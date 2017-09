5 ταινίες και 6 σειρές για το ΣΚ σου

Είτε μείνετε μέσα για σειρές είτε έχετε όρεξη για σινεμά αυτό το ΣΚ, σας έχουμε καλυμμένους. Κάθε Παρασκευή θα διαλέγουμε ταινίες και σειρές που ανοίγουν αυτό το τριήμερο (ή ίσως και λίγο νωρίτερα) και αξίζει να τσεκάρουμε.

Ταινίες:

It

1

Αν δεν το είδες στις Νύχτες Πρεμιέρας, τρέξε. Αν αγαπούσες τη μίνι σειρά, τρέξε. Αν είσαι φαν του Stephen King, τρέξε. Αν λατρεύεις τα σπιλμπεργκικά '80s, τρέξε. Αν γουστάρεις τον τρόμο, τρέξε. Αν σε ψήνει το coming of age σινεμά, τρέξε. Αν μισείς τους κλόουν, τρέξε. Αν σου αρέσει να περνάς καλά, τρέξε.

Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά θέλουμε πολύ να δεις το 'It'. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από την Tanweer.

120 BPM

2

Το αγαπημένο μου είδος κινηματογραφικού κουτσομπολιού αφορά το πώς ξεμαλλιάζονται τα μέλη των εκάστοτε φεστιβαλικών επιτροπών προκειμένου να καταλήξουν στα βραβεία που θα δώσουν. Ποιος φταίει που δεν πήρε Χρυσό Φοίνικα η Maren Ade; (O George Miller.) Ποια επέμενε να πάρει βραβείο στις Κάννες η 'Grande Bellezza', ματαίως; (H Lynne Ramsay.) Μπήκε η Isabelle Huppert στην αίθουσα και δήλωσε "ο Χρυσός Φοίνικας πάει στον Haneke, τα υπόλοιπα κάντε ό,τι θέλετε"; (Αυτό το έβγαλα από την κοιλιά μου, αλλά μάλλον ναι.) Οι φετινές Κάννες λοιπόν δε μας έκρυψαν ποτέ το γεγονός πως ο Πρόεδρος Pedro ήθελε να δώσει τον Φοίνικα σε άλλη ταινία από την επιλογή των υπολοίπων. Είστε λοιπόν έτοιμοι να δείτε την ταινία που έκανε τον Pedro Almodovar να κλάψει; Και μάλλον και εσάς; Επειδή αυτή είναι η ταινία αυτή τη βδομάδα. Το φιλμ του Robin Campillo διαδραματίζεται στα '90s και ακολουθεί μια ομάδα ακτιβιστών την περίοδο της διάδοσης του AIDS. Στιβαρό δράμα, γνωστά δραματικά beats, γερό καστ, συμβολισμοί, κλάμα. Χρυσό Φοίνικα προσωπικά ούτε για αστείο δε θα του έδινα, αλλά στο σινεμά άνετα σας έστελνα. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Weird Wave.

Our Souls At Night

5

Βιντεοταινία που φέρνει ξανά μαζί στην οθόνη δύο ζωντανούς θρύλους του Αμερικάνικου σινεμά, και στο πλαίσιο της κοινής τους πορείας αξίζει να εκτιμηθεί ως κάτι τίμιο, καλόκαρδο, και κάπως σπάνιο κιόλας. Διότι οι ερωτικές ιστορίες ανάμεσα σε δύο ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας δεν έρχονται πολύ συχνά στο σινεμά, το οποίο είναι και πολύ άδικο κιόλας. Και σίγουρα όχι με την απλότητα με την οποία βλέπουμε πολύ συχνά, κοινότυπες ιστορίες 30άρηδων που ανακαλύπτουν ακόμα τους εαυτούς τους. - Θοδωρής Δημητρόπουλος

Στριμάρει στο Netflix.

Porto

3

Ο Anton Yelchin χάθηκε τραγικά νωρίς και κάθε ταινία του που έχει απομείνει αξίζει εκ των πραγμάτων να την ανακαλύψει κανείς. Ειδικά αν είναι ένα γλυκό, ιδιόμορφο mood piece πάνω στη συνάντηση δύο ανθρώπων που ανακαλύπτουμε από διαφορετικές ματιές και μέσα από την οπτική αναμνήσεων και υποθέσεων. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Neo Films.

Moka

4

Ψυχολογικό θρίλερ με τολμηρές ερμηνείες από την Emmanuelle Devos και τη Nathalie Baye, ένα μυστήριο που προσφέρει twists μέχρι και το τελευταίο δεκάλεπτο, μια ταινία που λειτουργεί εξαιρετικά ως character study. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Κυκλοφορεί στις αίθουσες από τη Film Trade.

