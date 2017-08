Game of Thrones: 8 λεπτομέρειες που αξίζει να κρατήσεις

Με τρεις μονάχα ώρες να μένουν για την αυλαία της 7ης σεζόν ‘Game of Thrones’, η σειρά μπαίνει σε τελική ευθεία. Όχι μόνο για το τέλος του πολέμου που έχει αντικαταστήσει αυτόν των Πέντε Βασιλέων, αλλά και για το τέλος της ιστορίας που ξεκίνησε από το Castle Black και ένα παγωμένο κοριτσάκι πριν έξι χρόνια. (Με όλα τα spin-off που μαγειρεύονται, μάλλον δε θα χρειαστεί να μιλήσουμε για το τέλος του Westeros για πολλά χρόνια ακόμη).

Τα παραπάνω δε σημαίνουν μόνο τις συνοπτικές διαδικασίες που θα έχεις σίγουρα παρατηρήσει ότι κυριαρχούν φέτος, αλλά και throwbacks σε προηγούμενες σεζόν που είναι εκεί για να κλείσουν σιγά-σιγά τον κύκλο.

Αρκετά τέτοια θα βρεις παρακάτω, ανάμεσα στις υπόλοιπες λεπτομέρειες που αξίζει να κρατήσεις από το ‘Spoils of War’.

Προσοχή. Ακολουθούν spoilers.

“Chaos is a ladder”

Αν πέσουμε μέσα στις γενικές προβλέψεις μας για τον 7ο κύκλο δεν τη λες ακριβώς λεπτομέρεια τη συγκεκριμένη, αλλά ας ξεκινήσουμε με κάτι δυνατό.

Στο 6ο επεισόδιο της 3ης σεζόν ‘The Climb’, σε μία από αυτές τις κουβεντούλες που βλέπαμε κάποτε να πιάνουν οι δύο άνθρωποι που δε θα ήθελες για εχθρούς στο King’s Landing, ο Littlefinger είχε πει στον Varys ότι “το χάος είναι μια σκάλα”.

“Το χάος δεν είναι λακκούβα. Το χάος είναι μια σκάλα. Πολλοί που προσπαθούν να την ανέβουν αποτυγχάνουν και δεν έχουν ποτέ την ευκαιρία να προσπαθήσουν ξανά - η πτώση τους σπάει. Σε κάποιους δίνεται η ευκαιρία να σκαρφαλώσουν, αλλά αρνούνται. Προσκολλώνται στο βασίλειο, τους θεούς, την αγάπη. Ψευδαισθήσεις. Μονάχα η σκάλα είναι η πραγματικότητα και η ανάβαση είναι το μόνο που υπάρχει”.

Η επανάληψη της φράσης από τον Bran δείχνει στον Littlefinger ότι ο μικρός, όχι μόνο έχει δυνάμεις που του έχουν αποκαλύψει τα πάντα, αλλά ότι δε διστάζει να μοιραστεί όσα βλέπει.

Από τη στιγμή που ο Bran έχει δει τη στιγμή εκείνη, κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζει τα πάντα για τις μηχανορραφίες του Littlefinger, συμπεριλαμβανομένης της προδοσίας του Ned Stark. Με την ασφάλεια της Sansa και της Arya στο Winterfell, και την επιστροφή του στιλέτου Catspaw στον τόπο του εγκλήματος, ο Bran ήρθε με τον δικό του τρόπο σε αντιπαράθεση με τον Baelish και μάλλον δεν έχει τελειώσει ακόμα τη δουλειά.

THEN & NOW

Σε πιο αθώες μέρες, η Arya είχε χαθεί στους δρόμους του King’s Landing κυνηγώντας γάτες (και κρυφακούγοντας τον Varys και τον Illyrio αλλά αυτό είδαμε πώς πήγε), όταν βρέθηκε έξω από το Red Keep να προσπαθεί να πείσει τους φύλακες ότι είναι κόρη του Ned Stark για να της επιτρέψουν να περάσει μέσα.

Στο ‘Spoils of War’ την είδαμε σε παρόμοια φάση έξω από το Winterfell, μια ανάσα μακριά από την οικογένειά της. Αυτή τη φορά όμως παρέμεινε ψύχραιμη και αντιμετώπισε ώριμα την κατάσταση, χωρίς να απειλήσει κανέναν. Τι σου κάνουν τα δεινά κι οι πίκρες.

“FEWER”

Το πιο εύθυμο throwback του επεισοδίου είχε τον Davos να διορθώνει τη γραμματική του Jon.

“How many men do we have in the North to fight him? 10.000? Less?”

“Fewer”.

Η στιγμή παραπέμπει στις δύο φορές που είχε διορθώσει με τον ίδιο τρόπο συνομιλητές του και τον ίδιο τον Davos ο Stannis Baratheon.

ΒΛΕΠΩ ΚΥΚΛΟΥΣ

Οι τοιχογραφίες στη σπηλιά που έδειξε ο Jon στη Dany είχαν ένα σπειροειδές σχέδιο που όμοιά του έχουμε δει ξανά στη σειρά, σχηματισμένα από τα διαμελισμένα θύματά τους.

Οι παραγωγοί της σειράς, Benioff και Weiss, έχουν μιλήσει για τα σπειροειδή σχήματα αρκετών πραγματικών κουλτούρων της ιστορίας μας που τους ενέπνευσαν να δώσουν κάτι αντίστοιχο στην κουλτούρα των Children of the Forest, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει τίποτα για την υιοθέτησή τους από τους White Walkers και τη σημασία που έχουν γι' αυτούς.

