.

Μιλάμε για τις δυο κόρες της καθηγήτριας χορού από τη Νάουσα, που έγιναν γνωστές όταν η Έλενα κέρδισε το So you Think you can dance και που πλέον έχουν εξελιχθεί σε χορεύτριες, χορογράφους και fitness brand ambassadors με διεθνή παρουσία και πείρα. Και, φυσικά, φανατικό αντρικό κοινό.

Δίδυμες και φωτογενείς είναι επίσης η Ειρήνη και Άννα Βασιλείου, πρωταθλήτριες του στίβου από την Κρήτη, που -αφού τελείωσαν η μια την Φαρμακευτική και η άλλη την ΑΣΟΕ- επέστρεψαν στην ενεργό δράση με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ενώ δίδυμες -αλλά όχι ολόιδιες- είναι και η Μαίρη Συνατσάκη με την αδελφή της την Αλίκη.

Από εκεί και πέρα άξιες μικρή αναφοράς -και λάθος εκ μέρους μας που δεν τις αναφέραμε στο αφιέρωμα για τις ομογενείς που κάνουν ζημιά ανά την υφήλιο- είναι οι Ελληνοαυστραλέζες Έλενα και η Βίκυ, οι δίδυμες αδελφές από την Μελβούρνη που πήραν μέρος στο μαγειρικό reality 'My Kitchen Rules' και πλέον είναι συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής και ασχολούνται με το catering.

Άξιες σαφώς μεγαλύτερης αναφοράς χρήζουν οι Ελληνοαμερικανίδες Μaria και Helena Mehalis από το New Jersey, που έχουν -μεταξύ άλλων- κάνει guest ως ηθοποιοί στο Gossip Girl, έχουν φτιάξει το δικό τους μουσικό συγκρότημα με το όνομα «HelenaMaria» και έχουν πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό της BlackBerry.

Ενώ θα ήμασταν πολύ άδικοι αν δεν λέγαμε ένα καλό λόγο και για τις thefittwins Maria και Chrysa Syngroou.Δυο fitness models με έδρα το Los Angeles, που είδαμε πρόσφατα και στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός πρωταθλήματος bodybuilding. Δυο γυναίκες με εννοείται μονοψήφιο ποσοστό σωματικού λίπους, που τελείωσαν το Λύκειο στη Βούλα πριν μετακομίσουν μόνιμα στην Αμερική. Μια ακόμη απόδειξη ότι, στις δίδυμες, τελικά, τα πάμε μια χαρά.