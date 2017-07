Game of Thrones: 1 φωτογραφία προετοιμάζει τη σύγκρουση που περιμένεις

Μπορεί και να μην τη θες, βέβαια. Μπορεί να θες Littlefinger σε Σιδερένιο Θρόνο και White Walkers να σερβίρουνε κρασάκι. Σ’ αυτήν την περίπτωση ατύχησες, γιατί ο Jon δεν έχει έρθει για να παίξει.

Το HBO κυκλοφόρησε τις επίσημες φωτογραφίες από το 2ο επεισόδιο του 7ου κύκλου ‘Game of Thrones’, ‘Stormborn’, και εμείς εστιάσαμε σε αυτές που στρώνουν τον δρόμο για μία από τις πιο τολμηρές μας προβλέψεις για τη σεζόν που παρακολουθούμε.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers.

Με τον Bran να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο Winterfell, είχαμε προβλέψει ότι ο μικρός θα μπορέσει με τη βοήθεια του greenseeing να δει τις δολοπλοκίες του Petyr Baelish - κατά πάσα πιθανότητα και την προδοσία του στον Ned Stark - και να σημάνει την αρχή του τέλους για τον Littlefinger στη σειρά.

Τελικά τα προεόρτια ξεκινούν χωρίς τον Bran στο πατρικό του, με τον Petyr και τον Jon να βρίσκονται παρέα στις κρύπτες του Winterfell.

Ο Snow δεν περνάει καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Κάποιος δεν το βάζει κάτω όμως.

Έ-ε-ερχεται.

Κατά θείο, κατ' ανίψι.

Ίσως πρόκειται για μια προειδοποίηση ως προς τη συμπεριφορά του στη Sansa, όσο ο ίδιος θα λείπει στο ταξίδι που βλέπουμε να ξεκινά σε άλλη φωτογραφία.

Κατά τ’ άλλα το επεισόδιο ονομάζεται ‘Stormborn’, οπότε μπορείς να περιμένεις αρκετή Khaleesi. Το πρώτο συμβούλιο με Greyjoy και Martell συμβαίνει στις φωτογραφίες, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει κάποια αναφορά από τον Tyrion στη Myrcella, την ανιψιά του που σκότωσε η Ellaria.

Η Arya θεωρητικά έχει πάρει τον δρόμο της για να σκοτώσει τη βασίλισσα, αλλά κάτι φαίνεται να τη διακόπτει.

Ο Sam, πάλι, μάλλον προσπαθεί ακόμα να πείσει τον Archmaester ότι η απειλή των White Walkers είναι μεγαλύτερη απ’ όσο νομίζει.