“BEND THE KNEE”

Μετά την επιεικώς μέτρια πρώτη συνάντησή τους, o Jon και η Daenerys έχουν αρχίσει να δείχνουν προοπτική καλής συνεργασίας. Εκείνη του παρέχει το dragonglass που χρειάζεται κι εκείνος αναγνωρίζει την καλή της καρδιά. Να μωρέ όμως, μένει η μικρή λεπτομέρεια της υπόκλισης και υποταγής του - απαράβατος όρος της Dany για να στείλει στρατό και δράκους στη μάχη με τους White Walkers.

Όταν εκείνη αναρωτήθηκε αν η επιβίωση των υπηκόων του δεν είναι πιο σημαντική από την περηφάνια του(ς), ο Jon αναμφίβολα θυμήθηκε τη στιγμή που απηύθυνε την ίδια ακριβώς ερώτηση στον Mance Rayder, όταν του ζητούσε να δηλώσει υποταγή στον Stannis Baratheon στο επεισόδιο ‘The Wars to Come’.

ΤΟ ΜΠΟΡΔΟΡΟΔΟΚΟΚΚΙΝΟ

Νιώσαμε τρελοί που το παρατηρήσαμε και το σκεφτήκαμε πολύ πριν το συμπεριλάβουμε στη λίστα μας, αλλά αφού το πρόσεξε και το Business Insider τουλάχιστον θα έχουμε παρέα στην πτέρυγα.

Η νέα ενδυμασία της Daenerys φέτος συμπληρώνεται από έναν μανδύα στα χρώματα των Targaryen που πέφτει πίσω από τον δεξιό της ώμο. Για τους αναγνώστες ειδικά που περίμεναν τη Dany να φορέσει τα χρώματα του οίκου της όπως στα βιβλία, αυτή η λεπτομέρεια ήταν το έξτρα δωράκι που συνόδευσε την απόβασή της στο κάστρο που γεννήθηκε. Αφού γνώρισε τον Jon Snow όμως, στο ίδιο επεισόδιο που του δήλωσε ότι προτίθεται να μπει στη μάχη γι’ αυτόν και για τον πόλεμο, ο μανδύας της είχε το χρώμα του πάγου.

Σε ένα οπτικό μέσο όπως η τηλεόραση που έχει τους δικούς της κώδικες για να κάνει συμβολισμούς, μια τέτοια αλλαγή δε μπορεί να είναι τυχαία. Ειδικά από τη στιγμή που και η σχεδιάστρια και ενδυματολόγος της σειράς, Michele Clapton, έχει τονίσει ότι τα ρούχα του κάθε χαρακτήρα δε μιλούν μόνο για το στάτους του, αλλά και για το πώς αισθάνεται.

Ο καινούριος μανδύας της Daenerys μπορεί να συμβολίζει την επερχόμενη σύνδεσή της με τον Βορρά, τη συνεργασία της με τον Jon ή ακόμα και την πιο φιλική της στάση απέναντί του.

THE GOLDEN COMPANY

Σύμφωνα με τα πλάνα της Cersei, με το κατάλληλο ποσό στα χέρια της από την Iron Bank, θα προσλάβει τη Golden Company για να ισοφαρίσει τις δυνάμεις της Daenerys στην ξηρά. Η Golden Company είχε αναφερθεί ξανά όταν ο Davos είχε προτείνει στον Stannis να προσλάβουν τα 10.000 μέλη της, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν κάποτε και ο Jorah Mormont.

H οργάνωση εδρεύει στις Free Cities, είναι τεράστια, πανάκριβη, με σύνθημά της το “Ο λόγος μας αξίζει όσο το χρυσάφι” και πολεμική ιαχή της το “Κάτω απ’ τον χρυσό, το πικρό ατσάλι”.

Εάν η Cersei καταφέρει να αγοράσει τις υπηρεσίες τους, θα έχει κάνει αυτό ακριβώς που χρησιμοποίησε ως επιχείρημα εναντίον της Daenerys. Θα φέρει δηλαδή ξένους για να παλέψουν στον πόλεμο της χώρας της.

ΤΟ ΨΩΜΙ ΨΩΜΑΚΙ

Μπορεί ένα μέρος των σπόρων να κατάφερε να φτάσει μέχρι το King’s Landing πριν το ολοκαύτωμα της Daenerys, αλλά η καταστροφή των υπολοίπων εξακολουθεί να είναι σοβαρή και πετυχημένη στρατηγική κίνηση.

Όπως είναι λογικό σε μια πρωτεύουσα που κάνει τη Gotham να μοιάζει με τη Φλόριντα, οι φάρμες γύρω από το King’s Landing έχουν από καιρό καεί και ρημαχτεί λόγω των διάφορων εχθροπραξιών, κι έτσι η πόλη δεν είναι πλέον αυτάρκης. Ο Jaime, παίρνοντας τα σιτηρά από το Reach, καταδικάζει ουσιαστικά τους αγρότες της περιοχής σε θάνατο αλλά εντάξει, τουλάχιστον τους σέβεται γιατί πολέμησαν καλά στο Highgarden.

Με τη Sansa να φροντίζει για τις ποσότητες του Winterfell που ενδεχομένως θα χρειαστεί να καλύψουν τις ανάγκες όλου του Βορρά, η σίτιση εμφανίζεται ως βασικό στρατηγικό πρόβλημα και η σειρά μάς προετοιμάζει για πολιορκίες σε πολλαπλά μέτωπα.

