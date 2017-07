Οι καλύτερες συναυλίες του 2017 (ως τώρα)

Το 2017 θα μείνει στην ιστορία της ποπ κουλτούρας ως η χρονιά που ζήσαμε το 'Twin Peaks: The Return', αλλά εμείς είμαστε εδώ για να ξεχωρίσουμε και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μας από το πρώτο εξάμηνο. Σειρές, ταινίες, τραγούδια, κόμικς, παραστάσεις, και όλα αυτά για τα οποία διαβάζετε στο PopCode. Κάθε μέρα κι ένα διαφορετικό top.

***

Τα τέλη του 2016 σημαδεύτηκαν με κάποιες πολύ ωραίες συναυλίες όπως αυτή των La Femme και αυτή των Moderat και το 2017 συνέχισε με την ανακοίνωση των συναυλιών με ονόματα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Είδαμε πολλά κι εδώ ξεχωρίζουμε εκείνα που μας ξεσήκωσαν περισσότερο. Αυτές είναι οι αγαπημένες μας φετινές συναυλίες.

Η TOMMY GENESIS ΣΤΟ SIX DOGS

Τι άλλο να πω για την Tommy, αφού τα έχω γράψει εδώ πριν τη συναυλία και μας τα είπε κι η ίδια πριν ανέβει στο stage.. Την έμαθα πριν από ενάμιση χρόνο, την αγάπησα κατευθείαν, μου φάνηκε απίστευτο, όταν ανακοινώθηκε ότι θα έρθει Ελλάδα και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκλεισα εισιτήριο early bird. Πάντα τα αφήνω για τελευταία στιγμή. Παρόμοια χαρά έπαθα και μόνο όταν έμαθα ότι θα ερχόταν η Princess Nokia (σνιφ). Η μόνο ενέργεια συναυλία ανταποκρίθηκε εντελώς σε αυτό που περίμενα. Από τις καλύτερες του 2017. -Ναστάζια Καπέλλα

ΟΙ DROPKICK MURPHYS ΣΤΟ PIRAEUS 117 ACADEMY

Με τις ιαχές 'Come on Murphys' και τις απαραίτητες βρισιές για τους φασίστες, (πάντα είναι ταιριαστό να βρίζεις φασίστες, αλλά σε μια συναυλία των Dropkick είναι λίγο παραπάνω), το συγκρότημα εγκατέλειψε για πρώτη φορά τη σκηνή, μετά από παραπάνω από μια ώρα 'πολέμου'. Η επιστροφή τους για το encore με το 'The Boys Are Back' πλήρωνε στο στοίχημα 1,05 και τα τελευταία 3 κομμάτια ήταν ένα πραγματικό πάρτι με τον κόσμο να έχει ανέβει (όπως συνηθίζεται στα live των Dropkick) πάνω στη σκηνή και να χορεύει διονυσιασμένος μαζί με τα μέλη του συγκροτήματος. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

ΟΙ RÖYKSOPP X MODERAΤ ΣΤΟ RELEASE ATHENS

Οι Moderat ήταν για μένα και τις δύο φορές που τους είδα φέτος (ποιον κοροϊδεύουμε, τα έτη μετρούν από Σεπτέμβρη) από τα καλύτερα live που έχω πάει τα τελευταία χρόνια. Με τους Röyksopp από την άλλη ένιωσα ένα πιο παιδικό συναίσθημα -εξίσου ωραίο, υπό μια έννοια-, ένα act που μου αρέσει από πολύ παλιά και που μπορώ να τραγουδήσω μαζί τους όλα τα τραγούδια. -Ναστάζια Καπέλλα

ΟΙ THIEVERY CORPORATION ΣΤΟ RELEASE ATHENS

Η αλήθεια είναι πως οι σημερινοί Thievery ελάχιστα κοινά έχουν ως σκηνική παρουσία με το συγκρότημα που ξεκίναγε το 1995 από τις γειτονιές της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μπάντα φέρει μαζί της κάτι το μαγικό. Έχει μια σπάνια ικανότητα να ενώνει το πιο ετερόκλητο κοινό μέσα στο ίδιο live. Οι άλλοτε χαλαροί κι άλλοτε έντονοι ρυθμοί των Thievery έδεναν με τις φωνές που έχει επιλέξει το δίδυμο να “ντύνουν” τα κομμάτια τους. Reggae, dub, electro, ethnic, funk, όλα μαζί στο μπλέντερ, πάρτι κανονικό. Το μόνο σίγουρο είναι πως η ταμπέλα “lounge” τους αδικεί κατάφωρα, σε ότι αφορά τουλάχιστον τα live performances του “διαστημικού” και πολυεθνικού τους οχήματος. -Χρήστος Δεμέτης

O MATT ELLIOTT ΣΤΟ SIX DOGS

Ο Matt Elliott έχει έρθει κι άλλες φορές στην Ελλάδα και έχει εδώ το κοινό του. Εγώ τον ανακάλυψα τυχαία και πήρα στο live του μια καθημερινή, το οποίο ήταν γεμάτο. Μόνος του στη σκηνή με μία κιθάρα και το delay (αυτό που επαναλαμβάνει, καλά το λέω;), ο ήχος του είχε μια ανοιξιάτικη, ζαλιστική διάθεση κάτι να μέθυσες με καλό κρασί. Επίσης ανακάλυψα την καλύτερη θέση στο SIX DOGS για ήρεμο καθιστό live, γιατί αν είναι καθιστός ο τραγουδιστής σημαίνει ότι είναι γραφτό να είσαι καθιστός και εσύ. Λοιπόν είναι έτσι όπως βλέπεις στη σκηνή στα αριστερά στους καναπέδες. Βλέπεις το live σαν από σινεμά. Σε τριάντα δευτερόλεπτα αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. -Ναστάζια Καπέλλα

