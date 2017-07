Το ‘Game of Thrones’ κάνει την έκπληξη με νέο τρέιλερ: 9 στιγμές που κρατήσαμε

Με το 2ο επεισόδιο του 7ου κύκλου ‘Stormborn’ στη γωνία και το υλικό του να έχει ήδη κυκλοφορήσει, δεν περιμέναμε νέα από το πάνελ του ‘Game of Thrones’ στο Comic-Con του San Diego.

Τέλος η αναμονή. O 7ος κύκλος 'Game of Thrones' προβάλλεται αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, ενώ ο νέος κύκλος και τα παλιά επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.

Τελικά το καστ που βρέθηκε στη διοργάνωση δεν ήρθε με άδεια χέρια. Έφερε μαζί του ένα νέο τρέιλερ που δεν τιζάρει απλά το επόμενο επεισόδιο, αλλά στιγμές από ολόκληρη τη σεζόν.

Το τρέιλερ καλεί το Westeros σε ενότητα απέναντι στους White Walkers, αλλά επειδή τίποτα ποτέ δε θα πάει καλά σ’ αυτό σύμπαν χωρίς να βγει πρώτα το στανιό, τα αυτονόητα θα επαναλαμβάνονται μέχρι να γίνουν απολύτως κατανοητά.

Παρακάτω θα βρεις όλα όσα κρατήσαμε από το νέο footage, οπότε μπορείς να περιμένεις spoilers.

1. “Δε μπορούμε να νικήσουμε τον στρατό του Night’s King μόνοι μας. Η Daenerys έχει φωτιά δράκου”. - “Δε μπορούμε να εμπιστευτούμε μία Targaryen”. Σωστά, γιατί έχετε καλύτερες πιθανότητες με τη Cersei.

2. Μιλώντας για Cersei, δεν ξέρουμε αν θα της αρέσει το δωράκι που θα της φέρει ο Euron, αλλά αν κρίνουμε από τον γύρο του θριάμβου που φαίνεται κάνει ο δεύτερος στο King’s Landing, κάτι θα έκανε καλά.

3. Και το χέρι της να κερδίσει πάντως, οι προτιμήσεις της παραμένουν σαφείς.

4. Είχαμε δει σε προηγούμενο τρέιλερ τους Unsullied να εισβάλλουν σε ένα κάστρο με σημαίες των Lannister. Είχαμε υποθέσει ότι πρόκειται για το Casterly Rock που ακόμα δεν έχουμε δει στη σειρά και το νέο υλικό σιγά-σιγά μας επιβεβαιώνει. Αυτό και η ατάκα της Cersei:

“Η κόρη του Τρελού Βασιλιά θα καταστρέψει το βασίλειο. Πρέπει να ενωθούμε εάν θέλουμε να τη σταματήσουμε”.

5. Φαίνεται πως απευθύνεται στον Randyll Tarly, τον πατέρα του Sam που έχει μείνει χωρίς βαλυριανό σπαθί αφού ο γιος του τού το έκλεψε τη νύχτα που έφυγε για την Oldtown.

6. Σε προηγούμενο τρέιλερ είχαμε ρίξει μια πολύ γρήγορη ματιά σε έναν Theon ταραγμένο μπροστά σε φλόγες, αλλά φαίνεται πως δε θα είναι μόνος του στη συγκεκριμένη σκηνή. Οι Greyjoy κάτι βλέπουν που δεν τους αρέσει και αν έπρεπε να κάνουμε μία και μοναδική υπόθεση, θα μαντεύαμε ότι ο Euron θα κάνει και σ’ αυτούς ένα δωράκι. Μια πυρκαγιά που θα καταστρέψει το Iron Fleet τους.

7. “Όλοι είναι εχθροί σου. Όλοι είναι φίλοι σου. Όλες οι πιθανές σειρές γεγονότων συμβαίνουν ταυτόχρονα”. Ο Littlefinger έχει κουράσει με τις προσπάθειές του να φέρει στα νερά του τη Sansa, αλλά η Sophie Turner μοιράστηκε στο πάνελ του Comic-Con ότι τα δεινά που πέρασε ο χαρακτήρας της τη σχημάτισαν και δε μπορεί κανείς πια εύκολα να τη χειριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Δεν έχει άδικο, βέβαια, με την τελευταία του φράση. Οι διαδικασίες έχουν γίνει συνοπτικότατες.

8. Το χέρι του Jorah μας κοψοχόλιασε στην πρεμιέρα, αλλά μήπως θα αρχίσει να νιώθει λίγο καλύτερα; Το shot του στο τρέιλερ δε μοιάζει με το ετοιμοθάνατο χάλι που μας τρόμαξε στο ‘Dragonstone’.

Η συνάντησή του με τον Sam είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη επαφή μεταξύ #TeamJon και #TeamDany.

9. Το καλύτερο το κρατήσαμε για το τέλος. Η δεύτερη και σημαντικότερη επαφή των δύο στρατοπέδων είναι αυτή της Melisandre με τη Daenerys.

Είχαμε γράψει με βάση ένα shot προηγούμενου τρέιλερ με την Κόκκινη Ιέρεια πάνω από ένα τεράστιο πεδίο που υποθέταμε ότι ήταν το Dragonstone (και είχαμε δίκιο), ότι μετά την απομάκρυνσή της από το Winterfell ως τιμωρία για τη δολοφονία της Shireen Baratheon, θα απευθυνόταν στη Daenerys όπως είδαμε να κάνουν κι άλλες ιέρειες στην 6η σεζόν.

“Πιστεύω ότι έχεις έναν ρόλο να παίξεις. Όπως και κάποιος άλλος”.

Η Melisandre, όμως, δε φαίνεται απλά να ψάχνει νέο καταφύγιο. Θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της Daenerys και του Jon και οι πιθανότητες λένε ότι θα το πετύχει.

Φωτογραφίες: Watchers on the Wall