Σειρές:

Star Trek: Discovery

6

Ο πιλότος της νέας σειράς του 'Star Trek' franchise άργησε να απογειωθεί, αλλά με το 2ο επεισόδιο του, το 'Discovery' μας έκανε πλήρωμα σε ένα ταξίδι για σύνορα που δεν έχουμε ανακαλύψει και δύσκολα θα κοιτάξουμε ξανά πίσω. Η ίδια η σειρά κοιτάει πίσω τουλάχιστον χρονολογικά αφού τοποθετείται μία δεκαετία πριν το ορίτζιναλ, αλλά πολύ, πολύ μπροστά σε ό,τι έχει να κάνει με το εύρος, την κινηματογραφική του ματιά και τη φιλοδοξία του για τους χαρακτήρες που έχει συστήσει. Αν συνεχίσει έτσι, it will live long and prosper. - Ιωσηφίνα Γριβέα

H σειρά στριμάρει στο Netflix κάθε Δευτέρα.

Inhumans

7

Με πάσα ειλικρίνεια θα πω ότι δεν πιστεύω πως το ‘Inhumans’ θα είναι καλή σειρά. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι θα είναι μια αγνά κακή σειρά. Όταν είδα την πρώτη φωτογραφία της νόμιζα πως οι πρωταγωνιστές ήταν φαν από συνέδριο με cosplay. Όταν είδα το πρώτο τρέιλερ νόμιζα πως τον διάλογο τον έγραψε μαθητής Β΄Λυκείου και πως είχαν δώσει στον Black Bolt κάτι φοβερά δυσάρεστο να μυρίσει. Είναι Marvel όμως και όλοι αξίζουν μια (και δύο, και τρεις ενίοτε) ευκαιρίες, οπότε κάπως έτσι βρέθηκε στη λίστα μας. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Κάνει πρεμιέρα στις 30/9.

Empire

8

Η Άντζελα Δημητρίου του χιπ χοπ επιστρέφει στους δέκτες μας και έχω ήδη βγάλει το yoga mat μου για προσκύνημα. Η Cookie βγαίνει από τη φυλακή για να διεκδικήσει την αυτοκρατορία της και αυτή τη φορά θα το πετύχει. - Ιωσηφίνα Γριβέα

1

Η σειρά μεταδίδεται από το FOX.

Designated Survivor

10

Εγώ τώρα πρέπει να προσπεράσω δηλαδή την κάζουαλ αναφορά στην Άντζελα Δημητρίου του χιπ χοπ και να συνεχίσω να προτείνω πράγματα; ΟΚ λοιπόν, θα το κάνω. Η αγαπημένη μου δεν-είμαι-σίγουρος-αν-είναι-καλή, εδώ-εκείνοι-δεν-ξέρουν-που-την-φτιάχνουν σειρά επιστρέφει για 2η σεζόν, με 4ο διαφορετικό showrunner και την Natasha McElhone έτοιμη για αποχώρηση. Αλλά μέσα σε όλα ένα βασικό πράγμα μένει σταθερό. Ο Jack Bauer συνεχίζει να είναι ο γκαντάμν Πρόεδρος των ΗΠΑ. Και η σειρά συνεχίζει να στρημάρει στο Netflix κάνοντας ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό βραδυνό double feature 'Survivor' / 'Designated Survivor'. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

Η σειρά στριμάρει κάθε Πέμπτη στο Netflix.

Suits

11

Με τον 7ο κύκλο του, το 'Suits' κατάφερε κάτι πολύ σπάνιο για σειρά καλωδιακής. Πάτησε τα 100 επεισόδια. Τώρα έρχεται και στην Ελλάδα με νέες προκλήσεις για τους χαρακτήρες του. Ξεκινώντας ακριβώς από εκεί που σε άφησε η 6η σεζόν, η σειρά τους βρίσκει να απαιτούν το κάτι παραπάνω από τη ζωή τους, προσωπική και επαγγελματική. Για να το πετύχει αυτό μια σειρά με μεγάλο ρόστερ χαρακτήρων χρειάζεται ετοιμοπόλεμο καστ. Το 'Suits' το έχει εξασφαλίσει. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά μεταδίδεται από το FOX.

Magic School Bus Rides Again

12

Αν είσαι φανατικός νοσταλγός της σειράς μπορεί να εξοργιστείς από το νέο design του 'Μαγικού Σχολικού', όπως κάμποσοι άλλοι. Πάμε να κερδίσουμε καινούρια γενιά παιδιών όμως και σε θέλω ψύχραιμο. - Ιωσηφίνα Γριβέα

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.