Ο KAMASI WASHINGTON ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Η ομορφιά και η συνταγή της επιτυχίας του Kamasi Washington, είναι ο τρόπος που έχει ανακατέψει όλα όσα αγαπάει στη μουσική και παράλληλα έχει δώσει χώρο σε κάθε μέλος της μπάντας να βγάλει στο παίξιμό του ό,τι θέλει. Από τα drums θα ακούσεις hip-hop και λίγο rock, από το μπάσο funk, από τα πλήκτρα electronica και, αλίμονο, από τα πνευστά cosmic jazz, όπως την καθιέρωσε ο Sun Ra και η Alice Coltrane. -Γιάννης Σαμούρκας

OI ΧΕΙΜΕΡΙΝΟI ΚΟΛΥΜΒΗΤEΣ ΠΑΝΤΟΥ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές σου αρέσουν από την πρώτη φορά που τους ακούς, αλλά όταν τους αγαπήσεις δεν θα θες να χάνεις συναυλία για συναυλία τους. Φέτος τους είδα στο Ίλιον στις 25/2, στις Αναιρέσεις στις 3/6 και στα 6 χρόνια του «Καραγκιόζη» στις 24/6 (και στο Half Note τον Οκτώβριο, αλλά οκ δεν πιάνεται). Τα τραγούδια τους που όσο πάει μαθαίνεις απέξω περιστοιχίζονται με τις ιστορίες του Αργύρη Μπακιρτζή για τις οποίες κάθε φορά μαθαίνεις ή προσέχεις και μια καινούρια λεπτομέρεια. -Ναστάζια Καπέλλα

O ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ

Η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια βραδιά, έλειπε από τις καλοκαιρινές (και όχι μόνο) βραδιές της Αθήνας. Μια βραδιά που τα είχε όλα: Τραγούδι, αυτοσχεδιασμούς, μαγικά τρικ(!), κωμωδία, πρόζα, μουσικό διαγωνισμό, ανέκδοτες ιστορίες από τα γυρίσματα ταινιών του Σταύρου Τσιώλη και φυσικά, τις trademark ιστορίες του ανεξάντλητου Αργύρη Μπακιρτζή, ο οποίος ανέβηκε και ‘γέμισε’ τη σκηνή για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο την παράσταση. -Κωνσταντίνος Αμπατζής

OI CINEMATIC ORCHESTRA ΣΤΟ IΔΡΥΜΑ ΣΤΑYΡΟΣ ΝΙAΡΧΟΣ

Την Παγκόσμια ημέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής συνήθως έχεις από άπειρα event να επιλέξεις. Εγώ και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια οποίος άλλος ήξερα (ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα τυχαία έξω τη μάνα μου, που μάλλον δεν έχει ξαναπάει σε συναυλία στη ζωή της) επέλεξα το Νιάρχος. Δεν ήμουν ποτέ μεγάλη φαν του συγκροτήματος αν και κάποτε είχα λιώσει το “Arrival of Birds” αλλά ήθελα πιο πολύ να πάω επειδή γινόταν στο Νιάρχος -και είχα δίκιο. Οι Cinematic Orchestra κινήθηκαν σε τζαζ ρυθμούς και δεν ήταν τόσο αυτό που άκουγες που έκανε τη βραδιά μια από τις καλύτερες συναυλίες του ‘17 όσο ο χώρος, ο κόσμος, ο καιρός, τα φώτα, το γκαζόν και το κανάλι που μπορούσες να κάνεις βόλτα από κάτω. Στο Νιάρχος έγιναν πρόσφατα και συναυλίες του Κωνσταντίνου Βητα, των Acid Baby Jesus, των Yo La Tengo όπως και πολλών άλλων που άκουσα καλά λόγια, αλλά δυστυχώς δεν πήγα και δεν έχω γνώμη. Σε κάθε περίπτωση το Νιάρχος και ο καλός καιρός είναι εγγύηση. -Ναστάζια Καπέλλα

ΟΙ KILLERS ΣΤΟ EJEKT FESTIVAL

Όταν μια μπάντα ανοίγει live με 3 από τα 5 πιο δυνατά κομμάτια της δισκογραφίας της (‘Mr. Brightside’, ‘Spaceman’, ‘Somebody Told Me’) έχεις κάθε λόγο να είσαι καχύποπτος για τη συνέχεια, όμως το μόνο που χρειάζεται ο Flowers είναι απογείωση, μετά δε σε παρατά ποτέ. (Στιγμή-λεπτομέρεια που με διασκέδασε: Στο ‘Spaceman’, δεύτερο κομμάτι του live, o Flowers παρέδωσε το ρεφρέν στο κοινό, το κοινό δεν πολυήταν έτοιμο, ο Flowers πήρε το ρεφρέν πίσω με ένα χαμόγελο και συνέχισε να τραγουδά από όλες τις γωνιές του stage.) Από τα κυματιστά “ω-ω-ω-ωωωωω!” του ‘Spaceman’ ως τα χοροπηδητά στο παθιασμένα απεγνωσμένο “He! Doesn’t! Look! A thing! Like! Jeeeesus!” του ‘When You Were Young’ που έκλεισε τη συναυλία, ένιωθα σαν ο Flowers να ήταν ο μαέστρος κι εμείς, το κοινό, τα όργανα της ορχήστρας του- μας έκανε ό,τι ήθελε. -Θοδωρής Δημητρόπουλος

